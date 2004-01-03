Работа ветеринарных клиник в праздничные дни!
Всем привет!
В позапрошлом году Наталья Варламова публиковала замечательный пост под названием "Дождик из попы, или Осторожно, Новый год!".
Не буду повторяться, всё сказано, поэтому просто публикую график работы ветеринарных клиник в новогодние каникулы.
Ветеринарный центр "Элитвет"
ул. Ленина, 69-А
31.12 - работают до 16.00
С 05.01 - с 10.00 до 20.00 (с 13.00 до 17.00 операционное время)
Ветеринарный кабинет
ул. Пуркаева, 92
31.12 - с 10.00 до 13.00
03.01-06.01 - с 10.00 до 13.00
«Свой доктор»
ул. Сахалинская, 167
31.12 - с 10.00 до 14.00
С 03.01 - с 10.00 до 14.00
«Юниор»
ул. Ленина, 446-А
С 03.01 по 07.01 - с 10.00 до 15.00
31.12 - выходной
Ветеринар на дом
28-54-29
Начинают работать с 04 января
Ветеринарный центр «Сахвет»
Все остальные дни работают с 10.00 до 20.00
«Зверье мое»
ул. Физкультурная, 245
31.12 - выходной
С 09.01 в обычном графике с 09.30 до 17.00
Государственная станция по борьбе с болезнями животных №1
ул. Лермонтова, 62
С 04.01 - с 09.00 до 20.00
«Поли дог»
Новоалександровск, ул. Советская, 71
С 03.01 - с 09.00 до 13.00
07.01 - выходной
«Айболит»
Новоалександровск, ул. Советская, 71
04.01-06.01 - с 08.30 до 13.00
07.01 - выходной
«Хелфик»
ул. Тихоокеанская, 31
03.01-04.01 - с 11.00 до 14.00
05.01-07.01 - с 11.00 до 16.00
С наступающим! Не болейте!!!