Работа ветеринарных клиник в праздничные дни!

Всем привет!

В позапрошлом году Наталья Варламова публиковала замечательный пост под названием "Дождик из попы, или Осторожно, Новый год!".

Не буду повторяться, всё сказано, поэтому просто публикую график работы ветеринарных клиник в новогодние каникулы.

Ветеринарный центр "Элитвет"

ул. Ленина, 69-А

31.12 - работают до 16.00

С 05.01 - с 10.00 до 20.00 (с 13.00 до 17.00 операционное время)

Ветеринарный кабинет

ул. Пуркаева, 92

31.12 - с 10.00 до 13.00

03.01-06.01 - с 10.00 до 13.00

«Свой доктор»

ул. Сахалинская, 167

31.12 - с 10.00 до 14.00

С 03.01 - с 10.00 до 14.00

«Юниор»

ул. Ленина, 446-А

С 03.01 по 07.01 - с 10.00 до 15.00

31.12 - выходной

Ветеринар на дом

28-54-29

Начинают работать с 04 января

Ветеринарный центр «Сахвет»

Все остальные дни работают с 10.00 до 20.00

«Зверье мое»

ул. Физкультурная, 245

31.12 - выходной

С 09.01 в обычном графике с 09.30 до 17.00

Государственная станция по борьбе с болезнями животных №1

ул. Лермонтова, 62

С 04.01 - с 09.00 до 20.00

«Поли дог»

Новоалександровск, ул. Советская, 71

С 03.01 - с 09.00 до 13.00

07.01 - выходной

«Айболит»

Новоалександровск, ул. Советская, 71

04.01-06.01 - с 08.30 до 13.00

07.01 - выходной

«Хелфик»

ул. Тихоокеанская, 31

03.01-04.01 - с 11.00 до 14.00

05.01-07.01 - с 11.00 до 16.00

С наступающим! Не болейте!!!