Название для нового сквера предлагают придумать южносахалинцам

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Всем желающим предлагают придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - пр. Мира и ул. Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования, сообщает пресс-служба администрации островной столицы.

Напомним, самый большой на Дальнем Востоке водно-спортивный центр возводится западнее проспекта Мира, севернее комплекса «Арена Сити». Это будет многофункциональ ный центр со встроенными помещениями водно-спортивног о, физкультурно-озд оровительного назначения. Рядом с ним разместится большая парковка для гостей. По соседству планируется обустроить зону для прогулок площадью более 2 гектаров, в которую входит также часть русла реки Зимы. Предполагается, что это будет место для отдыха всей семьей с зелеными насаждениями, цветниками, элементами ландшафтного дизайна, пешеходными дорожками, лавочками и детской площадкой.

Свои предложения по названию будущего места отдыха следует направлять на электронную почту mnenie@yusakh.ru (с пометкой «Зона отдыха»). Идеи принимаются до вечера 27 декабря.