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Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске
Фото и видео предоставлены очевидцами

Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске

В области объявлен план "Перехват"

Сегодня, 29 декабря в пятом часу утра в Поронайске вооруженные преступники ограбили магазин "Дилара", расположенный в районе железнодорожного переезда по улице Победы.

Два молодых человека зашли в помещение. Один пошел к кассе, второй направил на продавца предмет, похожий на пистолет. Покупателей в магазине не было, продавцы отдали всю выручку - 10 тысяч рублей.
По информации островного УМВД, двое мужчин скрылись с места происшествия на белом седане с зеленой полоской.

По данным сотрудников полиции, грабителям от 20 до 25 лет. 

В Ногликах, а также в центральных и южных районах Сахалина объявлен план "Перехват". Пока преступников не задержали. 

13.45. По неподтвержденным в официальных органах данным, сотрудники полиции вышли на след преступников. Якобы их обнаружили в Долинском районе. Пресс-служба УМВД от комментариев отказывается. Однако, информацию о задержании троих преступников в поселке Рабочий нам подтвердил еще один источник. В распоряжении astv.ru есть видео на котором происходит задержание. 

 

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 11:02 +1
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 11:06
Два дебила-это сила.
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+11
Olga_23
Написано сегодня, в 11:08
Ни хрена себе!
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+4
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 11:09
Экшон
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+5
Vladis
Написано сегодня, в 11:17
Без комментариев .....
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+1
Nato4ka
Написано сегодня, в 11:32
Триллеров пересмотрели что ли?
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0
Tosik
Написано сегодня, в 11:40
10000 руб. - Дебилы! На Новогоднюю ночь решили заработать!
Ответить
+1
КиР84
Написано сегодня, в 11:50
Привет 90-е
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+2
serega81
Написано сегодня, в 12:17
За эту десятку им больше дадут,разбой,группой лиц....тяжко будет
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+1
Ok8
Написано сегодня, в 12:43
10000 рублей дебилы!!!
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0
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 13:50
Да, потому что они - Банда!!!
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+1
tatyana
Написано сегодня, в 13:53
Позор. Десять тысяч обойдутся им в десять лет.
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0
Escobar99
Написано сегодня, в 13:54
Это не те, которые недавно в Корсакове угрожая оружием ограбили ларек?
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:01
Оружие на пол!
Всем лежать мордой в пол!)))))
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0
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 14:22
зато в адидасе,четкие пацанчики.
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