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На Сахалине открыт центр обработки вызовов системы-112

На Сахалине открыт центр обработки вызовов системы-112

На звонок оператор теперь должен ответить в течение 8 секунд

На Сахалине открыт центр обработки вызовов системы-112, сообщает пресс-служба регионального правительства. Разместился он в новом двухэтажном здании в центре Южно-Сахалинска. Сейчас там завершается установка автоматизированных рабочих мест для операторов службы и сложного серверного оборудования. В ближайшее время начнется его тестирование.

Система-112 позволяет гражданам обращаться в любую из экстренных и оперативных служб, например, в пожарную охрану, скорую помощь или полицию по единому номеру - 112. Все звонки поступают в центр обработки вызовов, который оснащен техническими комплексами и специальным программным обеспечением. Работа здесь построена таким образом, что на все процедуры у оператора должно уйти не более 1 минуты, а на звонок он должен ответить в течение 8 секунд.

- Центр будет принимать звонки со всей территории Сахалинской области. Операторы организуют доведение сообщения единовременно до всех компетентных служб. Это позволит им среагировать быстрее и вовремя предотвратить или вмешаться в чрезвычайную ситуацию, - сообщила Анна Михеева, руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

- В каждой смене будет 6 операторов, одновременно они смогут обрабатывать до 60 звонков. Сейчас продолжается комплектование штата сахалинского центра, его численность составит 66 человек – главным образом, это операторы и технические сотрудники. Особые требования к кандидатам – высокий уровень технической подготовки и психологическая устойчивость. Иными словами эти люди должны уметь адекватно реагировать на любую критическую ситуацию, - дополнил информацию Сергей Скворцов, начальник отдела связи ОКУ «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области». – Сердце центра - 10 серверов для обработки звонков. Сейчас готовимся к проведению тестовых испытаний этого сложного оборудования. К 1 сентября 2017 года мы обязаны выйти на опытную эксплуатацию системы-112 уже с реальной обработкой звонков по единому номеру.

Внутри открывшегося сегодня здания центра – множество специализированных помещений: серверная, главный зал, где будут работать операторы, кабинет психолога, 4 комнаты отдыха персонала и столовая, технические отделения, а также гараж на 3 машино-места и собственная мини-электростанция – на случай отключения электроэнергии.

Обеспечен доступ в новостройку и для маломобильных групп населения – на входе есть подъемная платформа для инвалидов-колясочников, а внутри – лифт.   

- Это позволит минимизировать последствия многих происшествий и чрезвычайных ситуаций, - сказал, заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков. - Перед нами сегодня стоит много задач. В частности, в этом году проводим модернизацию противопожарной службы области, меняем ее структуру. За счет сокращения избыточного административно-управленческого аппарата планируется высвободить дополнительные штатные единицы для увеличения количества первичного состава службы – пожарных, начальников караулов и командиров отделений. Все это также позволит поднять уровень обеспечения безопасного и защищенного  проживания сахалинцев и курильчан на более высокий уровень.     

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:08 +3
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Комментарии
Маргарита
Написано вчера, в 17:51
а они смогут определять местонахождение человека? Допустим он не знает где находится и ему нужна помощь.
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+2
Online
maksimkakurochkin Online
Написано сегодня, в 01:19
Маргарита, Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую smokenosov.blogspot.com
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0
VULKAN
Написано вчера, в 20:02
Написано: "- В каждой смене будет 6 операторов, одновременно они смогут обрабатывать до 60 звонков. Сейчас продолжается комплектование штата сахалинского центра, его численность составит 66 человек – главным образом, это операторы и технические сотрудники"

6 (операторов) х 3 (смены) = 24 (оператора)
66 чел. - 24 чел. (операторов) = 42 чел (дирижёры)...
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0
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 00:07
VULKAN, операторы, техники, психологи, водители, системщики. Там много специалистов в смене.
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0
НКолчина
Написано вчера, в 21:25
...главным образом эти 66 - операторы и технические сотрудники
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+1
project
Написано вчера, в 22:44
Клоунада, ленту разрезали, а помещения пустые.
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0
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