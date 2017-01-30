Преступника, ограбившего ювелирный магазин в Корсакове, разыскивает полиция

2 февраля около 10:10 неустановленный мужчина зашел в магазин «Золотая мозайка», расположенный в Корсакове по улице Советской, 29.

Разбив витрину, угрожая продавцу пистолетом, он похитил 55 золотых цепочек (длиной 50 см, различного плетения) на двух белых лотках.

УМВД России Сахалинской области разыскивает подозреваемого.

Приметы: мужчина, на вид до 30 лет, рост 175-180 см, худощавого (среднего) телосложения, одет в коричневую или синюю куртку, возможно двухстороннюю, средней длины, черные брюки, черные ботинки, на голове черная вязаная шапка, может передвигаться в медицинской маске. Предполагается, что подозреваемый скрылся на сером или песочном автомобиле Toyota Town Ace в кузове 1987 – 1991 года.

Всех, кому известна личность этого человека, либо тех, кто владеет информацией, способствующей установлению его местонахождения, просят незамедлительно сообщить по телефонам : 8 (4242) 780-700, 780-705, (42435) 419-50.