Легковой автомобиль врезался в грузовик в Корсакове

Авария, судя по всему, произошла из-за того, что грузовик резко затормозил перед пешеходным переходом

Сегодня, 29 декабря в Корсакове, на улице Первомайской возле магазина "Молодёжный", водитель легкового автомобиля врезался в впередиидущий грузовой автомобиль.

Как сообщают очевидцы, авария, судя по всему, произошла из-за того, что грузовик резко затормозил перед пешеходным переходом. Водитель легковушки не соблюдал дистанцию и не смог вовремя среагировать.

Никто из людей не пострадал, а у легковушки механические повреждения – требуют замены фара, бампер и капот.