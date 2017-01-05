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Более сотни пятнистых оленей доставят на Сахалин
Фото Валерия Малеева

Более сотни пятнистых оленей доставят на Сахалин

Разводить животных планируют в Анивском районе

13 января на территорию Сахалинской области из Приморского края доставят 102 молодых пятнистых оленя: 15 самцов и 72 оленухи, сообщает пресс-служба правительства островного региона. 

Разведением пятнистого оленя планирует заняться ООО «Роз-Агро», в районе села Мицулевка подготовлены загоны для содержания животных и проведения карантинных мероприятий.

Животные отправлены на двух специально оборудованных автомобилях через паромную переправу Ванино-Холмск, в пути следования олени обеспечены кормами и водой. Во избежание травматизма самцы перед отправкой обезрожены.

Завести пятнистых оленей в Сахалинскую область решили из-за их мяса и пантов, а также для развития экотуризма. Спрос на мясо объясняется его особыми свойствами: оленина является низкокалорийной, практически не содержит холестеринов, богата витаминами и микроэлементами). Производство пантов экономически очень выгодно, так как имеет высокую стоимость на мировых рынках.

Напомним, 10 декабря на Сахалин были завезены маралы. Вчера их выпустили из карантинной зоны, а весной этого года уже ожидается первое потомство благородных оленей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:07 0
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Комментарии
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:12
Похоже, скоро на реальное сафари VIP-персоны со свитой
пожалуют...
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Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 19:18
Вроде хорошее начинание, но как то много в последнее время, то свиней, то маралов, интересно, а деньги откуда? Из бюджета вестимо. Сколько интересно потратили, а сколько покрысили?
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