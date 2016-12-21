Сахалинских пенсионеров беспокоят назойливые сотрудники пенсионных фондов

depositfilesintelligent.weebly.com

Молодые люди убеждают стариков перевести свои накопления в частный фонд

Сахалинцы снова жалуются на молодых людей, которые, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, просят заключить некий договор или предъявить документы личного хранения, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

Мошенники совершают поквартирный обход, и просят предъявить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования («зеленая карточка») для его замены, или сообщают о том, что гражданам надо срочно заключить договор с одним из негосударственны х пенсионных фондов.

В таких случаях, гражданам необходимо помнить, что сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации ведут работу с населением только в клиентских службах территориальных органов ПФР. Выезд на дом может быть совершен в исключительных случаях по заявлению самого гражданина, который не имеет возможности самостоятельно добраться до местной клиентской службы ПФР. При этом дата и время визита заранее оговариваются с пенсионером и его родными.

Консультацию по вопросам инвестирования средств пенсионных накоплений сахалинцы и курильчане могут получить в территориальном органе ПФР или областном Отделении фонда по телефону: 8(4242) 49-55-78.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области рекомендует сахалинцам и курильчанам быть бдительнее и никогда не сообщать незнакомым лицам свои персональные данные.