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Больше двух месяцев директор компании в Охе не платил зарплату рефмеханику
ropravda.ru

Больше двух месяцев директор компании в Охе не платил зарплату рефмеханику

В отношении руководителя ООО «Океан» возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Охе СУ СК РФ по Сахалинской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Океан». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщают в областном следкоме, в соответствии со статьей 22 трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплачивать в полном объеме причитающуюся работнику заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом.

Согласно ст. 140 трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

По версии следствия, в нарушение требований трудового законодательства, подозреваемый не выплачивал рефмеханику заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, имея при этом реальную возможность погасить задолженность перед работником.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:19 +2
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Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:28
Вот и прально!

А кто такой ревмеханик? Чем он занимается?
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0
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Sergey_72 Online
Написано сегодня, в 20:34
Балтийская Килька, Наверное, всё таки РЕФМЕХАНИК. Видимо, кто-то опечатался (надеюсь).
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:35
Sergey_72, а реФмеханик чем занимается?
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0
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Sergey_72 Online
Написано сегодня, в 20:37
Балтийская Килька, Обслуживает морозильные установки. ООО "Океан" - по названию точно рыбой занимаются.
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Еще 1 комментарий
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:36
В суд надо сразу подавать, а то сейчас время протянут....
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