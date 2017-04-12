Суд отклонил жалобу сына Хорошавина на конфискацию имущества

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Гагаринский суд Москвы во вторник признал законными действия судебных приставов, конфисковавших имущество сына экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина Игоря, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

"Суд отклонил нашу жалобу", — сказал адвокат агентству. Таким образом, по его словам, суд признал законным конфискацию автомобиля и квартиры сына Хорошавина.

Представитель суда Алена Горбенко подтвердила РИА Новости информацию об отклонении требований представителей Игорь Хорошавина. "Сегодня суд отклонил требования по объединенным искам представителей Хорошавина", — сказала она.