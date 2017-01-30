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Мертвого пенсионера нашли в одной из квартир в Луговом

Мертвого пенсионера нашли в одной из квартир в Луговом

Причины смерти мужчины устанавливаются

В следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 1б по улице Гайдука в Луговом (планировочный район областного центра) обнаружено тело 68-летнего хозяина квартиры, без внешних признаков насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по г. Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:37 +1
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Комментарии
serega81
Написано вчера, в 18:52
Скорее всего возраст....сердце слабое.....с нашей жизнью не удивительно.
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+2
lakostochka
Написано вчера, в 20:07
serega81, плюс ненужность родственникам..
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+4
Veronika1211
Написано вчера, в 20:12
lakostochka, согласна, пока молодой, здоровый и работоспособный - востребованность 100%-ная (как для государства, так и для родственников), а как состарился и "вагон" заболеваний появился - так все, извините...
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+4
lakostochka
Написано вчера, в 20:14
Veronika1211, это точно... Пока деньги даешь - нужен. А потом... вот такой вот итог!
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+2
Еще 1 комментарий
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