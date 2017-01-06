Кто-то дома, а кто-то нет...

Здравствуйте!!!

Год у нас новый, а проблемы старые.

Сегодняшний блог я решила начать с хороших новостей:

2016 год был богат на счастливые истории, но всё ещё есть те, кто нуждается в человеке, об этом ниже, а пока:

Хозяева Герды уехали, а её бросили. Девушка-соседка пожалела собаку и пока пристороила её у себя, но Ксения не может оставить её у себя, дома уже проживают два кота и две собаки, одна собака от ревности обижает Герду.

Четырёхлетняя немецкая овчарка чёрного окраса ищет хозяина, который не предаст. Герда очень добрая и контактная дамочка.

Находится эта прелестница в Тельновске (Углегорский район, 40 км от Углегорска), но разве это преграда для настоящего друга.

Контактный телефон для хозяев Герды 8-924-199-21-84, Ксения. Телефонная связь работает плохо, поэтому пишите на WhatsApp.

Все нижепредставленные кошачьи приучены к лотку, адаптированы к человеку и готовы к переезду.

Если вам приглянулся кто-то из этих прекрасных мурчащих мордах и вы готовы забрать его к себе, то обязательно звоните.

Контактный телефон 8-962-581-68-13, Анна.

Напоминаю, что если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".