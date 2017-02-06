Гостиницу на «Горном воздухе» начнут строить уже летом 2017 года

На средней площадке «Горного воздуха» построят гостиницу, гостевые домики, ресторан, кафе-бары, а также ряд сервисных технических объектов. На сайте госзакупок появился тендер на проектирование зданий и сооружений. Прием заявок осуществляется до 27 февраля. Начальная стоимость контракта – 48 миллионов 605 тысяч рублей, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса.

Подробнее о запланированных стройках, начало которых намечено уже на третий квартал 2017 года, рассказал заместитель директора СТК «Горный воздух» Игорь Федорищев. Гостиница уровня «Три звезды» на 150 номеров разместится на средней площадке на площади примерно 10 тысяч квадратных метров. Она будет семиэтажная. Два десятка гостевых коттеджей на 12 и 8 человек подойдут тем, кто хочет большего уединения. Двухуровневая парковка вместит в себе 106 автомобилей.

Там же на средней площадке разместится сервисное здание комплекса и гараж для ратраков.

- Проектирование ведется за средства бюджета Сахалинской области, а для строительства объектов мы в том числе привлечем инвесторов. Все объекты будут обеспечены необходимой инфраструктурой, подъездными путями, благоустроены, - сообщил Игорь Федорищев.

Работы ведутся в рамках адресной инвестиционной программы Сахалинской области «Развитие спортивного комплекса СТК «Горный воздух».