Горящую баню потушили в Яблочном

25 декабря в 01.25 диспетчеру Холмского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании бани в Яблочном по улице Школьной, 3.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши бани открытым огнём на площади 6 кв.м.

Пожар был локализован в 01.33, а в 02.18 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.