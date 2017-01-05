фото очевидцев
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
Авария произошла в районе перекрестка улиц Ленина и Пограничной
ДТП произошло сегодня, 12 января в 15:45 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Ленина и Пограничной.
Как сообщили astv.ru очевидцы, по предварительным данным, там столкнулись Hyundai Solaris и Subaru, двигавшиеся во встречном направлении.
В результате аварии пострадал водитель Subaru. Его госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Галерея
6 Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
Другие статьи по темам
Место
Чому ни?