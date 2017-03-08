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Зверьё мое
Ты нам нужен, человек!

Ты нам нужен, человек!

Здравствуйте уважаемые читатели данного блога!

Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами фотографиями и историями замечательных зверюх, которые очень-очень нуждаются в доме и хозяине. 

Как сказал один великий писатель и философ Жан-Жак Руссо: Животные — часть естественного закона, они имеют свои права, потому что они разумны. Давайте и мы не будем забывать об этом: они живые и они разумны, имеют свои права в нашем человеческом мире, они чувствуют, сострадают и радуются, переживают и возносят человека на пьедестал. 

Ну, а теперь к сегодняшней подборке.

Этих двух замечательных девочек нашли на улице.

Они ещё совсем малышки, а уже совсем никому не нужны. Давайте исправлять ситуацию!

Контактный телефон для будущего хозяина 8-962-123-65-78, Елена.

 

Вот такое сообщение мне пришло:

Здравствуйте. Прошу у Вас помощи. С сентября месяца взяла под свою опеку и дальнейшее пристройство бездомную собаку. Видно что собака охотничья, рабочая, умная и безумно ласковая (даже с кошками делится едой).

Давала объявления, но никто так и не отозвался. Несколько человек вроде хотели взять, но потом опять тишина. Мы живем в Троицком и поэтому каждый день гуляю с ней по лыжне или по дороге на полигон. Проходим большие расстояния, но это не то. Собаке нужен хозяин охотник, который бы занимался с ней. Осложняется ситуация тем, что она сидит целыми днями в гараже, где мало света, что плохо для зрения, один раз в день мы гуляем, а этого мало (другого помещения нет). В редакции АСТВ посоветовали написать Вам, для размещения информации в блоге . Спасибо за внимание.

Контактный телефон 8-914-768-69-86, Нонна Владимировна.

 

Этого чудесного мальчишечку тоже нашли на улице.

Он беспородный, но жутко сообразительный, ласковый и добрый. Люди, нашедшие этого барбосика, оставить у себя его не могут, так как в доме уже имеются домашние любимцы. 

Контактный телефон для потенциальных хозяев 8-914-746-10-62, Екатерина.

 

Ищем дом и добрых хозяев для замечательной девочки Найды.

Найда родилась на улице, где и живет по сей день. Очень добрая, ласковая и умненькая девочка. Возраст около 7-8 месяцев, дамочка достаточно крупная и ей, конечно, желателен частный дом, но и квартира вполне подойдёт.

Стерилизована. Ее большие размеры пугают детей и людей проходящих мимо. Она идет к ним с добрыми побуждениям, ей любопытно, а многие этого не понимают и пугаются, что может привести, к сожалению, к вызову отлова. Не смотря на свой добрый нрав, Найда хорошая охранница.

Контактный телефон для хозяев Найды 8-914-762-30-07, Елена Владимировна.  

 

Чёрная Багира ищет дом.

Багира родилась в клинике, когда её маму привезли на срочную стерилизацию. Знаком свыше эта прелестница должна была жить! Она была очень слабенькая, родилась с больными глазками. Но спустя несколько месяцев лечения Баги стала красивой чёрной пантерой.

Проглистогонена и стерилизована, проблем с лотком нет. Ласковая и очень аккуратная мурчалка.

Контактный телефон для потенциального обладателя мини-пантеры 8-962-153-59-32, Валерия.

 

Красотка Сима ищет того единственного, который будет любить и заботиться.

Актуальна передержка, Симочке очень неуютно в клетке, в которой она сейчас проживает.

Отдаётся единственным любимцем в семье!

Сима очень красива, но она не "задирает нос", как большинство красавиц, она скромная и послушная кошка. По началу не доверяет, но подарит любовь и ласку, тому, кто примет ее в свою жизнь. У Симочки стоматит, но это не приговор. Просто нужно будет кормление влажным кормом или размоченной сушкой. Периодически обрабатывать десны люголем (стоит копейки). Вот и весь уход.

Сима очень благодарная кошка, а тот позитив, который она Вам подарит, стоит того чтобы забрать её себе навсегда. Чистоплотна (все делишки только в лоток), стерилизована( загулов и проблем с потомством не будет). Если заглянув в эти глаза и узнав о её небольшом недуге Вы поняли, что это ВАША кошка, звоните пишите.

Контактный телефон для владельцев Симы 8-924-281-64-92, Рита

 

Малышка Панда ищет своего хозяина.

Панде 4 месяца, по возрасту привита. Очень спокойная и дружелюбная девонька.

Контактный телефон для хозяев Панды 8-914-757-36-86, Дмитрий

 

То, что Марсель невероятно красив очевидно для всех, кроме самого Марселя, так как при своей обалденной внешности и серьезном виде, он абсолютно несамовлюблен.

У Марселя мягкий, добрый и дружелюбный характер, он очень ласковый и чуткий. Ценит общество человека и, не смотря на то, что предательски оказался на улице, продолжает доверять - доверять людям. Обладатель шикарной шубки окраса сиама, хвостом бобтейла и удивительно красивыми голубыми глазами. Кастрирован, в лоток ходит.

Контактный телефон для владельца красавца Марселя 8-962-123-58-53, Алина.

 

Рыжая Бестия.

Возраст примерно около года. Чудесная охранница, верный компаньон и замечательный друг. Стерилизована, так что проблем с загулами не будет. Чудесная девочка!

Контактный телефон для хозяина Рыжей 8-962-153-59-32, Валерия.

 

Обалденная красотка, нежная, добрая, весёлая, при этом проявляет охранные качества - это всё Лилу.

Но, имея столько хороших качеств, Лилуша не знает кому их подарить. Она очень хочет встретить своего Человека и иметь свой собственный дом, а не один на всех.

Контактный телефон для владельца Лилу 8-914-768-20-23, Полина.

 

 

Автор: Ри Валерия, вчера, в 17:00 +6
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Они очень хотят жить - жить достойно!
Подари себе друга, а им веру в Человека!
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 17:37
Такие милахи! Очень надеюсь, что найдутся настоящие хозяева для этих мордах!
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:46 Отредактированно вчера, в 17:46
"они живые и они разумны, имеют свои права в нашем человеческом мире".
Мир не НАШ, он ОБЩИЙ. Зазнались Человеки!

Собаки при будках - такие статные, красивые и наверняка умные Очень, потому как деушки.


Скоро сезон охоты, хоть бы забрали охотничью собачку!


Ляли все сладкие, особенно Панда, смешнючка.
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+3
Online
Ри Валерия Online
Написано вчера, в 19:27
Русалка Обыкновенная, они живут среди людей и у людей, напрямую зависят от нас, так что в человеческом мире, именно это имела ввиду!
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+2
Ptijka1
Написано вчера, в 18:32
Так всех их жалко.Самой хоть приют открывай.Есть свои киски,а двоих кошечек подобрала.Одну в зиму выкинули , в подъезде нашла ещё котенком.Вторую увидела на дороге весной,она бедолага перезимовала.Уши,лапки поотморозила и очень худая была.Осенью во дворе появилась новая киска ,сама пришла или кто то пристроил.Так и живёт теперь у нас. Тоже осенью подкинули во двор к нам 4 котят.Они немного одичавшие были,кое как изловили. Сейчас уже подросли .Только двоих удалось пристроить.А сколько ещё таких бедолажек бродит.
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+4
Mauzer
Написано вчера, в 22:04
какие лапуськи...
взял бы,да ремонт...((((
Желаю всем им обрести хозяев!
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+1
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 22:58
Как же все-таки жаль зверушек... Как может человек быть таким жестоким к тем, кто готов дарить тепло, любовь и ласку совершенно бескорыстно, не требуя ничего взамен??!!...
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0
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:00
Марсель просто невероятно, бесподобно, сказочно красив - глаз оторвать невозможно!
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0
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 00:43
Veronika1211, забрали красавца!
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Кошачье царство - им нужен дом!
Кошачье царство - им нужен дом!
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