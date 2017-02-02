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Суд подтвердил законность конфискации имущества Хорошавина
ugpr.ru

Суд подтвердил законность конфискации имущества Хорошавина

Суд отклонил пять исков стороны защиты

Гагаринский суд Москвы подтвердил законность конфискации имущества экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщил «Газете.Ru» его адвокат Иван Миронов.

«Суд отклонил пять исков стороны защиты и признал законность конфискации. Фактически своим решением суд подтвердил законность конфискации имущества лица, который не привлекается к уголовной ответственности», — сказал адвокат.

Миронов пояснил, что часть имущества принадлежит сыну Хорошавина Илье, а «против него даже никто не выдвинул обвинений».

«По закону конфисковать имущество можно лишь у того, кто признан виновным по приговору суда», — подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что судебные приставы передали территориальному управлению Росимущества в Московской области недвижимое имущество Хорошавина и его семьи.

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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 08:51
Блин, сколько лет ему, а он уже миллионер(миллиардер). Как будто он сам все эти деньги заработал. Как говорил Станиславский: "Не верю!"
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 08:59
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+1
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 09:21
Да оставьте вы его уже в покое!
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