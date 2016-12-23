Победителей конкурса «Новогодние огни» выбрали в Южно-Сахалинске
В конкурсе представлены четыре номинации: «Торговля», «Общественное питание», «Гостиницы» и «Бытовое обслуживание населения»
Предварительные итоги работы потребительского рынка Южно-Сахалинска в уходящем году подвели на торжественном мероприятии. На праздничной церемонии присутствовали победители и участники ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни-2017».
- Этот год складывался непросто для большинства отраслей, в том числе и для предприятий потребительского рынка, но мы завершаем его с хорошими результатами, - сказал в своем выступлении начальник департамента продовольственны
Александр Бандюков также отметил, что с каждым годом предприниматели все активнее участвуют в городском смотре-конкурсе новогоднего оформления, все больше праздничной иллюминации и атрибутики появляется в витринах магазинов, ресторанов, гостиниц в декабре. Но самое главное, что у бизнеса есть стремление не просто украсить свой фасад, но и проявить себя творчески - некоторые даже изготавливают украшения для торговых залов своими руками.
Лучшими в конкурсе на оформление предприятий потребительского рынка «Новогодние огни-2017» стали:
в категории «Торговля»:
- супермаркет «Любимые продукты» (ООО «Промторг»), генеральный директор СуворовДенис Юрьевич,
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торгово-развлека
тельный комплекс «Сити Молл» (ООО «Бриллиант»), директор Резницкий Константин Евгеньевич;
в категории «Общественное питание»:
- кафе «Манга», ИП Шилова Наталья Алексеевна;
в категории «Гостиницы»:
- гостиница «Санта» (ООО «Санта»), генеральный директор Старовойтова Марина Николаевна;
в категории «Бытовое обслуживание населения»:
- салон красоты «Сахалинский цирюльник» (ООО «Сахалинский цирюльник»), директор Сафронова Юлия Владимировна.
Благодарственные письма от организаторов конкурса получили все участники. За креативный подход к новогоднему оформлению предприятий были отмечены: ООО «Консультант-Сах
В ходе торжественного мероприятия также были вручены благодарственные письма от министерства сельского хозяйства Сахалинской области Александру Бандюкову и начальнику отдела развития рынка сельскохозяйстве
В завершение церемонии награждения организаторы поделились планами по дальнейшему развитию конкурса «Новогодние огни». Сейчас ведется работа над тем, как сделать его еще более красочным и интересным, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.