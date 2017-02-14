Подари себе друга, а им веру в Человека!

Доброго времени суток!

Очередная "порция" зверуличек, которые очень нуждаются в постоянном доме, ну, или хотя бы в передержке.

Но сначала хочу сказать: Девочки, которые активно помогают животным поверить в жизнь и в человека, вы делаете огромную работу и порой такую неблагодарную. Делаете вы это не потому что надо и не потому что вас попросили, а потому... потому что у вас огромные сердца. Вы большие молодцы! Алёна, Ксения, Марина, Любовь, Анна - спасибо вам большое-пребольшое!!!

Ну, а теперь зверики!

Этой нежной и такой маленькой собачке очень нужен дом!

У неё раньше были дом и хозяева, но её предали - привязали у здания типографии и уехали. Она ждала молча, даже не плакала, просто сидела и ждала, тогда ещё не понимая, что за ней не вернуться. Собачонку отвязали, но она так и осталась на этом же месте ждать.

Помогите этой малышке, дайте ей шанс снова очутиться в тепле и жить, жить полноценной собачьей жизнью в ласке и заботе.

Девочка очень ласковая, ещё доверяет людям и с надеждой заглядывает в глаза. Собачка небольшая, всего 8 кг. Тося - так зовут это чудо. Умеет ходить на поводке, дома не гадит, добрая и спокойная. Просто подарок, а не собачка!

По вопросам удочерения звоните 8-914-752-16-36, Наталья.

Этому собачьему ребёнку всего 4 месяца.

Малышка Лора была спасена в младенчестве, вытащена из под бетонных плит. Сейчас привита, с ветпаспортом, маленького ростика, вещи дома не портит, в туалет важно ходит на улицу.

Весёлая и ласковая девочка!

По всем вопросам звонить 8-914-758-95-60.

Эту леди поймали в Корсакове. Бедняга слонялась по городу и не знала куда приткнуться.

Ей 7 лет, ухоженная, адекватная. Очень надеется и ждёт, что её заберут.

Лисичку нашли ещё слепой.

Из большого выводка остались в живых она и её сестрёнка. Лиса отличный вариант для проживания в квартире. Очень любит деток, ведь она и сама ещё ребёнок.

Эту дамочку нашли у подъезда,она была в полной растерянности.

На шее у неё был ошейник с карабином. Может ещё не всё потеряно и её просто потеряли?

Ищем старых или новых хозяев.

Эта гражданочка сбежала с пункта передержки.

У неё есть куратор, который готов забрать её к себе навсегда. Будем рады любой информации.

Эта маленькая собачка была найдена на трассе возле Долинска в истощенном и крайне испуганном состоянии.

Долго ловили ее, потому что она не давалась в руки. Теперь она в безопасности и приходит в себя. Очень надеемся найти её родных хозяев. А если таковые не отзовутся, то может кто захочет приютить малышку? Собачка очень маленькая, тихая. Отдаётся в семью без других собак.

Очень необходима передержка, а лучше дом, для шикарного парня - метиса хаски!!!

Босс, как его назвали местные, отличается спокойным и независимым характером. Не боится людей, скорей даже лоялен к ним, с детьми очень ласков, очень дружелюбен с собаками.

Нужен человек, который сможет покорить этого независимого парня и сможет найти с ним общий язык. Прежние хозяева отказались от Босса и он с осени скитается по городу. На него вызывали отлов, но пока он смог избежать отстрела. Помогите Боссу найти дом!

Эта смешнючка тоже ищет дом.

Маня большая мягкая подушка. Готова дарить свои любовь и ласку круглосуточно. Суперская кошка, как говорит её куратор.

Всего неделю назад она жила на улице.

А потом случилось несчастье. Машина, удар, боль... и сломанное бедро. Ей повезло - её не бросили Люди: сделана операция, найдена передержка. Щенок оказался очень умненькой малышкой-девочкой: ей не пришлось объяснять, что дома ходить в туалет надо на пелёночку, что нельзя в машине хулиганить, нельзя гадить. По ней никогда не скажешь, что она рождена на улице. Вне "зоны комфорта" она сидит с поникшей головой, смотрит грустными глазками и боится сделать что-нибудь не так. Но, находясь рядом с человеком, которого знает, меняется полностью: счастливые глазёнки, подпрыгивающая походка, любознательный нос.

Будет верным и преданным другом. Таких собак одна на миллион! Будет среднего размера.

Если вам приглянулся кто-либо из вышеперечисленных животинок и вы всенепременнейше хотите забрать кого-то к себе, звоните или пишите WhatsApp 8-924-482-04-33, Ксения.

Известный многим красавчик Ося или Аватар не так давно был возвращён обратно в приют, в клетку.

Причина возврата так и осталась неизвестной. Предполагаем, что вернули его из-за проявлений хронического риносинусита: он может немного сопливить, периодически чихает. Ося - кот, требующий внимания и заботы, о чём нерадивые хозяева были предупреждены.

Вернувшись обратно в клетку, он захандрил: как прежде радостно не встречает, никак не реагирует на ласку... Некогда контактный, общительный и ласковый кот просто потух!

Помогите Осе пережить боль предательства, дайте ему шанс на жизнь в любящей семье, рядом с ответственными и заботливыми людьми, он очень нуждается в этом!

Контактный телефон для хозяев 8-924-185-39-58, Марина; 8-924-192-64-76, Алёна.