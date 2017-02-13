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Южно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Хорошавина

Южно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Хорошавина

Судья отклонил более десяти ходатайств защиты и назначил слушания по существу на 6 марта

Южно-Сахалинский городской суд оставил под стражей экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и двух его подчиненных, отклонив ходатайства адвокатов о смягчении меры пресечения для подзащитных.

"Судья не удовлетворила наши ходатайства об изменении меры пресечения в отношении А.Хорошавина, А.Икрамова и С.Карепкина ", - сообщил в среду агентству "Интерфакс" Владимир Семенцов - адвокат бывшего советника главы области Андрея Икрамова.

В минувший понедельник Семенцов сообщал агентству, что адвокаты заявили судье более 10 ходатайств, в частности, потребовали прекратить уголовное преследование в отношении своих подзащитных; признать недопустимыми доказательства, добытые незаконным путем, например, "прослушку" телефонов бывших высокопоставленных чиновников региона без санкции суда.

Также они требовали вернуть дело в СКР на доследование с учетом допущенных нарушений и допросить "ключевого свидетеля", имя которого пока адвокаты журналистам не раскрывают.

По словам Семенцова, представитель Генпрокуратуры по всем заявленным ходатайствам адвокатов озвучил суду свою позицию очень коротко: "Не удовлетворять и пусть сидят".

Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств и назначил слушания по существу на 6 марта.

В понедельник в Южно-Сахалинском городском суде стартовали предварительные слушания по делу. На скамье подсудимых - бывшие глава региона А.Хорошавин, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов и министр сельского хозяйства Николай Борисов, который, в отличие от подельников, находится под домашним арестом.

Они обвиняются по ч. 5 и 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн рублей.

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Комментарии
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 17:18
Уже решение прислали вместе с ними с Москвы. Как бы там адвокаты не пыркались.
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