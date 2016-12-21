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Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе
фото очевидцев

Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе

Авария произошла вечером 26 декабря

ДТП произошло 26 декабря примерно в 20:25 в Холмском районе на перевале. 

По предварительным данным, на 84 км автодороги водитель рейсового автобуса столкнулся со встречной машиной. Автомобиль вылетел в кювет.

По предварительной информации, в аварии пострадали 7 человек.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

11:00. По уточненным данным, автобус двигался по маршруту №516 Южно-Сахалинск - Холмск. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Mark II.

Из пострадавших 7 человек трое были госпитализированы.

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Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе, Фото: 1
Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе, Фото: 2
Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе, Фото: 3
Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе, Фото: 4
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Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:34 +3
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Место
Холмский район
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Комментарии
alex8665
Написано сегодня, в 09:48
хорошо! что все хорошо заканчивается!!!
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+1
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:14
А потому что не фиг носиться!
Слава Богу что все обошлось! Пострадавшим поправки!
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0
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markov111 Online
Написано сегодня, в 11:44
а ещё летом предупреждали не доверять частным перевозчикам вот итог и уже не первый
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0
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Plobo Online
Написано сегодня, в 12:57
markov111, это не частник, это рейсовый автобус.
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 12:13
Не так уж и хорошо, трое на больничной койке.
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