Более сотни пятнистых оленей доставят на Сахалин

Фото Валерия Малеева

13 января на территорию Сахалинской области из Приморского края доставят 102 молодых пятнистых оленя: 15 самцов и 72 оленухи, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

Разведением пятнистого оленя планирует заняться ООО «Роз-Агро», в районе села Мицулевка подготовлены загоны для содержания животных и проведения карантинных мероприятий.

Животные отправлены на двух специально оборудованных автомобилях через паромную переправу Ванино-Холмск, в пути следования олени обеспечены кормами и водой. Во избежание травматизма самцы перед отправкой обезрожены.

Завести пятнистых оленей в Сахалинскую область решили из-за их мяса и пантов, а также для развития экотуризма. Спрос на мясо объясняется его особыми свойствами: оленина является низкокалорийной, практически не содержит холестеринов, богата витаминами и микроэлементами). Производство пантов экономически очень выгодно, так как имеет высокую стоимость на мировых рынках.

Напомним, 10 декабря на Сахалин были завезены маралы. Вчера их выпустили из карантинной зоны, а весной этого года уже ожидается первое потомство благородных оленей.