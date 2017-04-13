Им без нас никак... Собаки ищут дом

Приветствую читателей данного блога!

Представляю вашему вниманию собачек нуждающихся в заботе, доме и хозяине.

Ищет дом чудесная малышка Марта.

Ей всего 1,5 месяца, но ее история уже такая печальная. Марта единственная доченька, оставшаяся в живых, мамы-героини (блог Мать).

Мамочка Марты находится на испытательном сроке у хороших людей. Я уверена, что она его пройдёт и останется жить в этой замечательной семье.

А Марта дом пока не нашла, но обо всём подробнее.

Эту малышку увидели, когда ехали по трассе, она вышла из леса вместе со своей мамой. Марта была практически без сил, еле брела по сугробам, казалось еще немного и она упадёт без дыхания. Проехать мимо такого просто было невозможно, малышку забрали домой. Как потом узнали, щенков изначально было больше, они вместе с мамой выходили на трассу, просили еду, а потом возвращались в лес. Люди, подобравшие щенулю, вернулись в надежде найти ещё щенков, но логово было пусто - ни живых, ни мёртвых.

Эта малышка невероятной красоты: плюшевая шерстка, толстенькие лапки, милый пухлячок, хвостик уже заворачивается крендельком, сразу видна кровь мамы-лайки.

Очень добрая, веселая, несётся к своим спасителям сломя голову, виляя хвостиком с ещё забавной детской неуклюжестью, которая моментально испаряется при любой преграде, ведь для неё их просто не существует. С ловкостью может перелезть через что угодно.

В машине ведёт себя будто всю жизнь только в ней и ездила. Ищем самые добрые и лучшие ручки!

Если вы хотите подарить ей дом, тепло и заботу обязательно звоните - 8-984-181-55-36, Любовь.

Про этого парня я вам уже рассказывала.

Очень необходима передержка, а лучше дом, для шикарного парня - метис хаски.

Босс, как его назвали местные, отличается спокойным и независимым характером, не боится людей, скорей даже лоялен к ним, с детьми очень ласков, очень дружелюбен с собаками. Нужен человек, который сможет покорить этого независимого мужчину и сможет найти с ним общий язык. Прежние хозяева отказались от Босса и он с осени скитается по городу. На него вызывали отлов, но он смог избежать отстрела.

Помогите Боссу найти дом! Звонить по телефону 8-914-752-16-36, Наталья.

Эта девочка была найдена солнечным летним днем.

Её назвали Ханни из-за красивой медовой шерстки и сильной привязанности к человеку. Красавица, умница, компанейская девчонка. Приучена к выгулу, кушает всё, активная, ласковая и игривая. Достоинства Ханни можно перечислять часами. Эта малышка – одна на миллион!

Ханнечка подарит вам много незабываемых моментов, зарядит вас своим позитивом, разгонит тоску и скуку, и наполнит вашу жизнь счастьем, радостью и любовью. На днях будет стерилизована.

Хотите стать обладателем роскошной медовой девочки? Звоните 8-984-181-55-36, Любовь.

Бонечка – любимица волонтеров и звезда интернета.

Невозможно посмотреть на её фотографии и не улыбнуться. Как говорит сама Любовь: Мама такса - папа заяц)))

Умничка, красотка, милая и игривая – а что еще для счастья надо? Ходит дома на пеленочку, к уличному выгулу с огромным успехом приучается! Ладит с другими животными. Кушает все! Не собачка – а кладезь достоинств! Честно говоря, удивляюсь, как эту смешнючку ещё не забрали?

Если вы ищете идеального маленького друга, то Бонечка самый лучший выбор! Звоните, она ждет именно вас - 8-984-181-55-36, Любовь.

Эта красотку уже тоже была героиней одного из блогов.

Найда чудом спаслась от смерти. Бывший хозяин всё-таки решил её застрелить из-за того, что она лаяла на прохожих. Да-да, вы не поверите!!! Уличная собака, заведенная для охраны дома, гавкала на чужаков. В очередную попойку в неё стали стрелять. Повезло, что неравнодушные соседи успели спрятать её, а потом отвезти в Южно-Сахалинск на рентген. У Найды была дробь в теле, кровь текла с головы, но ей повезло! Ни одной серьезной травмы не оказалось. И сразу же нашлась очень хорошая передержка.

У Найды отличный характер: добрая, хорошая, спокойная, при этом будет отличной охранницей. Стресс от предательства уже прошел и Найда снова верит людям, встречает, ласкаясь и виляя хвостиком. Мы очень хотим найти ей ответственные и добрые руки.

Если вам понравилась эта чУдная барышня, звоните 8-984-181-55-36, Любовь.

Недавно у моих девчонок, а их у меня три, была течка. И стали к нам на территорию захаживать женихи. Течка кончилась, женихи "рассосались", а этот остался.

Пёс, так мы его называем, сначала приходил редко и с ошейником на шее, потом стал приходить чаще и уже без ошейника, теперь он практически поселился у нас на территории.

Голодным мы его, конечно же, не оставим и прогонять не будем, но было бы так хорошо найти ему хороших хозяев и дом.

Характер у Пса обалденный: он очень ласковый, постоянно просит чтобы его гладили и чесали, целуется, очень хочет подружиться с моими девчонками (они что-то не очень хотят). Ответственно несёт службу, гавкает и чужих к воротам даже не подпускает. Хорошо бы ему найти частный дом, так как Пёс, судя по всему, был цепной.

Первым делом, когда открываем входную дверь, видим его. Он забавно суёт мордочку в дом, как-будто говоря: Ну моооожно я войду? В дом пустить я его просто не могу, дома же ещё и кошечка есть.

Он периодически уходит пошлындать, но всегда возвращается.

Поначалу дрался с нашей немецкой овчаркой, но это уже позади.

Пёс крупный, похоже, что в роду есть немецкие овчарки. Не знаю, может хозяин у него есть и до сих пор, но его никто не ищет и похоже, что его обижали. Про игрушки он узнал только у нас, очень ему нравится тягать со мной канатик, очень сильный. Будет отменным охранником и лучшим другом. Возраст его не знаю, но судя по зубам он очень молод, зубки беленькие. В планах кастрация.

Если вам приглянулся наш Пёс, пишите мне.