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Зверьё мое
Мать...

Мать...

Когда я услышала эту историю, то вспомнила Песнь о собаке Сергея Есенина.

Всегда поражаюсь, как это хвостатое существо способно на любовь и преданность тогда, когда предали, когда выбросили, а то и вовсе хотели убить.

Сегодня, я расскажу вам историю о материнской любви и преданности. 

Мама. Её забыли на дороге, скорее предали её, увезли от людей подальше и оставили на произвол судьбы. 

Нет еды, воды и даже просто полежать нет места, вокруг зима. А ведь она готовилась стать мамой. Родила в снегу, так и жила в лесу, лишь иногда ходила на дорогу, в надежде что-нибудь найти поесть, кормить щенят всех надо и как-то их растить. Но голод и холод сделали свое дело, погибли все, но всё-таки один малыш остался. Он слабым рос, она боролась что есть мочи, просила есть, машины мимо проезжали, когда уж силы покидали, то просто жадно ела снег. 

И вот однажды судьба послала шанс, её увидели на трассе, она была тогда с щенком, малышка еле шла, шаталась, была слаба и очень голодна.

А мать ее учила, как есть просить: "Не важно что, хоть хлеб, хоть чипсы, ты кушай всё, ты жить должна!".

И вот машина остановилась, пришла к ним помощь наконец, но мать насторожилась, ведь людям верить перестала. 

Щенка забрали.

Мать выла, плакала, но не пошла, её и звали, и пытались заманить едой, но страх и недоверие сильнее было в тот момент. 

Она бежала за машиной, но силы все таки "ушли" и долго-долго она смотрела вдаль: "Куда ж малышку увезли?". 

Но сердце матери непоколебимо, она решила дитя свое найти. Шла всю ночь, "брала следы", искала, путалась, но все-таки нашла!

Нашла она малышку, ей было страшно, но сердце матери так билось, что страх прошёл, а в мыслях было : «Увидеть бы ещё разок ребенка!».

Их временно, конечно, приютили, но нужен постоянный дом.

Верности собачьей нет предела, а сердце матери готово делать всё.

Пожалуйста, не проходите мимо, возьмите «преданность» и «любовь» в свой дом!

Мамочка и её малышка очень срочно ищут дом!

По всем вопросам звонить 8-984-181-55-36, Любовь.

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 13:55 +14
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Комментарии
ИринаХ
Написано сегодня, в 14:03
О господи просто слезы и боль от таких историй. Всем сердцем желаю, что бы этим девчонкам нашлись добрые, заботливые и любящие хозяева.
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+11
НКолчина
Написано сегодня, в 14:19
Мир не без добрых людей! СПАСИБО тем, кто дал надежду на жизнь этой матери-собаке и ее малышу!!!
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+8
багз-банни
Написано сегодня, в 15:57
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+3
Online
danko Online
Написано сегодня, в 16:26
Люди,люди, что вы творите!?, одни безжалостно бросают живое существо на произвол судьбы, не давая шанса на жизнь, другие- проявляя милосердие, дают надежду на спасение!, каждому воздаться по делам его. А ведь животное в очередной раз показало человеку, что оно во всех отношениях выше его!
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 16:34
Хаски-маманька (наполовину точно)! Умная собака.


Хорошо, что хорошо кончается.
Самое сложное (морозы и голод) они уже пережили.
Хозяева, думаю, найдутся!
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:35
Лера, что ж ты делаешь с нами?.. От бессилия помочь разрывается сердце, куда в квартиру с двумя кошками на 5 этаже две собаки? Война обеспечена, и надолго... Плачу.
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+3
Наталья Варламова
Написано сегодня, в 16:52
Это пост опубликован почти три часа назад, я десять раз пыталась написать комментарий, этот - одиннадцатый... Но сказать нечего, кроме одного: Лера, иди ты в баню с такими историями!

А в глазах столько всего у этой мамочки...
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+4
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:05
Наталья Варламова, а я то чего?! Когда впервые услышала эту историю весь вечер проплакала. В чате было столько обвинений в сторону Любы, которая забрала щенка, просто жуть. Но, мамуся щенули всё сама решила. Я с таким первый раз столкнулась. Сейчас найти бы им дом с хорошим хозяином!
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+3
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