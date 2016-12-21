фото очевидцев
Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе
Авария произошла вечером 26 декабря
ДТП произошло 26 декабря примерно в 20:25 в Холмском районе на перевале.
По предварительным данным, на 84 км автодороги водитель рейсового автобуса столкнулся со встречной машиной. Автомобиль вылетел в кювет.
По предварительной информации, в аварии пострадали 7 человек.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
11:00. По уточненным данным, автобус двигался по маршруту №516 Южно-Сахалинск - Холмск. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Mark II.
Из пострадавших 7 человек трое были госпитализированы.
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4 Семь человек пострадали в вылетевшем в кювет автобусе в Холмском районе
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