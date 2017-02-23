Они очень хотят жить - жить достойно!

Они совсем не добрые,

Бродяжники бездомные.

Ни чуть ни благородные,

Животные свободные.

Возможно и заразные,

Болезненные, грязные,

Крикливые, орущие,

Трусливые и злющие.

С чего им быть хорошими?

Они ведь нами брошены!

Я не знаю чьи эти строки, но так зацепило...

Никто! Никто не может так любить, как животное, которому дали шанс на достойную жизнь, знаю об этом не понаслышке.

Публикую зверюшек, которые уже не заразные и не болезненные, не злющие и не грязные, но которые так нуждаются в доме и хозяине.

Выбирайте!

У этой прекрасной малышки завтра заканчивается передержка, а хозяева так не нашлись. Отправить её на улицу верная смерть! Посмотрите на эту мордочку, на эти глазки.... Ей нужна хотя бы передержка.

Напомню её историю:

Случилось несчастье. Машина, удар, боль... и сломанное бедро. Ей повезло - её не бросили Люди: сделана операция, найдена передержка. Щенок оказался очень умненькой малышкой-девочкой: ей не пришлось объяснять, что дома ходить в туалет надо на пелёночку, что нельзя в машине хулиганить, нельзя гадить. По ней никогда не скажешь, что она рождена на улице. Вне "зоны комфорта" она сидит с поникшей головой, смотрит грустными глазками и боится сделать что-нибудь не так. Но, находясь рядом с человеком, которого знает, меняется полностью: счастливые глазёнки, подпрыгивающая походка, любознательный нос.

Будет верным и преданным другом. Таких собак одна на миллион! Будет среднего размера.

Если вам приглянулась эта малышка, то звоните или пишите WhatsApp 8-924-482-04-33, Ксения.

Николь, Ника - девочка породы такса.

Ей примерно 2 года. Была найдна на продуктовой базе в истощенном состоянии. Приучена к выгулу, очень ласковая, любит сидеть на ручках, дружелюбна с другими братьями нашими меньшими.

Ищем доброго и ответственного хозяина, которого Ника зацелует и залижет. Отдаётся с дальнейшим отслеживанием судьбы.

Контактный телефон для хозяина 8-924-190-60-65, Анна.

Этот шикарный парень пока ничей.

Молодой бобтейл в поисках надёжного хозяина, который не выбросит и не предаст. Возраст примерно 8-9 месяцев.

Он очень здОровский! Поторопитесь, а то может не достаться!

Контактный телефон для хозяина 44-80-75.

Кира - кошка с необычным окрасом.

Кира самодостаточна, умна и ненавязчива, но готова поддержать вас в любых играх - в меру, без стихийного разгульства, такую характеристику дали кураторы этой чУдной девочке. Обожает вкусняшки и умет добывать их сама))) Стерилизована.

Контактный телефон для хозяина 8-924-185-39-58.

Эта малышня срочно ищет передержку, а лучше постоянный и свой дом.

Возраст детей 2 месяца. Вырастут крупными.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-962-120-37-54, Мария.

Найдена передержка, но не дом!

У этой парочки (кошечка бобтейл и котик) осталось два дня до выселения на улицу (прошу прощени за качество фото, но других нет).

Их совершенно некуда девать после стерилизации и кастрации. Они совсем домашние и на улице просто не выживут. Когда-то жили в частном доме, в туалет ходили в лоток и на улицу. Но они стали не нужны и их бросили...

Срочно нужна передержка!!!

Контактный телефон для заинтересовавшихся кем-то из них, а мождет сразу парой 8-924-185-39-58, Марина.

Жорик в поисках своего кошачьего счастья.

Жорик взрослый парень лет пяти. Он многое пережил и многого был лишён. В одной из уличных драк он потерял заднюю лапку. Раны затягиваются, ампутированная лапка больше не болит, а шрамы... а шрамы украшает его, как настоящего мужчину.

Несмотря на свой бандитский экстерьер, шести килограммовый Жорик невозмутим и доброжелателен. Конечно фамильярничать с собой не позволит, но умеренным обнимашкам противится не будет.

Здоров, кастрирован, с лотком проблем нет.

Контактный телефон для хозяина 8-914-752-88-20, Анастасия.

Статный красавец Пегас.

Его история печальна: бывший хозяин при переезде в другой город решил избавиться от него, привязал к дереву и пытался задушить... Господи, как такое вообще можно было придумать?! Неравнодушные люди остановили убийство и спасли пса. Бедный Пегас был в таком шоке, что словами не передашь, лопнули все сосуды на глазах, на голове была огромная гематома.

Сейчас он полностью оклемался от физической и психологической травмы, а главное он готов подарить свою безграничную любовь настоящему Человеку.

Молод, примерно 2 года, высокий и поджарый, активный. Он совсем не цепная собака, но сейчас просто вынужден сидеть на цепи.

Пегас очень-очень ждёт, когда за ним придут и заберут домой.

Контактный телефон для хозяина 8-963-289-02-43.

Маленькая Лисичка продолжает поиски дома.

Из большого выводка остались в живых она и её сестрёнка. Лиса отличный вариант для проживания в квартире. Очень любит деток, ведь она и сама ещё ребёнок.