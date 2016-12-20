Жителя Холмска подозревают в убийстве матери

Ранее пресс-службой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщалось, что следственным отделом по г. Холмск проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 декабря 2016 года в одной из квартир дома № 6 по ул. Матросова в Холмске тела 55-летней хозяйки квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, проведенным судебно-медицинским исследованием трупа установлено, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии от сдавления шеи.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении этого преступления задержан 36-летний сын потерпевшей. По ходатайству следствия в отношении него Холмским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.