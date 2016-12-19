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Поиски пропавшего сборщика морского ежа продолжаются на Сахалине
Фото ДВРЦ МЧС России

Поиски пропавшего сборщика морского ежа продолжаются на Сахалине

Всего обследовано 113 км береговой полосы, 14 кв. км морской акватории

22 декабря в 2016 в оперативно дежурную смену Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 21 декабря 36-летний сахалинец собирал морского ежа в районе Невельска и в назначенное время домой не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России, с 22 декабря 2016 сотрудниками ГИМС организован поиск. За прошедшие сутки обследовано 60 км береговой полосы от Невельска до Шебунино. Всего обследовано 113 км береговой полосы, 14 кв. км морской акватории, из них 1 кв. км водолазами. Поиск положительного результата не дал.

На 26 декабря запланировано продолжение поисковых мероприятий. Всего в них задействовано 2 человека и 1 единица техники от МЧС России

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:31 +3
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пропал человек
Место
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Комментарии
Tosik
Написано сегодня, в 11:47
Сколько раз сообщали МЧС - одни не ходите на такие мероприятия!
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+1
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 11:52
Ну и зачем его искать?
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−1
tatyana
Написано сегодня, в 12:48
Escobar99, Да какая разница, это же человек. А браконьеров везде хватает.
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0
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 12:56
Escobar99, Есть такие понятия как любовь, человечность, чувство долга...
Жаль что вам они незнакомы..((((
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+3
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 14:47
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^,
Можно подумать, вам знакомы.
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0
AX9566
Написано сегодня, в 12:32
Браконьерил же?
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0
андрей
Написано сегодня, в 12:58
сбор ежа это не браконьерство
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0
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 13:08
вот не понимаю...чего тащиться одному за этим несчастным ежом!???у нас что?блокадный Ленинград Что ли?кушать нечего??голову надо на плечах иметь, чтобы вот так не пропадать!!!!И соображать надо,что на такие мероприятия нельзя одному ходить!!!!
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0
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 16:25
Ну во первых, ёж не несчастный а очень вкусный, очень!
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0
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