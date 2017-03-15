Им нужна ваша помощь - ищем дом
Здравствуйте!
Представляю вашему вниманию очаровательных животинок, которые до сих пор ничьи и очень ждут своего хозяина.
Давным-давно Экзюпери дал дельный нам совет,
Что мы кого-то приручив, несём за них ответ.
Но, к сожалению, порой бывает и не так.
Питомца прогоняет прочь из дома злой дурак.
Бездомные животные с тяжелою судьбою.
Не все способны выживать холодною зимою.
Я призываю Вас, друзья! Помочь им в нашей власти.
Согреть, помыть и накормить. Избавить от напасти.
Не знаю чьи эти замечательные строки, но призыв серьёзный и такой... человечный что ли.
Начну с хорошей новости. В прошлом блоге был опубликован красавец Марсель.
Он нашёл дом и любящего хозяина.
Поторопитесь и вы с выбором зверюшки для души и сердца.
Вот кого сегодня предлагаю рассмотреть:
Эту обворожительную барышню зовут Найда.
Эту молодую мамочку тоже зовут Найда.
Найда и её 9 щенков (помесь с лабрадором) ищут дом или передержку.
Эту милую мордаху величать Матильда.
Матильде 6 лет, она очень общительная и добрая девочка.
Вольт необычный пес, любитель болтать ;)
Нашли Вольта на улице в очень истощенном состоянии, избитый, с рахитом и недоразвитием. Сейчас он идет на поправку, не боится больших собак, защищает свое место и миску. Уже верит людям, готов служит им верой и правдой. Ищем не просто хозяина, а человека готового всю его жизнь быть с ним рядом и не давать повода еще раз разочароваться в людях.
Отдаётся с дальнейшим отслеживанием судьбы.
К переезду будет готов через месяц. Все процедуры сделаны.
Сёма - шикарный царственный кот персидской экстремальной породы.
Он уже не молод, но ещё не совсем стар - 10 лет. Сёма очень-очень мечтает найти собственный дом, где будет тихо и спокойно. Предпочтение отдаётся людям без животных и деток, так как возможны конфликты у кота с ними. Сёма ходит в лоток без единого промаха. Очень любит варёное мяско. Он спокойный, любознательный, диванный кот.
Если вы хотите подарить Семёну уют и покой, который так ему требуется - звоните обязательно.
Жуля.
Активная, стерилизованная, привитая двухгодовалая собачка. Хороший охранник.
Если вам приглянулся кто-то из вышеперечисленных зверюх, то обязательно звоните по номеру 8-924-482-04-33, Ксения.
Тапа, малышка Тапа... Она просто замечательная.
Тапе всего лишь 5 месяцев, но эта крошка уже столкнулась с недетскими проблемами. Победила серьёзную простуду и лишай, но глазик не удалось спасти. Теперь этот нежный ребенок нуждается в любви и заботе. Тапа по началу будет робкой в незнакомой обстановке, но когда поймет, что попала в свою семью, будет преданной всем своим маленьким, но горячим сердечком.
По вопросам удочерения Тапы звонить 8-962-123-58-53.
Трое щенят, две сучки и один кобелёк.
Малыши были спасены от холода и голода с дач, где их просто бросили. Они уже подросли, им по 3 месяца. Они достойны жить - жить за себя и за своих шестерых замёрзших братиков и сестрёнок.
По всем вопросам звонить 27-58-98, 8-914-757-58-98.
Совсем забыла: Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина вновь проводит Акцию по сбору кормов и вещей для животных находящихся на передержке: корма для собак и кошек (в том числе крупы: рис), ветеринарные препараты «Гамавит», «Цефтриаксон», «Лидокаин», «Хлоргексидин», «Левомеколь», глистогонные и противоблошинные препараты, шприцы, а также впитывающие пеленки, медицинские перчатки, игрушки для животных, поводки, ошейники, миски и переноски для животных, теплые вещи для утепления будок и вольеров (старые одеяла, пледы, пуховики), а также ветошь. Подробности здесь!
Явно помесь с хаски, поэтому и взяли, видимо. Наигрались и выбросили, когда подрос.
Натерпелся, худой такой...
Убила бы этих идиотов!