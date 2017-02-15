Кража одежды в торговом центре Южно-Сахалинска попала в камеры видеонаблюдения

Фото и видео предоставлены очевидцами

В редакцию astv.ru прислали видео магазинной кражи. На днях посетительница торгового центра "Ганеша" в Южно-Сахалинске забыла заплатить за два мужских кардигана.

- Воровка - женщина в черном пальто, серой шляпке и медицинской маске на лице. Она очень часто заходила раньше, вела себя подозрительно, возможно уже воровала, - сообщают сотрудники магазина.

Кражу продавцы заметили только на следующий день, когда снова оформляли витрину и недосчитались двух вязаных кофт общей стоимостью около 6 тысяч рублей.

Руководство магазина уже написало заявление в полицию. Но они также надеются на прошлый опыт, когда видео преступления попав в интернет, очень пугало похитителей, и те возвращали краденный товар.