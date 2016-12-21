Семья Хорошавиных потерпела очередное поражение в борьбе за свое имущество

Жалобы представителей членов семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина остались без рассмотрения президиумом Сахалинского областного суда. Суд в очередной рад встал на сторону прокуратуры, которая добилась конфискации имущества Хорошавиных.

Напомним, что ранее не только у самого Александра Хорошавина, но и у его бывшей жены Ирины и сына Ильи были конфискованы автомобили, квартиры, дома, земельные участки, а также деньги и различные ценности.

Все время, с момента принятия решения об изъятии имущества, адвокаты Хорошавиных (каждый из них имеет своего представителя) пытались оспорить это постановление. Адвокаты ссылались на то, что прокуратура и суд нарушили конституционный принцип, по которому закон не имеет обратной силы. Одним из оснований для изъятия имущества стало то, что Хорошавин, по версии надзорного ведомства, не отчитался перед государством о приобретении автомобилей и недвижимости. Обязанность указывать свои расходы появилась у чиновников с 2013 года — ее ввел закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности". При этом три машины и три квартиры экс-губернатор купил до вступления этого закона в силу и с тех пор ежегодно их декларировал, подчеркивалось в жалобе.

Осенью 2016 года кассационные жалобы были переданы в президиум Сахалинского областного суда. Они оставлены без рассмотрения в связи с отсутствием оснований для отмены судебных постановлений в кассационном порядке. Об этом сообщается в официальном сообщение Сахалинского областного суда.

В нем говориться: «Согласно положениям статьи 387 Гражданского процессуального кодекса основаниями для отмены или изменения вступивших в законную силу судебных постановлений могут выступать лишь такие ошибки в толковании и применении закона, повлиявшие на исход дела, без исправления которых невозможны эффективное восстановление и защита нарушенных прав и свобод, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Если при изучении доводов жалоб по материалам дела судья придет к выводу о том, что имеются основания для передачи кассационных жалоб с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, он выносит определение о передаче жалоб с делом для рассмотрения в судебном заседании президиума областного суда.

Если же по результатам изучения доводов кассационных жалоб судья придет к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 387 Гражданского процессуального кодекса РФ, для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке, он выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения президиумом областного суда.

Определением судьи Сахалинского областного суда от 19 декабря 2016 года в передаче кассационных жалоб Хорошавина А.В., его представителя Артюховой О.Г., представителя Хорошавиной И.А. Ивченкова Д.В., представителя Хорошавина И.А. Мальбина Д.А. для рассмотрения в судебном заседании президиума Сахалинской областного суда отказано в связи с отсутствием оснований для отмены судебных постановлений в кассационном порядке.

Определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции обжалованию не подлежит, поскольку принимается в предварительной процедуре, в которой судья, не рассматривая дело по существу, решает лишь вопрос о наличии оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегиальным составом судей.

Поскольку судьей не выносилось определение о передаче кассационных жалоб с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, у президиума областного суда не имелось предусмотренных законом оснований для рассмотрения жалоб».

Хорошавины еще наверняка поборются за свое имущество. Они могут обжаловать судебные постановления в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу.