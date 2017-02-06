Муниципальные власти на Сахалине раздают "дальневосточные гектары" в заповеднике

. Специалисты общественной организации "Экологическая вахта Сахалина", проводя мониторинг исполнения "Закона о дальневосточном гектаре", выявили факты предоставления гражданам земельных участков, расположенных в границах государственного природного заповедника "Поронайский", что является грубейшим нарушением законодательства.



Согласно федеральной информационной системе "На Дальний Восток" на территории заповедника "Поронайский" гражданами испрашивается 8 земельных участков – "дальневосточных гектаров". Все они расположены в заповеднике рядом с устьями ценных лососевых нерестовых рек Котиковая, Сигнальная и Учир, а также в районе рейда Туровский. По данным интернет-портала www.надальнийвосток.рф все 8 земельных участков уже рассмотрены, и по ним администрация муниципального образования "Поронайский городской округ" уже приняла решение об утверждении соответствующих схем размещения.



Предоставление гражданам земельных участков в границах заповедников, а равно и других особо охраняемых природных территорий, запрещено Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Земельным кодексом Российской Федерации, а также и самим "Законом о дальневосточном гектаре" (№ 119-ФЗ от 01.05.2016 г.).



В "Эковахте Сахалина" полагают, что предоставление "дальневосточных гектаров" в заповеднике "Поронайский" стало возможным из-за смещения границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет и отраженных на Публичной кадастровой карте в Интернете. Так, западная граница заповедника (земельного участка 65:16:0000001:7, находящегося в законном бессрочном пользовании у заповедника "Поронайский") на этой карте представлена как смещенная вглубь берега. Это смещение во многих местах заповедного побережья достигает 40 - 120 м. При этом восточная граница земельного участка заповедника представлена на карте как смещенная вглубь Охотского моря. Однако обе эти границы должны проходить ровно по урезу воды залива Терпения на западе заповедника и Охотского моря – на востоке.



Эта явная ошибка в изображении границ заповедника на государственном Интернет-ресурсе не смутила Поронайскую администрацию, где не могли не знать, что граница заповедника на побережье проходит по урезу воды и где должны были тщательно проверить все ограничения и обременения в отношении испрашиваемых земельных участков. Согласно пунктам 13 и 21 статьи 7 закона № 119-ФЗ ("Закон о дальневосточном гектаре") в их предоставлении муниципалитет обязан был сразу отказать, однако ФИС "На Дальний Восток" показывает, что процесс их оформления успешно идет.



"Экологическая вахта Сахалина" обратилась ко всем уполномоченным органам с просьбой отменить решения об утверждении схем размещения всех указанных 8 земельных участков в заповеднике "Поронайский" и не допускать подобных нарушений законодательства России при реализации "Закона о дальневосточном гектаре" на Сахалине.



Экологи обращают внимание управления Росреестра по Сахалинской области, что из-за аналогичной картографической ошибки стало возможным формирование и предоставление в пользование земельных участков также и в природном парке "Остров Монерон", расположенном на одноименном острове в Невельском районе. Изображенные на карте границы парка и, соответственно, запретной зоны смещены на запад. Это открывает полосу северо-восточного побережья острова Монерон размером примерно 40 м х 1000 м для незаконного формирования в ФИС "На Дальний Восток" земельных участков - "дальневосточных гектаров" и предоставления их в безвозмездное пользование предприимчивым гражданам.





Обращение "Эковахты Сахалина" и соответствующий картографический материал доступны по ссылке.



РОО "Экологическая вахта Сахалина" признана Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента.

"Эковахта" обязана размещать этот комментарий, исполняя требование существующего законодательства,

но заявляет, что считает решение Минюста необоснованным и оспаривает его в суде.