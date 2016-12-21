новости
новости
Регистрация
Молодой сахалинец покончил с собой
LOLWOT

Молодой сахалинец покончил с собой

Его нашли в гараже в Санаторном

Вечером 26 декабря в одном из гаражей в селе Санаторном (пригород Южно-Сахалинска) было обнаружено тело 26-летнего местного жителя. Молодой сахалинец покончил с собой. 

По словам местных жителей, мужчина свел счеты с жизнью после ссоры с женой. У него остался маленький ребенок. 

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, сообщение о происшествии поступило в  следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области 26 декабря в 20:00.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
суицидсамоубийство
Место
СанаторноеЮжно-Сахалинск
Прочее
следственный комитет
Популярное на ASTV
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Василиса_Я ^.^
Написано сегодня, в 11:06
Молодой совсем... Разве это выход?
Ответить
+7
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 11:59
Василиса_Я ^.^,
Когда пилит жена есть два варианта - забить или принять близко к сердцу. И выбор делает не сам человек, а его внутреннее Я - характер, отношение к жизни. Я бы сказал - душа. Она или нестерпимо болит, или игнорирует.
Ответить
+5
Online
Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 11:07
Да что за напасть такая, столько смертей под конец года
Ответить
+4
Sakh65reg
Написано сегодня, в 15:16
Sata Jarvien, год високосный, благо скоро заканчивается
Ответить
0
Nikolaich
Написано сегодня, в 15:34
Sakh65reg, На что будете пенять в следующем году?
Ответить
+1
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:07
Господи! Соболезнования!
Ответить
+2
senchick
Написано сегодня, в 11:13
Джаббар Мехдиев:

Мельчают нынче мУЖИКИ - мельчают.
Скулят,вопят,пускают сопли,ноют...
Как Женщины при схватках родовых -
мужчинки нынче стонут...... и т.д. и т.п....
Ответить
+13
vladsakh
Написано сегодня, в 11:31
Ну посорились, помирились, убивать себя зачем.
Ответить
+7
Nato4ka
Написано сегодня, в 11:33
Ну и что кому доказал? Только боль и страдания причинил родным. Соболезную им.
Ответить
+6
jkmu
Написано сегодня, в 11:36
слабак....
Ответить
+6
lakostochka
Написано сегодня, в 12:10
jkmu, ну... тряпка!
Ответить
+2
jkmu
Написано сегодня, в 12:12
lakostochka, что-то мужик мельчает нынче..
Ответить
0
РитоЧка
Написано сегодня, в 11:45
Все так живут, ссорятся, мерятся... идеально все не бывает. Тем более ростет малыш....зачем идти на такое, в состоянии бешенства.
Ответить
+5
Яночка
Написано сегодня, в 11:47
Боже мой, что вообще происходит.
Ответить
+1
Хронос
Написано сегодня, в 11:49
Настоящий мужик, умирает другой смертью!!!
,
Ответить
+7
yustina87
Написано сегодня, в 12:04
слабак...мужик все таки должен быть сильнее. Жена с ребенком остались и должны жить без отца и мужа, а он зато себе сделал легче.
Ответить
+4
Tosik
Написано сегодня, в 12:05
Ребенку все жизнь поломал, вырастет его ребенок и будут его игнорировать, как родственника - суицидника! Такие дети даже в армии отдельной картотекой проводят_бояться наследственности. ГЛУПЕЦ!
Ответить
+1
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 12:22
Tosik, правда?
Ответить
+3
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:46
Дела сердечные. Каждый воспринимает и переносит по-своему
Ответить
+2
Berta
Написано сегодня, в 12:54
Этот год решил добить под занавес. Много суицидников.
Ответить
+2
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 14:01
Глупостей натворил... Все решаемо.
Ответить
0
alex8665
Написано сегодня, в 14:03
жесть:-(соболезнования родным
Ответить
+3
КиР84
Написано сегодня, в 14:14
День через день суицид... Это не нормально...
Ответить
0
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 14:15
Нет ничего непоправимого, кроме крышки гроба, забитой над тобой...
Ответить
+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:19
Не нам судить суицид...
А я говорил-год високосный...
Господи,скорей бы он закончился
Ответить
0
Veronika1211
Написано сегодня, в 16:22
Очень жаль... Хоть бы о ребенке подумал...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Пожар произошел в подвале многоквартирного дома в Холмске
Пожар произошел в подвале многоквартирного дома в Холмске
Стали известны адреса площадок для запуска фейерверков в Сахалинской области
Стали известны адреса площадок для запуска фейерверков в Сахалинской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru