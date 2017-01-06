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Зверьё мое
Кто-то дома, а кто-то нет...

Кто-то дома, а кто-то нет...

Здравствуйте!!!

Год у нас новый, а проблемы старые.

Сегодняшний блог я решила начать с хороших новостей:

2016 год был богат на счастливые истории, но всё ещё есть те, кто нуждается в человеке, об этом ниже, а пока: 

 

Хозяева Герды уехали, а её бросили. Девушка-соседка пожалела собаку и пока пристороила её у себя, но Ксения не может оставить её у себя, дома уже проживают два кота и две собаки, одна собака от ревности обижает Герду.

Четырёхлетняя немецкая овчарка чёрного окраса ищет хозяина, который не предаст. Герда очень добрая и контактная дамочка.

Находится эта прелестница в Тельновске (Углегорский район, 40 км от Углегорска), но разве это преграда для настоящего друга.

Контактный телефон для хозяев Герды 8-924-199-21-84, Ксения. Телефонная связь работает плохо, поэтому пишите на WhatsApp.

 

Все нижепредставленные кошачьи приучены к лотку, адаптированы к человеку и готовы к переезду.

Если вам приглянулся кто-то из этих прекрасных мурчащих мордах и вы готовы забрать его к себе, то обязательно звоните. 

Контактный телефон 8-962-581-68-13, Анна.

 

Напоминаю, что если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом,  или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".

 

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 13:20 +8
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Комментарии
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 13:36
Какие шикарные котейки! Будем надеяться, что в этом году неравнодушных людей будет еще больше!!!
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+5
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:55
НКолчина, меньше,год то не високосный.
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+2
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:54
Лера тебя без слёз читать нельзя. Начинаешь открывать блог,сразу ком к горлу. Удачи нашим братьям меньшим. Какие все таки люди безжалостны.
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+5
Ри Валерия
Написано сегодня, в 13:59
VLадимир, Я от людей вообще в ужасе! Но пока есть такие люди, которым не всё равно, человечество не совсем ещё потеряно!
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+4
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 15:25
VLадимир, ты кого сейчас людьми назвал?
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+2
Online
ИринаХ Online
Написано сегодня, в 14:00
ох.. вот сколько читаю блоги "зверье моё", всё время плачу, то от радости, то от жалости к этим беззащитным милым существам. очень надеюсь, что все эти котятки и собачатки обязательно найдут добрый и заботливых хозяев, хочется всё чаще плакать от радости за них))
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:04
Какие чудесные мордочки
а во взглядах грусть... Как хочется, чтоб все обрели хозяев. Часто взрослое животное настолько благодарно и любвеобильно, что нежнее воспитанного с малолетства котенка
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+5
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 15:19
Видеоролик душевный!

Например, щенок Степан превратился в статную охотничью собаку!
Добрые Люди не прошли мимо звериной беды.
И теперь Степан живет и радуется, и хозяева счастливы!
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+1
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