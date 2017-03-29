Мать...

Когда я услышала эту историю, то вспомнила Песнь о собаке Сергея Есенина.

Всегда поражаюсь, как это хвостатое существо способно на любовь и преданность тогда, когда предали, когда выбросили, а то и вовсе хотели убить.

Сегодня, я расскажу вам историю о материнской любви и преданности.

Мама. Её забыли на дороге, скорее предали её, увезли от людей подальше и оставили на произвол судьбы.

Нет еды, воды и даже просто полежать нет места, вокруг зима. А ведь она готовилась стать мамой. Родила в снегу, так и жила в лесу, лишь иногда ходила на дорогу, в надежде что-нибудь найти поесть, кормить щенят всех надо и как-то их растить. Но голод и холод сделали свое дело, погибли все, но всё-таки один малыш остался. Он слабым рос, она боролась что есть мочи, просила есть, машины мимо проезжали, когда уж силы покидали, то просто жадно ела снег.

И вот однажды судьба послала шанс, её увидели на трассе, она была тогда с щенком, малышка еле шла, шаталась, была слаба и очень голодна.

А мать ее учила, как есть просить: "Не важно что, хоть хлеб, хоть чипсы, ты кушай всё, ты жить должна!".

И вот машина остановилась, пришла к ним помощь наконец, но мать насторожилась, ведь людям верить перестала.

Щенка забрали.

Мать выла, плакала, но не пошла, её и звали, и пытались заманить едой, но страх и недоверие сильнее было в тот момент.

Она бежала за машиной, но силы все таки "ушли" и долго-долго она смотрела вдаль: "Куда ж малышку увезли?".

Но сердце матери непоколебимо, она решила дитя свое найти. Шла всю ночь, "брала следы", искала, путалась, но все-таки нашла!

Нашла она малышку, ей было страшно, но сердце матери так билось, что страх прошёл, а в мыслях было : «Увидеть бы ещё разок ребенка!».

Их временно, конечно, приютили, но нужен постоянный дом.

Верности собачьей нет предела, а сердце матери готово делать всё.

Пожалуйста, не проходите мимо, возьмите «преданность» и «любовь» в свой дом!

Мамочка и её малышка очень срочно ищут дом!

По всем вопросам звонить 8-984-181-55-36, Любовь.