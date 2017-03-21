Без нас им не обойтись - помоги выжить!

Всем доброго времени суток!

Предлагаю вашему вниманию очаровательных зверюшек, которым очень-очень нужны дом и семья.

Но для начала хочу сказать:

На попечении волонтёров находится огромное количество животных, которым постоянно требуется много еды и ухода. Необходимы крупы, заморозки, ветошь, консервы, лекарства, в общем всё то, что может пригодится. Так же требуются люди, которые могут варить каши и кормить животных, так как самостоятельно волонтёры уже не справляются. В планах составить график по кормления. Требуются люди с транспортом, которые смогут оказать помощь в перевозке животных и стройматериалов. Если вы готовы помочь, то обязательно звоните 8-924-482-04-33, Ксения.

Теперь о тех, кому нужен дом.

Их забрали после того, как умер их хозяин, а родственники хозяина, видимо решили заморить их голодом.

Отдаются в паре! На первом фото кобель-алабай, на втором - сучка.

Мужчина в полном расцвете сил.

Он очень большой. Идеально подойдёт для охраны. Абсолютно адекватен. Кастрирован.

Эту малышню забрали из разных мест.

Белая - сучка, очень крупная, вальяжная и милая деваха.

Чёрный - кобелёк, будет маленьким весельчаком, у него ещё есть сестра, которая такая же весёлая, только она беленькая.

Рыжик - мужчина интеллигент.

Нашли его в тяжёлом состоянии: вылечили и откормили, сейчас это добрый и послушный маленький пёс, который мечтает о доме. К сожалению, его передержка заканчивается, а на улице он не выживет.

Эта красотка отлично подойдёт для охраны.

Молодая, стерилизована, так что проблем с загулами не будет.

Вот ещё, заранее прошу прощения за качество некоторых фотографий, но других не получилось.

Если вам приглянулся кто-нибудь из этих мордеусей и вы уже не представляете своей жизни без них, то обязательно звоните 8-924-482-04-33, Ксения.

По «семейным обстоятельствам» .

Порой цинизм, ну просто «убивает». Один укол и вся проблема решена, ведь по «семейным обстоятельствам» так надо и что живой он, и есть душа для человека не так уж важно.

У доктора рука не поднялась лишить котейку жизни. Так начался другой этап и в жизни все пошло не так. Он очень тяжело переживал, не ел вообще и много, много плакал. И жить совсем он не хотел. Не подпускал людей, не брал еды, не пил воды, а лишь в углу забился. Потом он сильно заболел, да, да предательство его сгубило. Лечили долго, заставляли есть и чудо все же произошло. Он стал контактней и мурчать при встрече, он начал есть и вновь поверил людям. Он понимает все и любит слушать, а взгляд его прям видит душу. Теперь он не боится ничего, он стал бесстрашным и очень важным.

Кот крупный и очень умный, а по породе на мейн-куна уж очень он похож. Теперь он «деловой колбаска», встречает брошенных зверят и каждому по-свойски помогает, ведь он прошел тот очень сложный жизненный этап. Ну вот, немного рассказала, о том как предали, как он страдал, как вновь поверил людям. Теперь он ищет новый дом, где всей душой его полюбят, а благодарность не заставит себя ждать.

По вопросам усыновления шикарного представителя семейства кошачьих обращаться по телефону 8-924-192-64-76, Алёна.

Пристраивается маленькая крошка от мамы таксы.

Малышка Бонечка фигурой и красотой пошла в свою мамочку. Боня уже была у врача, прошла медосмотр - здорова. Возраст 4 месяца. Сделана прививка. Нежная, тихая, немного застенчивая девочка. Бонечке очень нужна дружная и добрая семья. Обратите внимание на Бонечку. Ходит на пелёночку.

Звоните и приходите знакомиться с Бонечкой 8-914-761-42-61, Любовь.

Городской парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина вновь проводит Акцию по сбору кормов и вещей для животных находящихся на передержке: корма для собак и кошек (в том числе крупы: рис), ветеринарные препараты «Гамавит», «Цефтриаксон», «Лидокаин», «Хлоргексидин», «Левомеколь», глистогонные и противоблошинные препараты, шприцы, а также впитывающие пеленки, медицинские перчатки, игрушки для животных, поводки, ошейники, миски и переноски для животных, теплые вещи для утепления будок и вольеров (старые одеяла, пледы, пуховики), а также ветошь. Подробности здесь!