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Преступника, ограбившего ювелирный магазин в Корсакове, разыскивает полиция

Преступника, ограбившего ювелирный магазин в Корсакове, разыскивает полиция

Подозреваемый, возможно, скрылся на автомобиле Toyota Town Ace

2 февраля около 10:10 неустановленный мужчина зашел в магазин «Золотая мозайка», расположенный в Корсакове по улице Советской, 29.

Разбив витрину, угрожая продавцу пистолетом,  он похитил 55 золотых цепочек (длиной 50 см, различного плетения) на двух белых лотках.

УМВД России Сахалинской области разыскивает подозреваемого.

Приметы: мужчина, на вид до 30 лет, рост 175-180 см, худощавого (среднего) телосложения, одет в коричневую или синюю куртку, возможно двухстороннюю, средней длины, черные брюки, черные ботинки, на голове черная вязаная шапка, может передвигаться в медицинской маске. Предполагается, что подозреваемый скрылся на сером или песочном автомобиле  Toyota Town Ace в кузове 1987 – 1991 года.

Всех, кому известна личность этого человека, либо тех, кто владеет информацией, способствующей установлению его местонахождения, просят незамедлительно сообщить по телефонам : 8 (4242) 780-700, 780-705, (42435) 419-50.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:01 +1
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Комментарии
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 09:11
Молниеносно
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+1
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Balbes Online
Написано сегодня, в 09:14
Хоть бы маску одел какую. Любитель.
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0
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Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 09:19
А больше побоялся взять. Струсил. Найдут. Лицо хорошо видно. Представляю, что пережили продавцы!
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0
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Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 09:22
В художественном фильме "спи*@или"
))
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