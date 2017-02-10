Про злую японскую кошку и как свинья азиатов напугала

Вдохновитель этого поста – Любовь Барабашова)

Рассказики про отпускных питомцев для меня уже становятся традицией, начатой в прошлом гОде) Но на этот раз поделюсь с вами фотками тех, кого встретила на Гуаме и в Токио.

Вполне естественно, что первым зверем, который мне повстречался на острове, стала кошка. На парковке около гостиницы. Не знаю, всем ли она там встречается, но хочется верить, что только мне)

Правда, она была слегка пуглива, поймать ее в кадр оказалось делом очень сложным. Но эта черта характера не мешала ей каждый вечер дожидаться нас на парковке, терпеливо высматривая, когда мы уже предъявим угощение и отойдем на приличное расстояние.

Еще с одной важной кошачьей особью познакомилась около магазинчике типа «7-Eleven». Вот с этой красоткой.

Не знаю, за что ее посадили на поводок, выяснить у китаянки (продавщицы и владелицы этого магазинчика) не представилось возможным. Языковой барьер, мать его. Я плохо знаю английский, но этот же язык из уст китайской женщины – непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений)

Ограниченное пространство не сломило характер этой Лили/Фили/Зили (за все время так и не поняла, как правильно зовут кошку). Видели бы вы, с каким достоинством эта красотка принимала восхищение от посетителей магазинчика! С такой же силой чувств, в которой уже преобладало презрение, она пряталась в будку от желающих погладить!

А еще на Гуаме у меня были свои воробьи. Да-да, не надо скептицизма, я знаю, что это одни и те же прилетали каждый день ко мне столоваться) Сначала около моего лежака показывался один, коротко чирикал мне команду давать корм. А когда я запускала руку в сумку за порцией хлебных крошек, протяжно и со свистом давал команду своим: чешите сюда, харчи пришли! Если я чутка замешкалась, крошА хлебный мякиш, такой гвалт поднимали!

Кстати, о птичках. На Гуаме кругом и всюду бегают курицы и петухи, даже там, где рядом нет жилья. Они там как дикие животные – гуляют сами по себе. А какие у петухов шикарные расцветки!!! Не знаю, мож, порода декоративная какая, а мож, климат теплый влияет.

Еще я познакомилась с… поросями. Поехали в какой-то парк. Пока покупали входной билет, чую, кто-то трогает мою ногу. Опускаю глаза, а там стоит вот это милое создание, тычется пятаком в ногу и хрюкает.

Сначала, я не поняла: чего хочет-то. Потом взгляд упал на какие-то пакетики на кассе с ценником в два доллара. Присмотрелась – корм для пигов. Пришлось раскошеливаться)

Оказалось, что там их целое стадо на территории парка – то ли привлекают туристов, то ли отпугивают))) Последнее пришло в голову от картины маслом: несколько поросят и куриц преградили дорогу японским парням-туристам, видимо, надеясь на угощение. Но вместо вкусных сухарей звери получили оглушительный визг и крики – парняги испугались этих милых животных!

Больше, к сожалению, на Гуаме, никого не встретила, ну, кроме бабочек и птичек, коих там очень мало. Вроде бы их, птичек, истребили какие-то змеи, случайно завезенные на остров с грузами во время войны.

А в Токио, естественно, тоже встретила кошку, да не одну. Естественно, потому что кошек я нахожу везде, где бы ни была. Ну, или они меня) Поехали в один из парков, гуляем, наслаждаемся красотой природы. И случайно замечаем двух прелестниц, одна из которых, как истинная японка, пряталась от солнца.

Ну, мне как всегда, надо поболтать, установить тактильный контакт на свою голову) Со словами приветствия присела на корточки рядом – обе с презрением глянули в мою сторону и отвернулись.

Протянула руку – получила со всей мощи от истинной японки) Распорола руку до крови, даже шрам еще остался - пометила. А потому что нефиг)

В том же парке, где получила люлей от кошки, оказался зоопарк. Я не очень люблю такие заведения, но в тот меня затянул рекламный щит, на котором призывно улыбалась… панда. Но где бы я еще увидела бамбукового мишку? Отстояв огромную очередь, протекая в толпе японцев мимо вольера с этим невозмутимым и вальяжным чудом, все же успела через стекло сделать несколько снимков. Делюсь с вами)

Ошалевшие от суеты на улице модников Такеши случайно забрели в котокафе. Далеко не каждый японец может завести себе домашнего питомца, поэтому такие заведения становятся очень популярными в Стране восходящего солнца. Японцы приходят в них пообщаться с животными, расслабиться. Правда, не знаю, как там можно расслабиться и человеку, и кошке…

Около шести мяукалок (именно столько штук насчитал мой глаз) обитают в комнате размером с мою гостиную. Которую две мои кошачьи морды считают своей игровой комнатой (помимо нее, у них есть отдельные спальни, кухня, и, как вы понимаете, туалетная зала)))

А теперь добавьте в эту комнату всякие штуки для лазанья, лотки для туалета, трех сотрудников и кучу посетителей. Представили? Ну и о каком расслаблении может идти речь? Уж лучше завести себе одну, ну или две), и расслабляться дома постоянно)

Поэтому в кафе я ограничилась тремя минутами времени, несколькими фотокадрами и словами ободрения для одной особи, которая с особым рвением пыталась выковырять с полки чей-то ботинок. Боюсь предположить, что она хотела с ним сделать!) Хотя, надеюсь, она воплотила свой план) Ибо, нефиг!

А вот собачек японцы охотно заводят, даже несмотря на заоблачные цены на щенков в зоомагазинах.

Как правило, это представители мелких пород (аксессуары, как я их называю))). Много их видела на улицах Токио, одетых в разноцветные одежонки при температуре воздуха +10.

Но представители действительно собак) тоже встречаются.

Кстати, прежде чем попасть в котокафе, надо было пройти через что-то типа мини-зоопарка с совами. Ох... Тесно, душно и позволительно двуногим гладить птичек(

В продолжение о пернатых. В диснеевском парке познакомилась с голубем-задирой. Решив перекусить в одном из кафе, взяли мы какие-то хот-доги на косточке (Кстати, ооочень вкусные))) Примостились на лавочку, а стайка голубей тут как тут. Ничего, кроме сосисок, у нас не было (они без булок, только сосич и косточка), пришлось делиться. Так один пытался всех прогнать от угощения, вступая в драку.

Один в один как и наши, сахалинские - драчуны и мясоеды!

Ну и, естественно, пока этот задира выбивал свое право на подкормку, остальные все вмиг склевывали. Так и остался наш знакомый голодным) А потому что нефиг!)

Естественно погладила нос каменному Хатико, куда ж без этого)...

...И пожертвовала денежек на приют для бездомных животных, который представляла вот это собака…

Символично, не находите?(((