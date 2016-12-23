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Победителей конкурса «Новогодние огни» выбрали в Южно-Сахалинске

Победителей конкурса «Новогодние огни» выбрали в Южно-Сахалинске

В конкурсе представлены четыре номинации: «Торговля», «Общественное питание», «Гостиницы» и «Бытовое обслуживание населения»

Предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году подвели на торжественном мероприятии. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017».

- Этот год складывался непросто для большинства отраслей, в том числе и для предприятий потребительского рынка, но мы завершаем его с хорошими результатами, - сказал в своем выступлении начальник департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков. - Прежде всего, хочу поблагодарить вас за труд - именно вы работаете с потребителем, с нашими горожанами, а значит, от вас во многом зависят общее состояние общества, настроение жителей города, удовлетворенность качеством получаемых услуг и товаров.

Александр Бандюков также отметил, что с каждым годом предприниматели все активнее участвуют в городском смотре-конкурсе новогоднего оформления, все больше праздничной иллюминации и атрибутики появляется в витринах магазинов, ресторанов, гостиниц в декабре. Но самое главное, что у бизнеса есть стремление не просто украсить свой фасад, но и проявить себя творчески - некоторые даже изготавливают украшения для торговых залов своими руками.

Лучшими в конкурсе на оформление предприятий потребительского рынка «Новогодние огни-2017» стали:

в категории «Торговля»:

  • супермаркет «Любимые продукты» (ООО «Промторг»), генеральный директор СуворовДенис Юрьевич,
  • торгово-развлекательный комплекс «Сити Молл» (ООО «Бриллиант»), директор Резницкий Константин Евгеньевич;

в категории «Общественное питание»:

  • кафе «Манга», ИП Шилова Наталья Алексеевна;

в категории «Гостиницы»:

  • гостиница «Санта» (ООО «Санта»), генеральный директор Старовойтова Марина Николаевна;

в категории «Бытовое обслуживание населения»:

  • салон красоты «Сахалинский цирюльник» (ООО «Сахалинский цирюльник»), директор Сафронова Юлия Владимировна.

Благодарственные письма от организаторов конкурса получили все участники. За креативный подход к новогоднему оформлению предприятий были отмечены: ООО «Консультант-Сахалин», мебельный магазин «Верона», супермаркет «Первый», кафе «Хантер Парк». За активное участие в городском смотре-конкурсе выражена благодарность следующим предприятиям: отелю «Мега Палас», гостинице «Рыбак», гостинице «Гагарин», суши-бару «Хоккайдо», кафе «Алладин», магазину «Детали», торгово-деловому центру «Столица», торговому центру «Успех», торговому центру «Калинка», салону красоты «Рамзес», парикмахерской «Скарлетт».

В ходе торжественного мероприятия также были вручены благодарственные письма от министерства сельского хозяйства Сахалинской области Александру Бандюкову и начальнику отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елене Красновой.

В завершение церемонии награждения организаторы поделились планами по дальнейшему развитию конкурса «Новогодние огни». Сейчас ведется работа над тем, как сделать его еще более красочным и интересным, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:39 0
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