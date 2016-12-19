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Горящую баню потушили в Яблочном

Горящую баню потушили в Яблочном

Огонь вспыхнул ночью 25 декабря

25 декабря в 01.25 диспетчеру Холмского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании  бани в Яблочном по улице Школьной, 3.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К моменту прибытия  первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши бани открытым огнём на площади 6 кв.м.

Пожар был локализован в 01.33, а в 02.18 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:45 +2
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Комментарии
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 11:16
Как это баня и загорелась?
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