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Легковой автомобиль врезался в грузовик в Корсакове

Легковой автомобиль врезался в грузовик в Корсакове

Авария, судя по всему, произошла из-за того, что грузовик резко затормозил перед пешеходным переходом

Сегодня, 29 декабря в Корсакове, на улице Первомайской возле магазина "Молодёжный", водитель легкового автомобиля врезался в впередиидущий грузовой автомобиль.

Как сообщают очевидцы, авария, судя по всему, произошла из-за того, что грузовик резко затормозил перед пешеходным переходом. Водитель легковушки не соблюдал дистанцию и не смог вовремя среагировать.

Никто из людей не пострадал, а у легковушки механические повреждения – требуют замены фара, бампер и капот.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:17 +1
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Комментарии
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 12:06
С новым бампером,капотом,фарой
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+4
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 13:55
BenZziНовая_радуга, ...будет объява, гаражное хранение, минимальный пробег, ездила Женщина, за машиной следили...
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+1
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 14:11
SWATIMYR,
да-да
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+3
lvista
Написано сегодня, в 14:13
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+2
Еще 1 комментарий
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