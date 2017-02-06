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Гостиницу на «Горном воздухе» начнут строить уже летом 2017 года

Гостиницу на «Горном воздухе» начнут строить уже летом 2017 года

Начальная стоимость проекта 48 605 000 рублей

На средней площадке «Горного воздуха» построят гостиницу, гостевые домики, ресторан, кафе-бары, а также ряд сервисных технических объектов. На сайте госзакупок появился тендер на проектирование зданий и сооружений. Прием заявок осуществляется до 27 февраля. Начальная стоимость контракта – 48 миллионов 605 тысяч рублей, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса. 

Подробнее о запланированных стройках, начало которых намечено уже на третий квартал 2017 года, рассказал заместитель директора СТК «Горный воздух» Игорь Федорищев. Гостиница уровня «Три звезды» на 150 номеров разместится на средней площадке на площади примерно 10 тысяч квадратных метров. Она будет семиэтажная. Два десятка гостевых коттеджей на 12 и 8 человек подойдут тем, кто хочет большего уединения. Двухуровневая парковка вместит в себе 106 автомобилей.

Там же на средней площадке разместится сервисное здание комплекса и гараж для ратраков.

- Проектирование ведется за средства бюджета Сахалинской области, а для строительства объектов мы в том числе привлечем инвесторов. Все объекты будут обеспечены необходимой инфраструктурой, подъездными путями, благоустроены, - сообщил Игорь Федорищев.

Работы ведутся в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области «Развитие спортивного комплекса СТК «Горный воздух».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:38 0
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:41
у них народ нищий, а они гостиницы строят...
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+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:06
Masenkaya, если не строить, а тупо проедать, то нищета никогда и не кончится
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:10
Reader, а от того сто они строят пенсионеры лучше жить не станут!
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+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:13
Masenkaya, странный вывод. От того, что не будут строить, точно лучше никому не будет, включая пенсионеров. А инвестиции никогда "плохо" не делали пенсионерам.
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+2
Еще 2 комментария
Андрей Щербинин
Написано сегодня, в 12:44
Бассейн в наших условиях особенно нужен)
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+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:05
Андрей Щербинин, да это просто картинка из инета
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+1
Андрей Щербинин
Написано сегодня, в 13:07
Reader, ааа, я думал это уже проект)
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+1
Кристина
Написано сегодня, в 13:02
Лучше бы мне дали 1 000 000, больше не прошу, только один
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0
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 13:05
Запомните эту цифру, господа, 48 млн - посмотрим, сколько по итогу получится) расти Гора Большая и Малая.
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+1
Online
Statys Online
Написано сегодня, в 14:10
Breaking_news, 48 - это только проектная документация стоит, строймонтаж, извините, это другой порядок цен
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0
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Сандра Клайд Online
Написано сегодня, в 13:18
ужас, неужели найдутся такие, кто вложит инвестиции в этот прожект.
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+1
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Ярославчик Online
Написано сегодня, в 13:30
Пипец. Столько всего построят. А как же сейсмоусиление склона?
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+3
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 13:38
простите.а где там вообще они найдут такую прямую площадку?...или будут рыть котлован????
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