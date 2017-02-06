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Мертвого мужчину обнаружили в заброшенном доме в Южно-Сахалинске
TJournal

Мертвого мужчину обнаружили в заброшенном доме в Южно-Сахалинске

Причины смерти устанавливаются

12 февраля в 15:05 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в заброшенном доме №117 по улице Западной в областном центре обнаружено тело 54-летнего мужчины. Он не имел определенного места жительства.

Как сообщают в областном следкоме, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Труп направлен в морг з- там определят причины смерти мужчины.

Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:24 +1
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 12:45
Дааа... Сейчас многие в области не имеют места жительства, работы.... Замучились во все инстанции обращаться, доказывать....
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0
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 12:55
Пушистик наверное,раз бомж.Пьют гадость всякую....
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 13:38
serega81, Пушистик сейчас не в тренде - Боярышник рулит...
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