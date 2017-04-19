На Сахалине открыт центр обработки вызовов системы-112, сообщает пресс-служба регионального правительства. Разместился он в новом двухэтажном здании в центре Южно-Сахалинска. Сейчас там завершается установка автоматизированных рабочих мест для операторов службы и сложного серверного оборудования. В ближайшее время начнется его тестирование.

Система-112 позволяет гражданам обращаться в любую из экстренных и оперативных служб, например, в пожарную охрану, скорую помощь или полицию по единому номеру - 112. Все звонки поступают в центр обработки вызовов, который оснащен техническими комплексами и специальным программным обеспечением. Работа здесь построена таким образом, что на все процедуры у оператора должно уйти не более 1 минуты, а на звонок он должен ответить в течение 8 секунд.

- Центр будет принимать звонки со всей территории Сахалинской области. Операторы организуют доведение сообщения единовременно до всех компетентных служб. Это позволит им среагировать быстрее и вовремя предотвратить или вмешаться в чрезвычайную ситуацию, - сообщила Анна Михеева, руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

- В каждой смене будет 6 операторов, одновременно они смогут обрабатывать до 60 звонков. Сейчас продолжается комплектование штата сахалинского центра, его численность составит 66 человек – главным образом, это операторы и технические сотрудники. Особые требования к кандидатам – высокий уровень технической подготовки и психологическая устойчивость. Иными словами эти люди должны уметь адекватно реагировать на любую критическую ситуацию, - дополнил информацию Сергей Скворцов, начальник отдела связи ОКУ «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области». – Сердце центра - 10 серверов для обработки звонков. Сейчас готовимся к проведению тестовых испытаний этого сложного оборудования. К 1 сентября 2017 года мы обязаны выйти на опытную эксплуатацию системы-112 уже с реальной обработкой звонков по единому номеру.

Внутри открывшегося сегодня здания центра – множество специализированных помещений: серверная, главный зал, где будут работать операторы, кабинет психолога, 4 комнаты отдыха персонала и столовая, технические отделения, а также гараж на 3 машино-места и собственная мини-электростанция – на случай отключения электроэнергии.

Обеспечен доступ в новостройку и для маломобильных групп населения – на входе есть подъемная платформа для инвалидов-колясочников, а внутри – лифт.

- Это позволит минимизировать последствия многих происшествий и чрезвычайных ситуаций, - сказал, заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков. - Перед нами сегодня стоит много задач. В частности, в этом году проводим модернизацию противопожарной службы области, меняем ее структуру. За счет сокращения избыточного административно-управленческого аппарата планируется высвободить дополнительные штатные единицы для увеличения количества первичного состава службы – пожарных, начальников караулов и командиров отделений. Все это также позволит поднять уровень обеспечения безопасного и защищенного проживания сахалинцев и курильчан на более высокий уровень.