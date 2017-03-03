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Зверьё мое
Кошачье царство - им нужен дом!

Кошачье царство - им нужен дом!

Здравствуйте!

Сегодня у нас настоящее кошачье царство на любой вкус и цвет. 
Они все такие разные, но объединяет их одно - им всем просто необходимы любящий и заботливый хозяин, дом, тепло и уют, им нужна СЕМЬЯ!
 
Все коты, которые изображены ниже, кастрированы, адаптированы, приучены к лотку, проглистогонены и привиты. Их не надо воспитывать - они уже сами всё умеют! Очень умны и контактны! 
Выбирайте:
 

По вопросам усыновления звонить 8-924-185-39-58, Марина.

 

Ниже представленные девочки тоже все адаптированы, приучены к лотку, проглистогонены и привиты, стерилизованы. Очень ласковые и домашние красотки!

По вопросам удочерения звонить 8-924-185-39-58, Марина.

 

Сталя породы русская голубая или метиска.

Стерилизованная молодая кошечка, спокойная, нежная, ручная, ненавязчивая красавица. Лоток на отлично, знает когтеточку. Прекрасно ладит с другими кошачьими представителями. 
У Стали печальное прошлое: жила взаперти в неблагоприятных условиях, испытала голод и холод, потеряла своих детей-котят.
В будущем Сталя мечтает обрести любящую семью и постоянный дом, где о ней позаботятся, обеспечат безопасную и счастливую жизнь, а она готова согревать ваши коленки, ручки и душу.

 

Лучана.

Возраст 6 мес. Кошечка обладает робким и мягким характером, а также потрясающим окрасом. Отлично ладит со своими собратьями, но предпочитает общество человека. Всегда, если не спит, не кушает или не играет, находится где-то рядом, под бочком, у ног, на коленках. К лотку и когтеточке приучена. Со стерилизацией помогут. 

Контактный телефон для хозяев Стали и Лучаны 8-914-752-88-20, Анастасия.

 

 

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 17:52 +3
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