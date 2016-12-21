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В Ольховке во время пожара погибли поросята
фото uglegorsk.news

В Ольховке во время пожара погибли поросята

Утром 27 декабря загорелись принадлежащие пенсионерам хозпостройки по улице Заречной

Для семьи пенсионеров из Ольховки утро вторника оказалось далеко не добрым. 27 декабря около 07:00 загорелись хозпостройки по ул. Заречной (район бывшего птичника). Как сообщили "Углегорским новостям" очевидцы, в одной из них находились поросята. До приезда пожарных хозяева пытались справиться с возгоранием своими силами, однако деревянные сараи продолжали гореть ещё интенсивней.

К месту происшествия после звонка на 01 пожарный расчёт приехал за считанные минуты, но потушить пламя оперативно не удалось. Огнеборцам пришлось вручную, с помощью багра, извлекать горящие доски, чтобы не допустить распространения огня на соседние постройки и хоть как-то локализовать возгорание. Спустя 20 минут к догоравшим сараям дорогу расчистил грейдер, лишь после этого автоцистерна с водой смогла подъехать ближе, и пожар был ликвидирован. Также очевидцы сообщили, что поросят, находящихся в одной из хозпостроек, увы, спасти не удалось.

сегодня, в 12:15 0
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Событие
пожар
Место
Углегорский районОльховка
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 12:29
ой бедные поросятки(((
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+1
jkmu
Написано сегодня, в 12:48
бедненькие поросятоньки
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:11
Поросюшек жалко
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0
Veronika1211
Написано сегодня, в 16:14
Жаль животинку...
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0
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