Им нужна ваша помощь - ищем дом

Здравствуйте!

Представляю вашему вниманию очаровательных животинок, которые до сих пор ничьи и очень ждут своего хозяина.

Давным-давно Экзюпери дал дельный нам совет,

Что мы кого-то приручив, несём за них ответ.

Но, к сожалению, порой бывает и не так.

Питомца прогоняет прочь из дома злой дурак.



Бездомные животные с тяжелою судьбою.

Не все способны выживать холодною зимою.

Я призываю Вас, друзья! Помочь им в нашей власти.

Согреть, помыть и накормить. Избавить от напасти.

Не знаю чьи эти замечательные строки, но призыв серьёзный и такой... человечный что ли.

Начну с хорошей новости. В прошлом блоге был опубликован красавец Марсель.

Он нашёл дом и любящего хозяина.

Поторопитесь и вы с выбором зверюшки для души и сердца.

Вот кого сегодня предлагаю рассмотреть:

Эту обворожительную барышню зовут Найда.

Найда пятилетняя рабочая европейская лайка.

За плечами у неё жестокое предательство, хозяин хотел убить её, но немного промазал и в нее попало немного дроби. Временно её приютил добрый человек, за что ему огромное спасибо, но это не надолго. Найда очень умная и стойкая собака.

Ищем передержку, а лучше хозяина, который будет любить и не предаст.

Эту молодую мамочку тоже зовут Найда.

Найда и её 9 щенков (помесь с лабрадором) ищут дом или передержку.

Эту милую мордаху величать Матильда.

Матильде 6 лет, она очень общительная и добрая девочка.

Вольт необычный пес, любитель болтать ;)

Нашли Вольта на улице в очень истощенном состоянии, избитый, с рахитом и недоразвитием. Сейчас он идет на поправку, не боится больших собак, защищает свое место и миску. Уже верит людям, готов служит им верой и правдой. Ищем не просто хозяина, а человека готового всю его жизнь быть с ним рядом и не давать повода еще раз разочароваться в людях.

Отдаётся с дальнейшим отслеживанием судьбы.

К переезду будет готов через месяц. Все процедуры сделаны.

Сёма - шикарный царственный кот персидской экстремальной породы.

Он уже не молод, но ещё не совсем стар - 10 лет. Сёма очень-очень мечтает найти собственный дом, где будет тихо и спокойно. Предпочтение отдаётся людям без животных и деток, так как возможны конфликты у кота с ними. Сёма ходит в лоток без единого промаха. Очень любит варёное мяско. Он спокойный, любознательный, диванный кот.

Если вы хотите подарить Семёну уют и покой, который так ему требуется - звоните обязательно.

Жуля.

Активная, стерилизованная, привитая двухгодовалая собачка. Хороший охранник.

Если вам приглянулся кто-то из вышеперечисленных зверюх, то обязательно звоните по номеру 8-924-482-04-33, Ксения.

Тапа, малышка Тапа... Она просто замечательная.

Тапе всего лишь 5 месяцев, но эта крошка уже столкнулась с недетскими проблемами. Победила серьёзную простуду и лишай, но глазик не удалось спасти. Теперь этот нежный ребенок нуждается в любви и заботе. Тапа по началу будет робкой в незнакомой обстановке, но когда поймет, что попала в свою семью, будет преданной всем своим маленьким, но горячим сердечком.

По вопросам удочерения Тапы звонить 8-962-123-58-53.

Трое щенят, две сучки и один кобелёк.

Малыши были спасены от холода и голода с дач, где их просто бросили. Они уже подросли, им по 3 месяца. Они достойны жить - жить за себя и за своих шестерых замёрзших братиков и сестрёнок.

По всем вопросам звонить 27-58-98, 8-914-757-58-98.

Совсем забыла: Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина вновь проводит Акцию по сбору кормов и вещей для животных находящихся на передержке: корма для собак и кошек (в том числе крупы: рис), ветеринарные препараты «Гамавит», «Цефтриаксон», «Лидокаин», «Хлоргексидин», «Левомеколь», глистогонные и противоблошинные препараты, шприцы, а также впитывающие пеленки, медицинские перчатки, игрушки для животных, поводки, ошейники, миски и переноски для животных, теплые вещи для утепления будок и вольеров (старые одеяла, пледы, пуховики), а также ветошь. Подробности здесь!