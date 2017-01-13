Собачья жизнь...

Здравствуйте!

СОС!!! Эта маленькая девочка может остаться на улице, а для нее это верная смерть.

Вглядитесь в эти глазки, может именно вас они зовут. Похоже, что у этой смышленой крошки есть спаниельская кровь, вырастет небольшой.

По вопросам удочерения звоните 8-924-482-04-33, Ксения.

Я не знаю кто автор этого замечательного стиха, но всё сказанное прямо в точку...

Вы смотрели бездомной собаке в глаза?

Вы когда нибудь видели столько печали ?

Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.

Сколько боли, несчастья у ней за плечами.

Разве Вас не учили:"Мы в ответе за тех..."

Или может Вы просто про это забыли ,

Когда Вам надоело и после утех.

Вы за ней двери дома закрыли?

А она до сих пор верит людям и ждет,

Хоть сомненья давно её гложут,

Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИДЁТ!

И на голову руку положит...

Вы смотрели бездомной собаке в глаза?

Вы когда нибудь видели столько печали ?

Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.

Сколько боли, несчастья у ней за плечами.

Разве Вас не учили:"Мы в ответе за тех..."

Или может Вы просто про это забыли ,

Когда Вам надоело и после утех.

Вы за ней двери дома закрыли?

А она до сих пор верит людям и ждет,

Хоть сомненья давно её гложут,

Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИДЁТ!

И на голову руку положит...

Все эти собачки находятся в пункте передержки и очень надеются, что их прибывание там очень скоро закончится и их обязательно заберёт свой личный хозяин.

Только посмотрите на эти мордочки, на эти глаза, полные надежды и веры в Человека. Судьба у них разная и зачастую очень печальная, думаю, что они, как никто другой, заслуживают право на счастливую собачью жизнь.

По всем вопросам звонить 8-924-482-04-33, Ксения.

Схема проезда к пункту передержки:

Если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом, или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".