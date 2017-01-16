Больше двух месяцев директор компании в Охе не платил зарплату рефмеханику

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Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Океан». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщают в областном следкоме, в соответствии со статьей 22 трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплачивать в полном объеме причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом.

Согласно ст. 140 трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

По версии следствия, в нарушение требований трудового законодательства, подозреваемый не выплачивал рефмеханику заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, имея при этом реальную возможность погасить задолженность перед работником.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.