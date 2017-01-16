Фото Младена Ириолова

Гостями соревнований «Сахалинский лед -2017» станут представители большинства приморских регионов России. Напомним, открытые соревнования по подледному лову рыбы состоятся на реке Найба в Долинском районе уже в шестой раз. В этом году они пройдут 24 февраля. Заявки на участие начнут принимать с завтрашнего дня, 24 января.

Ожидалось, что в мероприятии примут участие не менее тысячи сахалинцев. Однако, как рассказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Игорь Быстров, гостями праздника станут и приглашенные делегации из большинства приморских регионов России. Дело в том, что в Южно-Сахалинске в это же время состоится межрегиональный семинар-практикум по реализации проекта «Доступная рыба», а также инициативы по вылову биоресурсов в шестимильной зоне и их прямой реализации.

В рамках семинара по изучению сахалинских нововведений на остров прибудут профильные специалисты в области рыбодобычи и организации торговли, территориальных управлений Росрыболовства, а также научных сообществ из Мурманской, Архангельской, Магаданской, Амурской, Еврейской Автономной областей; Камчатского, Хабаровского и Приморского краев; Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Семинар продлится 4 дня, два из которых станут теоретическими, а два – практическими. Специалисты ознакомятся с работой регионального распределительного центра, «Рыбной биржи», основными объектами промысла и логистической цепи, ведущей до потребителя. Знакомство с организацией и проведением традиционных состязаний «Сахалинский лед» станет заключительным этапом программы.

Соревнования, как и прежде, будут состоять из двух блоков. Первый – командные состязания. Второй этап – «рыбацкий биатлон». Участниками надо будет пройти через четыре последовательно расположенные зоны лова. Победителем станет тот, кто первым в каждой из них поймает по одной рыбке и пересечет финишную черту. Традиционно для участников и болельщиков будет организовано выездное питание и развлекательная программа.

Заявки на участие принимаются в Сахалино-Курильском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству (Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 43а). Зарегистрироваться можно по телефону 23-34-66 или при помощи электронной почты sorevnovaniya_slr@mail.ru.

Источник: пресс-служба правительства Сахалинской области