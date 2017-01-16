Холмчанин покончил жизнь самоубийством

Его тело нашли в одной из квартир на улице Первомайской

В следственный отдел по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 2 по улице Первомайской обнаружено тело 35-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.