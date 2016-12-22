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Художники из Хабаровска украсят ледовыми фигурами площадь Корсакова

Художники из Хабаровска украсят ледовыми фигурами площадь Корсакова

Создание трех статуй морской тематики займет пару дней

На главной площади Корсакова приступили к установке ледяных фигур. Поднимать настроение к новогодним праздникам в портовый город по приглашению администрации округа прибыли художники-скульпторы из Хабаровска.   

Художники намерены подарить корсаковцам три ледовые фигуры морской тематики, связанные с характером портового города. Для этих целей на территорию муниципалитета было завезено более тридцати метровых блоков льда из озера Тунайча. В течение двух дней хабаровчане планируют завершить работу. 

На этом, по словам главы администрации Корсаковского городского округа Александра Рудакова, сюрпризы для жителей портового города не закончатся. Ну и, безусловно, после завершения работ у ступеней администрации уже по сложившейся традиции будет установлен ящик желаний. Попросить о заветном и сокровенном желании в письме к Деду Морозу смогут все горожане, сообщает пресс-служба администрации Корсакова. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:33 +2
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:05
Просто красиво-отличные фигуры получаются..... Прям видно, что профи делают их...
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