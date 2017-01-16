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Холмчанин покончил жизнь самоубийством

Холмчанин покончил жизнь самоубийством

Его тело нашли в одной из квартир на улице Первомайской

В следственный отдел по Холмску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 2 по улице Первомайской обнаружено тело 35-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и причин, толкнувших мужчину на суицид. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 20:03 +1
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суицид
Место
Холмск
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Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 20:23
да что ж такое то??????
соболезнования родным и близким...
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:31


Соболезнования родным и близким
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0
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 20:43
Что за эгоизм, когда без предсмертной записки! Перед
Господом уже наверняка исповедался...
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0
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