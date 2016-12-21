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Молодой сахалинец покончил с собой
Его нашли в гараже в Санаторном
Вечером 26 декабря в одном из гаражей в селе Санаторном (пригород Южно-Сахалинска) было обнаружено тело 26-летнего местного жителя. Молодой сахалинец покончил с собой.
По словам местных жителей, мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой. У него остался маленький ребенок.
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, сообщение о происшествии поступило в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области 26 декабря в 20:00.
В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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