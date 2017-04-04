Переговоры в кабинете экс-губернатора Александра Хорошавина должны заслушать сегодня в суде

Сегодня, 25 апреля в суде Южно-Сахалинска должны быть оглашены очень важные показания - записи переговоров, которые скрытно велись в кабинете экс-губернатора Александра Хорошавина. Адвокаты подсудимых бросили все силы, чтобы убрать эти материалы из дела - по их версии записи получены с нарушением закона. Однако судья их сторону не поддержал.

Записи должны были быть обнародованы еще вчера, пакет с диском даже был уже вскрыт, но свидетелю Вячеславу Горбачеву стало плохо и заседание было прервано.

Сегодня связь с залом суда в Москве установлена. Там сейчас находятся свидетель Горбачев, его адвокат и супруга, а также адвокат Хорошавина Ольга Артюхова.

Прокурор просит предоставить диск с аудиозаписями, который вскрыли вчера. Адвокаты против. Разгорается спор между защитниками Игорем Янчуком и Юрием Сюзюмовыи и прокурорами. Янчук говорит, что сначала нужно разобраться насколько законными были эти записи, а уже потом их слушать.

Сейчас прокурор Денис Штундер зачитает протокол. В протоколе аудиозаписи названы "фонограммами".

17.18: На диске очень много файлов. Прокурор хочет заслушать лишь несколько.

17.21: Вчера Денис Штундер предупреждал , что прослушивание фонограмм займёт 1,5 - 2 часа. Горбачев подтверждает, что ранее уже прослушивал эти файлы в ходе допроса.

17.24: Поставили диск, на нем две папки. Открыли одну из них - внутри множество файлов. Начинаем прослушивание.

17.30: Слышно плохо, постоянно идут помехи - то звуки какого-то спортивного матча, то очень громкий звук церковных колоколов. Один из голосов говорит "ты мне собери людей на которых я могу положиться..... строительство в Таранае скоро начнётся". Прокурор, опираясь на стенографию разговора в протоколе, объясняет - это был разговор Карепкина и Хорошавина. Карепкин предлагал кандидатуры - Баранскую, Белову или Саркесяна назначить руководителем комбината в Таранае. Адвокат Карепкина Янчук называет происходящее процессуальным бардаком. "Мы прослушали только секунд 40, а потом нам говорят о чем шёл разговор во всей записи, которую мы с начала до конца так и не слышали. Названные фамилии мы также не слышали. Слышали непонятно что, и вроде бы слово "мерси". Юрий Сюзюмов комментирует происходящее - "суд стал судилищем, он перестал действовать по процессуальным законам, а прокуроры делают что хотят".

17.34: Адвокат Ольга Артюхова тоже против прослушивания аудиозаписей. Действия прокурора она называет недопустимыми. "Горбачев сам может отвечать. Вместо этого прокуроры интерпретируют доказательства в результаты допроса. Это определённо подмена понятий".

17.36: Атмосфера в зале очень накаляется. Прокурор Штундер говорит, что это выбор обвинения, как именно представлять доказательства. Янчук очень возмущён. Он перебивает суд, повышает голос.

17.40: Судья говорит, что гособвинение строит обвинение так как считает нужным.

Прокурор отмечает, что сторона обвинение сейчас тоже впервые слушает эти файлы. И поэтому просит участников суда отнестись с пониманием. Дальше начинается зачитывание стенограммы разговора на прослушанной аудиозаписи.

17.46: На записи Хорошавин говорит, что собирается поехать в Невельск. Горбачева просят дать комментарий прослушанного диалога.

Тот в свою очередь отвечает, что это диалог об Олеге Мисерве(владелец шахт в Углегорском районе - прим. ред.) и о сумме денег которую Карепкин предлагает передать губернатору.

17.48: Александр Хорошавин говорит, что из аудиозаписи не понятно о чем там речь. "Нам описали уже несколько сценариев. И почему вдруг Горбачев стал экспертом, и комментирует этот разговор хотя не был там. А все дружно записывают за ним эту ахинею, которую он несёт? Надо это прекращать. Либо привозить Горбачёва сюда, либо ещё что-то думать."

Судья напоминает что стороны сами решают как осуществлять обвинение или защиту. Хорошавин парирует, что обвинение само призналось, что не знает как предоставить это доказательство. "Может они пусть сами сначала разберутся, как предоставить доказательство "

Прокурор попросил пятиминутный перерыв. Но попросил диск оставить у обвинения, чтоб они могли послушать и с ориентироваться с допросом и позицией стороны обвинения.

Объявлен перерыв 10 минут.

18.10: В перерыве Юрий Сюзюмов, проходя мимо журналистов, вслух заметил, что сейчас оба прокурора и судья, находятся в ее кабинете и обсуждают позицию обвинения.

18.16: Заседание продолжается. Прокуроры просят суд улучшить качество аудиозаписей или хотя бы предоставить другие колонки, а также предоставить копию записей и время, чтобы подготовиться.

Продолжать допрос Горбачева по аудиозаписям сегодня не будут.

Сюзюмов и Янчук тоже попросили копии аудиозаписей, потому что "все стороны должны находиться в одинаковом положении". Адвокат Евгений Балабас и его подзащитный Хорошавин вообще против копирования, предоставления или прослушивания этих аудиозаписей, потому что сделаны они были незаконным путем.

Сергей Карепкин отмечает странности - "Почему обвинение все еще не ознакомилось с материалами дела? Мы же ознакомились. И записи эти слышали, знаем, что на них. Если прокуратура отправляет дело в суд, то должна хотя бы ознакомиться с материалами дела".

Андрей Икрамов, попросив прощения за свою реплику, просит рассказать как будет происходить процесс копирования аудиозаписей и передача этих копий сторонам защиты и обвинения.

Николай Борисов и его защитник сообщили суду, что им не нужны копии аудиозаписей.

18.24: Так как у гособвинения на сегодня нет больше вопросов к свидетелю Горбачеву, суд предоставил возможность стороне защиты пообщаться о свидетелем. Адвокаты попросили пятиминутный перерыв, чтобы посовещаться со своими подзащитными.

18.41: Адвокат Хорошавина Балабас тоже просит суд предоставить время для подготовки к защите с использованием аудиозаписей.

Андрей Икрамов отмечает, что хочет лично задать несколько вопросов Горбачеву, а то потом может забуду, что хотел спросить.

Александр Хорошавин также хочет задать несколько вопросов, однако не хочет, чтобы суд считал это началом допроса со стороны защиты, ведь обвинение все еще не закончило свою работу со свидетелем.

Судья разрешила адвокатам и подсудимым задать свои вопросы, пока заседание не завершилось. А обвинение продолжит допрос Горбачева завтра. "Но как? Ведь прокуроры еще не получили копию диска с аудиозаписями!" - спрашивает Икрамов.

Судья отвечает, что до завтра копии будут готовы.

18.50: Первым свои вопросы Горбачеву задает Андрей Икрамов. После короткого обмена приветствиями между подсудимым и свидетелем-подозреваемым Икрамов спрашивает. "Откуда вы знали как проходят конкурсы на определение подрядчика по госконтрактам? Вы говорили, что на конвертах с документами победителей заранее ставились крестики. Почему именно крестики, а не, скажем, нолики?"

- Эту информацию я получал от участников конкурса - не членов комиссии. Эти участники все подробно рассказывали, но сам я на конкурсах не присутствовал и не мог . Назвать имен своих источников я тоже не могу, - отвечает Горбачев.

Икрамов еще спрашивает различные технические подробности проведения конкурсов. И потом замечает, что с 2012 по 2014 года в Сахалиснкой области конкурсы вообще не проводились. Проводились аукционы, технология проведения которых совершенно отличается от конкурсов.

Горбачев начинает заметно нервничать и уже говорит на повышенных тонах. Это особенно заметно, потому что он отвечает по ВКС. Он отвечает, что все его слова основаны на то, с чем он сталкивался в ходе своей работы на губернатора. Назвать имена источников снова отказывается.

"Вы знаете, что другие свидетели ваши слова не подтвержают? Вы вообще знаете, что других свидетелей тоже допрашивали?" - спрашивает Икрамов.

" Ваша честь, - обращается Горбачев к судье Елене Поликиной, - мне отвечать на этот вопрос?"

"А что, вам не понятен вопрос? - спрашивает судья. - Сформулируйте пожалуйста вопрос более четко".

Икрамов явно думает, что Горбачев в своих показаниях врет, обвиняя многих людей, включая подсудимых, в коррупции. Также Икрамов, опираясь на материалы уголовного дела, отмечает, что никогда не работал помощником губернатора, а сразу с 2008 года устроился на работу советником. Тогда как Горбачев уверяет, что Андрей Икрамов сначала работал помощником, а уже позже советником. Совершенно очевидно, что Икрамов хочет уличить Горбачева во лжи. "Хочу доказать, что он искажает информацию в своих показаниях", - отмечает бывший советник губернатора.

Также он спрашивает о своих "самых широких должностных полномочиях", что конкретно имел ввиду Горбачев используя этот термин.

Горбачев заявляет, что если подсудимый требует такую информацию, то он может запросить ее официально в соответствующих структурах. Также там могут предоставить и докладные, которые свидетель писал на подсудимого. "Вы могли улететь в Москву когда угодно, не согласовывая это со своим руководителем - мной. Вы вели себя как хотели, где хотели и когда хотели", - говорит Горбачев.

Тогда Икрамов спрашивает, откуда Горбачев мог знать о конфиденциальных совещаниях между губернатором и его советником - самим задающим сейчас вопросы, и существуют ли доказательства слов свидетеля.

"Мне об этом губернатор говорил. И вообще я на этот вопрос уже отвечал раньше", - уже злится Горбачев.

"Вы можете привести какие-то доказательства?" - спрашивает Андрей Икрамов.

Адвокат Горбачева просит снять этот вопрос. На что Ольга Артюхова отмечает, что обвинение помногу раз задает одни и те же вопросы. Поэтому свидетелю не составит труда ответить.

"Много ли людей обращались за финансовой помощью в фонд "21 век"?" - интересуется Икрамов.

"Я еще раз повторяю, фонд курировал Хорошавин! А я никаких дел с фондом не имел. Я никто и звать меня никак! Иногда выполнял чисто техническую функцию - носил бумажки в кабинет губернатора", - отвечает Горбачев.

"Вы были в Благовещенске на базе отдыха Амурского губернатора Кожемяко вместе с Хорошавиным, Сухоребриком и некими женщинами с "низкой социальной ответственностью", как однажды их назвал президент Путин? - спросил Икрамов. - Ой простите, я забыл, что в зале суда супруга Горбачева. Давайте снимем вопрос".

Судья Поликина сняла вопрос одновременно с Икрамовым.

"Вы получали деньги от Сухоребрика в фонд "21 век"?" - спрашивает подсудимый.

"На фонд "21 век" я ничего не получал, и получать не мог. Точнее пожалуйста формулируйте вопросы".

"Вы докладывали губернатору о получении денег от Сухоребрика?"

Прокурор попросил снять этот вопрос, потому что свидетель на него уже отвечал.

Икрамов отмечает, что закончил задавать свои вопросы. И еще, что он плохо себя чувствует.

На сегодня заседание прекращено. Оно продолжится завтра также в 17:00 по сахалинскому времени и в 9:00 по Москве.

Прокурор Штундер просит дополнительно предоставить копии записей еще с пяти дисков, для тех же целей - подготовки позиции обвинения. То есть он просит суд вскрыть конверты с дисками, скопировать и передать копии.

Судья просит тех, у кого есть с собой диски или съемные носители проследовать вместе с ней для копирования файлов. У тех, кто с собой съемные носители не взял, есть возможность получить копии файлов завтра утром.

Завтра суд продолжит рассматривать секретные аудиозаписи переговоров бывшего губернатора.