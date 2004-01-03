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Зверьё мое
Работа ветеринарных клиник в праздничные дни!

Работа ветеринарных клиник в праздничные дни!

Всем привет!

В позапрошлом году Наталья Варламова публиковала замечательный пост под названием "Дождик из попы, или Осторожно, Новый год!".

Не буду повторяться, всё сказано, поэтому просто публикую график работы ветеринарных клиник в новогодние каникулы.

 

Ветеринарный центр "Элитвет" 

ул. Ленина, 69-А

31.12 - работают до 16.00

С 05.01 - с 10.00 до 20.00 (с 13.00 до 17.00 операционное время)

 

Ветеринарный кабинет 

ул. Пуркаева, 92

31.12 - с 10.00 до 13.00

03.01-06.01с 10.00 до 13.00

 

«Свой доктор»

 ул. Сахалинская, 167

31.12 - с 10.00 до 14.00

С 03.01 - с 10.00 до 14.00

 

«Юниор»

ул. Ленина, 446-А

 

С 03.01 по 07.01 - с 10.00 до 15.00

31.12 - выходной

 

Ветеринар на дом

28-54-29

Начинают работать с 04 января 

 

Ветеринарный центр «Сахвет»

Все остальные дни работают с 10.00 до 20.00

 

«Зверье мое» 

ул. Физкультурная, 245

31.12 - выходной

С 09.01 в обычном графике с 09.30 до 17.00

 

Государственная станция по борьбе с болезнями животных №1

ул. Лермонтова, 62

С 04.01 - с 09.00 до 20.00

 

«Поли дог» 

Новоалександровск, ул. Советская, 71

С 03.01 - с 09.00 до 13.00

07.01 - выходной

 

«Айболит»

Новоалександровск,  ул. Советская, 71

04.01-06.01 - с 08.30 до 13.00

07.01 - выходной

 

«Хелфик»

ул. Тихоокеанская, 31

03.01-04.01 - с 11.00 до 14.00

05.01-07.01 - с 11.00 до 16.00

 

С наступающим! Не  болейте!!!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 11:07 +7
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Комментарии
Online
Наталья Варламова Online
Написано сегодня, в 11:56
А я хочу пожелать, чтобы всем нам не пришлось воспользоваться услугами ветеринаров в новогодние каникулы! Здоровья вам и вашим питомцам!
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+6
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:06
Дождик из попы
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+6
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 12:11
BenZziНовая_радуга, ну ёмаё..Где дождик там попа..
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 12:45
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 12:57
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+4
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 13:13
Русалка Обыкновенная, это план Алиски?
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:29
Игорь Иванов, пока не могу ответить, какие у нее планы на ель. А вообще она ничего не планирует - всё происходит внезапно!
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