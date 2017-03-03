Кошачье царство - им нужен дом!
Здравствуйте!
По вопросам усыновления звонить 8-924-185-39-58, Марина.
Ниже представленные девочки тоже все адаптированы, приучены к лотку, проглистогонены и привиты, стерилизованы. Очень ласковые и домашние красотки!
По вопросам удочерения звонить 8-924-185-39-58, Марина.
Сталя породы русская голубая или метиска.
Стерилизованная молодая кошечка, спокойная, нежная, ручная, ненавязчивая красавица. Лоток на отлично, знает когтеточку. Прекрасно ладит с другими кошачьими представителями.
У Стали печальное прошлое: жила взаперти в неблагоприятных условиях, испытала голод и холод, потеряла своих детей-котят.
В будущем Сталя мечтает обрести любящую семью и постоянный дом, где о ней позаботятся, обеспечат безопасную и счастливую жизнь, а она готова согревать ваши коленки, ручки и душу.
Лучана.
Возраст 6 мес. Кошечка обладает робким и мягким характером, а также потрясающим окрасом. Отлично ладит со своими собратьями, но предпочитает общество человека. Всегда, если не спит, не кушает или не играет, находится где-то рядом, под бочком, у ног, на коленках. К лотку и когтеточке приучена. Со стерилизацией помогут.
Контактный телефон для хозяев Стали и Лучаны 8-914-752-88-20, Анастасия.