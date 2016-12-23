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Более 37 млн рублей похитили из областного бюджета руководитель сахалинского МФЦ и его сообщники
mfc22.ru

Более 37 млн рублей похитили из областного бюджета руководитель сахалинского МФЦ и его сообщники

Они завышали цены на приобретаемую для отделов недвижимость

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего руководителя государственного бюджетного учреждения Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и бывшего ведущего специалиста этого  учреждения. Они обвиняются в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, руководитель МФЦ знал, что с 2013 по 2015 год будет приобретаться недвижимость для размещения в подразделений МФЦ с выделением на это из областного бюджета значительных денежных средств.

В феврале 2013 года обвиняемый предложил своей подчиненной план хищения денег из бюджета Сахалинской области и предложил ей принять участие в его осуществлении за материальное вознаграждение.

Позже специалист центра привлекла для совершения преступления еще троих лиц. При приобретении в государственную собственность Сахалинской области объектов недвижимости для размещения в них структурных подразделений МФЦ в Охе, Александровске-Сахалинском, Аниве, Долинске, Корсакове, а также в поселках городского типа Смирных и Ноглики, они похитили в общей сложности путем искусственного завышения стоимости приобретаемого имущества денежные средства областного бюджета в размере более 37 миллионов рублей.

Обвиняемые, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствовали расследованию указанных преступлений, оказывая содействие органу предварительного следствия в установлении их обстоятельств, а также в изобличении себя и своих соучастников.

В связи с этим уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство. В настоящее время утверждены обвинительные заключения, в ближайшее время они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении остальных соучастников противоправной деятельности находится в завершающей стадии.

Обвиняемые и их защитники знакомятся с собранными в ходе предварительного следствия материалами.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:41 +2
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Комментарии
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 10:43
Дааа!
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+2
NNS41148
Написано сегодня, в 11:25
багз-банни, да раньше каждого 20 ловили,а сейчас наверно уже каждого 10.Работы не початый край для органов.
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+3
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 10:53
Потихоньку возвращаемся к практике 30-ых годов прошлого века: самый надежный метод воспитания взрослых - уголовное наказание. Осталось место отработки определить. Прибрежное обустройство трассы Севморпути в повестке.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:06
"Расстрэлять."
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+1
yur
Написано сегодня, в 11:32
Уже де в МФЦ было похищение, видно опыт ничем не учит их.
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 11:43
yur, Для этого он и создавался...
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 12:31
А как хорошо начиналось.
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+1
sahalin
Написано сегодня, в 13:16
Как-то странно, когда покупали цены устраивали и дали разрешение на покупку, а потом подумали - чё то дорого. Обычно наоборот должно происходить. Россия.
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+1
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