Мертвого пенсионера нашли в одной из квартир в Луговом

В следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 1б по улице Гайдука в Луговом (планировочный район областного центра) обнаружено тело 68-летнего хозяина квартиры, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ.