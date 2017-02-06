Мертвого мужчину обнаружили в заброшенном доме в Южно-Сахалинске

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12 февраля в 15:05 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в заброшенном доме №117 по улице Западной в областном центре обнаружено тело 54-летнего мужчины. Он не имел определенного места жительства.

Как сообщают в областном следкоме, внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Труп направлен в морг з- там определят причины смерти мужчины.

Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.