Собачья жизнь...
Здравствуйте!
СОС!!! Эта маленькая девочка может остаться на улице, а для нее это верная смерть.
Вглядитесь в эти глазки, может именно вас они зовут. Похоже, что у этой смышленой крошки есть спаниельская кровь, вырастет небольшой.
По вопросам удочерения звоните 8-924-482-04-33, Ксения.
Я не знаю кто автор этого замечательного стиха, но всё сказанное прямо в точку...
Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда нибудь видели столько печали ?
Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве Вас не учили:"Мы в ответе за тех..."
Или может Вы просто про это забыли ,
Когда Вам надоело и после утех.
Вы за ней двери дома закрыли?
А она до сих пор верит людям и ждет,
Хоть сомненья давно её гложут,
Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИДЁТ!
И на голову руку положит...
Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда нибудь видели столько печали ?
Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве Вас не учили:"Мы в ответе за тех..."
Или может Вы просто про это забыли ,
Когда Вам надоело и после утех.
Вы за ней двери дома закрыли?
А она до сих пор верит людям и ждет,
Хоть сомненья давно её гложут,
Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИДЁТ!
И на голову руку положит...
Все эти собачки находятся в пункте передержки и очень надеются, что их прибывание там очень скоро закончится и их обязательно заберёт свой личный хозяин.
Только посмотрите на эти мордочки, на эти глаза, полные надежды и веры в Человека. Судьба у них разная и зачастую очень печальная, думаю, что они, как никто другой, заслуживают право на счастливую собачью жизнь.
По всем вопросам звонить 8-924-482-04-33, Ксения.
Схема проезда к пункту передержки:
Если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".
Как руки поднимаются на такое варварство. И совесть не гложет?