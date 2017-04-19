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Первый турнир по настольной игре «Маршрутом Чехова» пройдет в Южно-Сахалинске

Первый турнир по настольной игре «Маршрутом Чехова» пройдет в Южно-Сахалинске

За диплом победителя будут бороться более 30 восьмиклассников

28 апреля в 14.00 в музее книги А. П. Чехова пройдёт первый турнир по настольной игре «Маршрутом Чехова», который в этом году пополнил список конкурсов юношеской «Чеховианы». За диплом победителя будут бороться более 30 учеников 8-х классов из среднеобразовательных школ Сахалинской области.

Турнир пройдёт в два этапа: отборочная игра и финал, в который попадут только 6 человек. Открыть для себя новые факты из жизни и творчества писателя Антона Павловича Чехова, познакомиться с информацией о предметах, хранящихся в чеховских музеях, узнать места на карте мира, связанные с  великим писателем – всё это предстоит участникам настольной игры «Маршрутом Чехова». Победителей турнира ждут памятные призы и дипломы победителей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:15 0
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Комментарии
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El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 13:17
А с чем связано, что Чехова так форсят? И Чехов центр и дом Чехова и театр Чехова, музей Чехова и памятник Чехову и Чехов Чехову. Приехал какоу-то мимокрокодил, чирканул пару книжонок и собственно в чем его заслуга то?
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