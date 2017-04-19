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Лодка с двумя рыбаками пропала на Курилах
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Лодка с двумя рыбаками пропала на Курилах

О судьбе мужчин ничего неизвестно

Вчера вечером, 25 апреля у Итурупа  в заливе Простор пропала резиновая моторная лодка с двумя рыбаками на борту.

Как стало известно astv.ru, жители села Рейдово на двух лодках отправились на рыбалку в район реки Славной. Возвращаясь назад, одна из емх, оснащенная GPS, пошла вдоль берега и добралась до места назначения. Рыбаки на другой моторке решили  пойти напрямую. Спустился туман, поднялась волна. До села двое рыбаков так и не добрались. 

Поиски на мореходном катере "Кальмар" ведут четыре спасателя Курильского поисково-спасательного подразделения  Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:00 0
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