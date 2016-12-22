Легковой автомобиль врезался в грузовик в Корсакове
Авария, судя по всему, произошла из-за того, что грузовик резко затормозил перед пешеходным переходом
Сегодня, 29 декабря в Корсакове, на улице Первомайской возле магазина "Молодёжный", водитель легкового автомобиля врезался в впередиидущий грузовой автомобиль.
Как сообщают очевидцы, авария, судя по всему, произошла из-за того, что грузовик резко затормозил перед пешеходным переходом. Водитель легковушки не соблюдал дистанцию и не смог вовремя среагировать.
Никто из людей не пострадал, а у легковушки механические повреждения – требуют замены фара, бампер и капот.
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Комментарии
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BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 12:06
С новым бампером,капотом,фарой
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+4
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SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 13:55
BenZziНовая_радуга, ...будет объява, гаражное хранение, минимальный пробег, ездила Женщина, за машиной следили...
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+1
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BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 14:11
SWATIMYR, да-да
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+3
lvista
Написано сегодня, в 14:13
BenZziНовая_радуга, жжёшь
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+2