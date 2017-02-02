Суд подтвердил законность конфискации имущества Хорошавина

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Гагаринский суд Москвы подтвердил законность конфискации имущества экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщил «Газете.Ru» его адвокат Иван Миронов.

«Суд отклонил пять исков стороны защиты и признал законность конфискации. Фактически своим решением суд подтвердил законность конфискации имущества лица, который не привлекается к уголовной ответственности», — сказал адвокат.

Миронов пояснил, что часть имущества принадлежит сыну Хорошавина Илье, а «против него даже никто не выдвинул обвинений».

«По закону конфисковать имущество можно лишь у того, кто признан виновным по приговору суда», — подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что судебные приставы передали территориальному управлению Росимущества в Московской области недвижимое имущество Хорошавина и его семьи.