Кошачье царство - им нужен дом!

Здравствуйте!

Сегодня у нас настоящее кошачье царство на любой вкус и цвет.

Они все такие разные, но объединяет их одно - им всем просто необходимы любящий и заботливый хозяин, дом, тепло и уют, им нужна СЕМЬЯ!

Все коты, которые изображены ниже, кастрированы, адаптированы, приучены к лотку, проглистогонены и привиты. Их не надо воспитывать - они уже сами всё умеют! Очень умны и контактны!

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