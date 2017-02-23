Они очень хотят жить - жить достойно!
Они совсем не добрые,
Бродяжники бездомные.
Ни чуть ни благородные,
Животные свободные.
Возможно и заразные,
Болезненные, грязные,
Крикливые, орущие,
Трусливые и злющие.
С чего им быть хорошими?
Они ведь нами брошены!
Напомню её историю:
Случилось несчастье. Машина, удар, боль... и сломанное бедро. Ей повезло - её не бросили Люди: сделана операция, найдена передержка. Щенок оказался очень умненькой малышкой-девочкой: ей не пришлось объяснять, что дома ходить в туалет надо на пелёночку, что нельзя в машине хулиганить, нельзя гадить. По ней никогда не скажешь, что она рождена на улице. Вне "зоны комфорта" она сидит с поникшей головой, смотрит грустными глазками и боится сделать что-нибудь не так. Но, находясь рядом с человеком, которого знает, меняется полностью: счастливые глазёнки, подпрыгивающая походка, любознательный нос.
Будет верным и преданным другом. Таких собак одна на миллион! Будет среднего размера.
Если вам приглянулась эта малышка, то звоните или пишите WhatsApp 8-924-482-04-33, Ксения.
Николь, Ника - девочка породы такса.
Ей примерно 2 года. Была найдна на продуктовой базе в истощенном состоянии. Приучена к выгулу, очень ласковая, любит сидеть на ручках, дружелюбна с другими братьями нашими меньшими.
Ищем доброго и ответственного хозяина, которого Ника зацелует и залижет. Отдаётся с дальнейшим отслеживанием судьбы.
Контактный телефон для хозяина 8-924-190-60-65, Анна.
Этот шикарный парень пока ничей.
Молодой бобтейл в поисках надёжного хозяина, который не выбросит и не предаст. Возраст примерно 8-9 месяцев.
Он очень здОровский! Поторопитесь, а то может не достаться!
Контактный телефон для хозяина 44-80-75.
Кира - кошка с необычным окрасом.
Кира самодостаточна, умна и ненавязчива, но готова поддержать вас в любых играх - в меру, без стихийного разгульства, такую характеристику дали кураторы этой чУдной девочке. Обожает вкусняшки и умет добывать их сама))) Стерилизована.
Контактный телефон для хозяина 8-924-185-39-58.
Эта малышня срочно ищет передержку, а лучше постоянный и свой дом.
Возраст детей 2 месяца. Вырастут крупными.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-962-120-37-54, Мария.
Найдена передержка, но не дом!
У этой парочки (кошечка бобтейл и котик) осталось два дня до выселения на улицу (прошу прощени за качество фото, но других нет).
Их совершенно некуда девать после стерилизации и кастрации. Они совсем домашние и на улице просто не выживут. Когда-то жили в частном доме, в туалет ходили в лоток и на улицу. Но они стали не нужны и их бросили...
Срочно нужна передержка!!!
Контактный телефон для заинтересовавшихся кем-то из них, а мождет сразу парой 8-924-185-39-58, Марина.
Жорик в поисках своего кошачьего счастья.
Жорик взрослый парень лет пяти. Он многое пережил и многого был лишён. В одной из уличных драк он потерял заднюю лапку. Раны затягиваются, ампутированная лапка больше не болит, а шрамы... а шрамы украшает его, как настоящего мужчину.
Несмотря на свой бандитский экстерьер, шести килограммовый Жорик невозмутим и доброжелателен. Конечно фамильярничать с собой не позволит, но умеренным обнимашкам противится не будет.
Здоров, кастрирован, с лотком проблем нет.
Контактный телефон для хозяина 8-914-752-88-20, Анастасия.
Статный красавец Пегас.
Его история печальна: бывший хозяин при переезде в другой город решил избавиться от него, привязал к дереву и пытался задушить... Господи, как такое вообще можно было придумать?! Неравнодушные люди остановили убийство и спасли пса. Бедный Пегас был в таком шоке, что словами не передашь, лопнули все сосуды на глазах, на голове была огромная гематома.
Сейчас он полностью оклемался от физической и психологической травмы, а главное он готов подарить свою безграничную любовь настоящему Человеку.
Молод, примерно 2 года, высокий и поджарый, активный. Он совсем не цепная собака, но сейчас просто вынужден сидеть на цепи.
Пегас очень-очень ждёт, когда за ним придут и заберут домой.
Контактный телефон для хозяина 8-963-289-02-43.
Маленькая Лисичка продолжает поиски дома.
Из большого выводка остались в живых она и её сестрёнка. Лиса отличный вариант для проживания в квартире. Очень любит деток, ведь она и сама ещё ребёнок.