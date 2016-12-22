Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске

Фото и видео предоставлены очевидцами

Сегодня, 29 декабря в пятом часу утра в Поронайске вооруженные преступники ограбили магазин "Дилара", расположенный в районе железнодорожного переезда по улице Победы.

Два молодых человека зашли в помещение. Один пошел к кассе, второй направил на продавца предмет, похожий на пистолет. Покупателей в магазине не было, продавцы отдали всю выручку - 10 тысяч рублей.

По информации островного УМВД, двое мужчин скрылись с места происшествия на белом седане с зеленой полоской.

По данным сотрудников полиции, грабителям от 20 до 25 лет.

В Ногликах, а также в центральных и южных районах Сахалина объявлен план "Перехват". Пока преступников не задержали.

13.45. По неподтвержденным в официальных органах данным, сотрудники полиции вышли на след преступников. Якобы их обнаружили в Долинском районе. Пресс-служба УМВД от комментариев отказывается. Однако, информацию о задержании троих преступников в поселке Рабочий нам подтвердил еще один источник. В распоряжении astv.ru есть видео на котором происходит задержание.