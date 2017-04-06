Ты мне очень нужен - собаки ищут дом

Здравствуйте!

Сегодня я познакомлю вас с великолепными собачонками, которые очень нуждаются в доме и своём Человеке.

Шишечка спасена от холодной улицы и живодеров.

Ее долго ловили и искали, так как собака была совершенно запугана и, к сожалению, несмотря на желание доверится человеку, очень сильно его боялась.

Нашли и поймали её с проволокой на шее и пробитой головой.

Шишка оказалась щенком возрастом около года, милой и очень добродушной девочкой, она дружит с другими животными, любит детей, к еде не привередлива. В туалет ходит на улицу.

Несмотря на печальное прошлое и изуверское предательство, она учится верить в человека и не бояться. Иногда может вести себя трусливо к резким звуками и движениям, но это все поправимо, главное забота и любовь!

Мы ищем Шишке добрых и ответственных хозяев. Отдаётся с возможностью узнавать, как у неё дела. Эту милаху можно в дом, в квартиру и даже тёплую будку!

Собака стерилизована!

Пишите и звоните 8-962-111-12-88, Дарья, если вдругне дозвонитесь, то обязательно пишите!

Они родились счастливыми... маленькие славные щенки - 4 сучки и 2 кобелька, но что-то пошло не так и они оказались брошенными на произвол судьбы в коробке в холодном подъезде!

На их счастье в подъезде проживала добрая семья, которая забрала малышей в тепло. Началось пристройство. Семья обзвонила всех, кого только можно, но везде получили отказ, сказали, что щенками не занимаются! На их слезные просьбы приютить щенят откликнулась многодетная мама и поместила их у себя в вольере, не смотря на то, что у неё уже есть 2 собаки. Старший сын женщины стал помогать кормить и ухаживать за сиротками! Малыши от хорошего ухода поправились и окрепли. Пёскам провели дегельминтизацию и они полностью готовы к отдаче в добрые заботливые руки! Два кобелёчка уже обрели семью!

Пожалуйста, не бросайте животных на произвол судьбы! Мы в ответе за тех кого приручили!

По всем вопросам звонить 8-924-491-77-64.

Про эту гражданочку я уже как-то писала, но дом она так и не обрела, поэтому повторюсь.

Вы ищете преданную и умную собаку? Тогда вам к нам!

Лиса удивительная собака.

В первую же неделю выучила команды: лежать, сидеть, дай лапу, умри.

Лиска выбирает одного человека, которого считает главным, для него она будет самой преданной и любящей.

Очень любит свободу, поэтому лучше её брать в частным дом, так как любит жить именно на улице. Отлично ладит с детками и другими животными, будь то собаки, кошки или попугаи. Отлично охраняет свою территорию. Размером примерно со спаниельку. Лиса – идеальная собака, такую как она не часто встретишь. Если вам нужна идеальная собака, которая будет и самой лучшей охранницей, и нянькой для деток и других животных – звоните 8-900-667-80-01, Анастасия.

Лисичке очень нужен дом

И чтоб были в доме том,

Добро, уход, тепло, еда

И не на час, а навсегда.

Ищет постоянный дом замечательный пёсик Шустрик.

Это маленький и очень ласковый мальчик, возраст около пяти месяцев. Вырастет небольшим (мама у него такса). Идеально подойдёт для проживания в квартире. Привит. В туалет ходит на пелёнку и уже просится на улицу (начинает скулить). У девушки, которая изначально взяла Шустрика на ПМЖ, проблемы со здоровьем, через месяц она улетает на лечение, а Шустрику будет некуда идти. На улицу ему совсем нельзя. Ему срочно нужна семья. Он очень Вас ждёт!!!

Мамочка такса, но Шустрик так похож на мою лабродочечку в таком же возрасте.

По вопросам усыновления звоните 8-924-284-23-31, Кристина.

Это Буч.

Ему около 5-6 месяцев. Привит. Крупный с мощными коротковатыми лапами. Вырастет немного меньше овчарки. Проявляет хорошие охранные качества. К цепи не приучен. Хорошо ладит с другими собаками. Равнодушен к кошкам. Очень умный пес! Буча спасли после травли его семьи. Сейчас он на ВРЕМЕННОЙ передержке. Ему нужен постоянный (желательно частный) дом.

По всем вопросам звоните 8-962-581-88-41, Светлана или 8-924-282-08-40.

Умка.

Маленькая ласковая озорная девочка с хитринкой. Возраст около 4 месяцев. Привита. Замечательная компанейская собака. Сейчас Умка на временной передержке и это очень не нравится соседям. Живет на улице в будке. Все дела делает в сторонке. Мы уверены, что и к проживанию в квартире Умка адаптируется очень быстро. Хорошо ладит с детьми и животными.

Контактный телефон для хозяина Умки 8-914-755-50-96, Ирина.

Дорогие южносахалинцы и гости нашего славного города!

Приглашаем вас на мастер-класс по декорированию бутылок пеньковой веревкой с элементами декупажа.

Все вырученные средства будут пожертвованы на проведение благотворительного фестиваля «Помоги Сегодня», который будет проходить 03 июня.

Подробности!

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