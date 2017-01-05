Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Авария произошла в районе перекрестка улиц Ленина и Пограничной

ДТП произошло сегодня, 12 января в 15:45 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Ленина и Пограничной.

Как сообщили astv.ru очевидцы, по предварительным данным, там столкнулись Hyundai Solaris и Subaru, двигавшиеся во встречном направлении.

В результате аварии пострадал водитель Subaru. Его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.