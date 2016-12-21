В Ольховке во время пожара погибли поросята

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Для семьи пенсионеров из Ольховки утро вторника оказалось далеко не добрым. 27 декабря около 07:00 загорелись хозпостройки по ул. Заречной (район бывшего птичника). Как сообщили "Углегорским новостям" очевидцы, в одной из них находились поросята. До приезда пожарных хозяева пытались справиться с возгоранием своими силами, однако деревянные сараи продолжали гореть ещё интенсивней.

К месту происшествия после звонка на 01 пожарный расчёт приехал за считанные минуты, но потушить пламя оперативно не удалось. Огнеборцам пришлось вручную, с помощью багра, извлекать горящие доски, чтобы не допустить распространения огня на соседние постройки и хоть как-то локализовать возгорание. Спустя 20 минут к догоравшим сараям дорогу расчистил грейдер, лишь после этого автоцистерна с водой смогла подъехать ближе, и пожар был ликвидирован. Также очевидцы сообщили, что поросят, находящихся в одной из хозпостроек, увы, спасти не удалось.