Более 37 млн рублей похитили из областного бюджета руководитель сахалинского МФЦ и его сообщники

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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего руководителя государственного бюджетного учреждения Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и бывшего ведущего специалиста этого учреждения. Они обвиняются в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, руководитель МФЦ знал, что с 2013 по 2015 год будет приобретаться недвижимость для размещения в подразделений МФЦ с выделением на это из областного бюджета значительных денежных средств.

В феврале 2013 года обвиняемый предложил своей подчиненной план хищения денег из бюджета Сахалинской области и предложил ей принять участие в его осуществлении за материальное вознаграждение.

Позже специалист центра привлекла для совершения преступления еще троих лиц. При приобретении в государственную собственность Сахалинской области объектов недвижимости для размещения в них структурных подразделений МФЦ в Охе, Александровске-Сахалинском, Аниве, Долинске, Корсакове, а также в поселках городского типа Смирных и Ноглики, они похитили в общей сложности путем искусственного завышения стоимости приобретаемого имущества денежные средства областного бюджета в размере более 37 миллионов рублей.

Обвиняемые, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствовали расследованию указанных преступлений, оказывая содействие органу предварительного следствия в установлении их обстоятельств, а также в изобличении себя и своих соучастников.

В связи с этим уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство. В настоящее время утверждены обвинительные заключения, в ближайшее время они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении остальных соучастников противоправной деятельности находится в завершающей стадии.

Обвиняемые и их защитники знакомятся с собранными в ходе предварительного следствия материалами.