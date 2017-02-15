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Стадион в Хомутово благоустроят за счет областного бюджета
Фото Татьяны Швец-Загуменниковой

Стадион в Хомутово благоустроят за счет областного бюджета

Жители Дальнего выбрали для реконструкции территорию стелы

В Сахалинской области внедряется система инициативного бюджетирования. Пилотные проекты будут реализованы на территории Южно-Сахалинска. В планировочных районах и селах проходят встречи с жителями, на которых они принимают решения, какой проект хотели бы воплотить в жизнь на средства субсидии из областного бюджета, сообщает пресс-служба администрации островной столицы. 

Внедрением программы занимается министерство финансов Сахалинской области. Жители могут представить несколько вариантов благоустройства территории. Главное условие - инициативы должны затрагивать интересы большинства проживающих. Отметим, что в планировочных районах будет реализован один проект, в селах - два.

График проведения встреч размещен на официальном сайте администрации областного центра, объявления развешивают на социальных объектах в планировочных районах и селах. Руководители территорий основной упор делают на участии в собраниях инициативных жителей, которые традиционно принимают активное участие в жизни своего населенного пункта, знают об основных желаниях и потребностях населения, смогут их озвучить на обсуждении и донести до людей принятые решения.

Жители Дальнего вынесли на голосование 4 варианта благоустройства территории:

  • реставрация стелы, посвященной участникам Великой Отечественной войны;
  • возведение ледового катка;
  • строительство сквера на территории нового микрорайона,
  • а также обустройство детской площадки.

Большинство присутствовавших на встрече проголосовало за два первых проекта.

- Стела, где увековечены имена 64 проживавших здесь ветеранов войны, была возведен еще в 2006 году на пожертвования жителей. Пришло время отремонтировать памятную плиту, благоустроить территорию и установить беседку, - отметила председатель общественного совета села Дальнего Екатерина Скрипка.

На встрече в Хомутово принято единогласное решение обустроить спортивно-игровую площадку. Выбраны члены инициативной группы, которые будут принимать непосредственное участие в реализации данного проекта.

Проекты, набравшие наибольшее число голосов, вынесут на областной конкурс, который состоится в апреле 2017 года. Отбор пройдет по установленным законом критериям. В том числе оценят и социальный эффект, то есть значение будет иметь активность участия местных жителей в собрании и реализации проекта. Члены специально созданной комиссии, в которую войдут представители власти и общественности, выберут лучшие проекты. На их реализацию выделят субсидии из бюджета Сахалинской области.

- Максимальная сумма субсидии из областного бюджета в рамках одного проекта может быть не более 3 млн рублей, - сказала директор департамента бюджетной политики министерства финансов Сахалинской области Елена Матвеева. - Одним из обязательных условий предоставления субсидии на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, является софинансирование со стороны муниципального образования. Объем вложений должен быть не менее 1% от объема субсидии, выделенной из областного бюджета.

До конца месяца проекты по благоустройству своей территории представят жители Синегорска, Лугового, Березняков и Новоалександровска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:57 +1
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