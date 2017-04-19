Первый турнир по настольной игре «Маршрутом Чехова» пройдет в Южно-Сахалинске

28 апреля в 14.00 в музее книги А. П. Чехова пройдёт первый турнир по настольной игре «Маршрутом Чехова», который в этом году пополнил список конкурсов юношеской «Чеховианы». За диплом победителя будут бороться более 30 учеников 8-х классов из среднеобразовательных школ Сахалинской области.

Турнир пройдёт в два этапа: отборочная игра и финал, в который попадут только 6 человек. Открыть для себя новые факты из жизни и творчества писателя Антона Павловича Чехова, познакомиться с информацией о предметах, хранящихся в чеховских музеях, узнать места на карте мира, связанные с великим писателем – всё это предстоит участникам настольной игры «Маршрутом Чехова». Победителей турнира ждут памятные призы и дипломы победителей.