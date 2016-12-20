новости
новости
Регистрация
Жителя Холмска подозревают в убийстве матери

Жителя Холмска подозревают в убийстве матери

Сахалинца заключили под стражу

Ранее пресс-службой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщалось, что следственным отделом по г. Холмск проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 декабря 2016 года в одной из квартир дома № 6 по ул. Матросова в Холмске тела 55-летней хозяйки квартиры.

Как сообщают в областном следкоме, проведенным судебно-медицинским исследованием трупа установлено, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии от сдавления шеи.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении этого преступления задержан 36-летний сын потерпевшей. По ходатайству следствия в отношении него Холмским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:06 +2
Другие статьи по темам
Событие
убийство
Место
Холмск
Популярное на ASTV
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:22
КАААКК!?! Как сын мог убить родную мать?!?! КАК!!?!?!
Ответить
+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:18
Masenkaya, это пока только подозрение.
Ответить
+1
vladsakh
Написано сегодня, в 10:49
Слов нет.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Наш день»: Фестивалю военных оркестров "Спасская башня на Сахалине" могут присвоить имя Валерия Халилова
«Наш день»: Фестивалю военных оркестров "Спасская башня на Сахалине" могут присвоить имя Валерия Халилова
У Хорошавина изъяли дом и четыре земельных участка в Подмосковье
У Хорошавина изъяли дом и четыре земельных участка в Подмосковье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru