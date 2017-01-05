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Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске

Авария произошла в районе перекрестка улиц Ленина и Пограничной

ДТП произошло сегодня, 12 января в 15:45 в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улиц Ленина и Пограничной.

Как сообщили astv.ru очевидцы, по предварительным данным, там столкнулись Hyundai Solaris и Subaru, двигавшиеся во встречном направлении.

В результате аварии пострадал водитель Subaru. Его госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске, Фото: 6
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Мужчина пострадал при лобовом столкновении иномарок в Южно-Сахалинске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:34 +2
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 16:53
Хорошие были машины.
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+2
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 17:23
что это за субарик такой?
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0
Wazz_up
Написано сегодня, в 17:25
Hasen, impreza G4
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0
serega81
Написано сегодня, в 17:32
Проезжал мимо,после аварии,субарик был хороший....
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+1
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 17:54
материальную помощь окажут пострадавшему?
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0
serega
Написано сегодня, в 18:46
Извините. Может кто подскажет? А бывает низкопрофельная резина зимней?
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0
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 19:13
serega,
Чому ни?
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0
Online
Vaska Online
Написано сегодня, в 19:32
serega, бывает
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 19:07
Пострадавшему скорейшего выздоровления
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0
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 19:13
Хоть не задели никого, на перекресте этом постоянно люди ходят.
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0
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