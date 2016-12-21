Название для нового сквера предлагают придумать южносахалинцам
Идеи принимаются до вечера 27 декабря
Всем желающим предлагают придумать название новой зоне отдыха в Южно-Сахалинске. Благоустроенная территория должна появиться в следующем году южнее строящегося аквапарка, между двумя центральными городскими магистралями - пр. Мира и ул. Ленина. Лучшее название из предложенных вариантов определят путем интерактивного голосования, сообщает пресс-служба администрации островной столицы.
Напомним, самый большой на Дальнем Востоке водно-спортивный центр возводится западнее проспекта Мира, севернее комплекса «Арена Сити». Это будет многофункциональ
Свои предложения по названию будущего места отдыха следует направлять на электронную почту mnenie@yusakh.ru (с пометкой «Зона отдыха»). Идеи принимаются до вечера 27 декабря.
"западнее проспекта Мира, севернее комплекса «Арена Сити»."
Там пустырь и лес. Заправка южнее