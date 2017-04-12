nevainfo.ru
Суд отклонил жалобу сына Хорошавина на конфискацию имущества
Изъятие автомобиля и квартиры признали законным
Гагаринский суд Москвы во вторник признал законными действия судебных приставов, конфисковавших имущество сына экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Игоря, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.
"Суд отклонил нашу жалобу", — сказал адвокат агентству. Таким образом, по его словам, суд признал законным конфискацию автомобиля и квартиры сына Хорошавина.
Представитель суда Алена Горбенко подтвердила РИА Новости информацию об отклонении требований представителей Игорь Хорошавина. "Сегодня суд отклонил требования по объединенным искам представителей Хорошавина", — сказала она.
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества
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Комментарии
Online
vreditel1978 Online
Написано сегодня, в 12:29
Сына Хорошавина зовут Илья, а не Игорь
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+3
AX9566
Написано сегодня, в 12:40
Ни чего страшного, молодой ещё, заработает, не всю ж жизнь у папы на шее сидеть
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+2
Online
Hana Online
Написано сегодня, в 13:27
AX9566, А самое главное,не с папой же сидеть!
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0
Online
Zabolotny Online
Написано сегодня, в 13:27
AX9566, не, столько не заработает
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0
КиР84
Написано сегодня, в 13:01
Да суд охренел. Точнее ему сказали охренеть.
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+4
Mauzer
Написано сегодня, в 14:21
судилище-пустозвездилище-клоунадище
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+2
trdsport65
Написано сегодня, в 14:50
Mauzer, правильно вы сказали - судилище
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0