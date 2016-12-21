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Название для нового сквера предлагают придумать южносахалинцам
pikabu.ru

Название для нового сквера предлагают придумать южносахалинцам

Идеи принимаются до вечера 27 декабря

Всем желающим предлагают придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - пр. Мира и ул. Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования, сообщает пресс-служба администрации островной столицы. 

Напомним, самый большой на Дальнем Востоке водно-спортивный центр возводится западнее проспекта Мира, севернее комплекса «Арена Сити». Это будет многофункциональный центр со встроенными помещениями водно-спортивного, физкультурно-оздоровительного назначения. Рядом с ним разместится большая парковка для гостей. По соседству планируется обустроить зону для прогулок площадью более 2 гектаров, в которую входит также часть русла реки Зимы. Предполагается, что это будет место для отдыха всей семьей с зелеными насаждениями, цветниками, элементами ландшафтного дизайна, пешеходными дорожками, лавочками и детской площадкой.

Свои предложения по названию будущего места отдыха следует направлять на электронную почту mnenie@yusakh.ru (с пометкой «Зона отдыха»). Идеи принимаются до вечера 27 декабря.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:42 +1
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благоустройствоназваниеаквапаркотдыхконкурс
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Комментарии
Berta
Написано сегодня, в 10:24
эммм....а где на схеме водно-оздоровительный центр? цветники, брусчатка, мостики, хвостики. А где аквапарк?
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0
Натали Дё
Написано сегодня, в 10:29
Berta, ахахаха, вот где?!))) страна дураков
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0
MadBee
Написано сегодня, в 11:18
Berta, А с чего бы ему быть на схеме, когда речь идет о сквере.(Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - пр. Мира и ул. Ленина.)
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0
AcidJim
Написано сегодня, в 10:28
Детские сады надо и школы, но они не приносят прибыль(
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0
Kollekcioner
Написано сегодня, в 11:02
AcidJim, приносят и ещё как! В нормальных государствах, как раз таки понимают, что образование и воспитание сегодняшнего поколения это инвестиции в будущее! Это новые технологии, научные открытия, совершенствование медицины и т.д. и т.п.
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0
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 12:38
Сначала заправку оттуда уберите. Дышать то чем? и из парка в ситимолл и арену сити и аквапарк через заправку ходить? МЕГА дизайнеры. Позоруха!
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0
VanSentel
Написано сегодня, в 12:58 Отредактированно сегодня, в 12:58
RVI, какая заправка? Вы о чем?
"западнее проспекта Мира, севернее комплекса «Арена Сити»."
Там пустырь и лес. Заправка южнее
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+1
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 13:05
VanSentel, упс, это я сам напутал. сместил парк на юг))
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 13:12
Поле Чудес в стране дураков
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+1
Online
Nikolaich Online
Написано сегодня, в 16:54
Око Саурона
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0
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