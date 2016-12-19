Поиски пропавшего сборщика морского ежа продолжаются на Сахалине

Фото ДВРЦ МЧС России

22 декабря в 2016 в оперативно дежурную смену Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что 21 декабря 36-летний сахалинец собирал морского ежа в районе Невельска и в назначенное время домой не вернулся.

Как сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России, с 22 декабря 2016 сотрудниками ГИМС организован поиск. За прошедшие сутки обследовано 60 км береговой полосы от Невельска до Шебунино. Всего обследовано 113 км береговой полосы, 14 кв. км морской акватории, из них 1 кв. км водолазами. Поиск положительного результата не дал.

На 26 декабря запланировано продолжение поисковых мероприятий. Всего в них задействовано 2 человека и 1 единица техники от МЧС России