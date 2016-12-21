Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в нескольких районах Сахалинской области

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Больше всего простывших в Корсаковском, Курильском, Невельском, Холмском районах и Южно-Сахалинске

С 19 по 23 декабря 2016 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 4147 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в т.ч. среди детей до 17 лет - 3337 случаев (80,5%).

Как сообщают в регинальном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 84,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидемического порога на 36,0% за счет превышения уровня заболеваемости в группе лиц от 0 до 14 лет.

Наибольшее число случаев заболеваний за прошедшую неделю зарегистрировано среди школьников в возрасте 7-14 лет - 1191 человек, что составляет 35,7% пораженного респираторными вирусными инфекциями детского населения. Число заболевших детей, посещающих дошкольные организованные коллективы, составило 1170 человек или 49,6% от числа больных детей в возрасте до 14 лет.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по отношению к уровню эпидемического порога среди взрослого населения находится на неэпидемическом уровне и составляет +0,1%.

По муниципальным образованиям области превышение эпидпорогов, отмечается на территориях Корсаковского (_40,6%), Курильского (+33,4%), Невельского (+45,2%) и Холмского районов (+43,9%). По г. Южно-Сахалинску показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом выше уровня эпидемического порога на 15,8% с положительной динамикой к уровню заболеваемости предыдущей недели среди детей в возрасте от 0 до 2 лет (+10,2%) и взрослых (+17,1%).

По-прежнему, заболеваемость ОРВИ на территории Сахалинской области сформирована в основном за счет возбудителей не гриппозной группы (метапневмовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и другие). Продолжается выделение от больных возбудителей сезонного гриппа A (H3N2).

По результатам еженедельного мониторинга посещаемости образовательных учреждений области и г. Южно-Сахалинска приостановление учебного процесса (карантин) по гриппу и ОРВИ за прошедшую неделю за прошедшую неделю проводилось в одном классе гимназии №1 им. А.С. Пушкина в областном центре. Средняя численность учащихся, отсутствующих по причине заболевания ОРВИ по Южно-Сахалинску составляет 6,2%.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.