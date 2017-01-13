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Зверьё мое
Собачья жизнь...

Собачья жизнь...

Здравствуйте!

СОС!!! Эта маленькая девочка может остаться на улице, а для нее это верная смерть.

Вглядитесь в эти глазки, может именно вас они зовут. Похоже, что у этой смышленой крошки есть спаниельская кровь, вырастет небольшой.

По вопросам удочерения звоните 8-924-482-04-33, Ксения.

 

Я не знаю кто автор этого замечательного стиха, но всё сказанное прямо в точку...

Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда нибудь видели столько печали ?
Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве Вас не учили:"Мы в ответе за тех..."
Или может Вы просто про это забыли ,
Когда Вам надоело и после утех.
Вы за ней двери дома закрыли?
А она до сих пор верит людям и ждет,
Хоть сомненья давно её гложут,
Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИДЁТ!
И на голову руку положит...
Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда нибудь видели столько печали ?
Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве Вас не учили:"Мы в ответе за тех..."
Или может Вы просто про это забыли ,
Когда Вам надоело и после утех.
Вы за ней двери дома закрыли?
А она до сих пор верит людям и ждет,
Хоть сомненья давно её гложут,
Что хозяин (какой бы он не был)- ПРИДЁТ!
И на голову руку положит...

 

Все эти собачки находятся в пункте передержки и очень надеются, что их прибывание там очень скоро закончится и их обязательно заберёт свой личный хозяин.

Только посмотрите на эти мордочки, на эти глаза, полные надежды и веры в Человека. Судьба у них разная и зачастую очень печальная, думаю, что они, как никто другой, заслуживают право на счастливую собачью жизнь.

 

По всем вопросам звонить 8-924-482-04-33, Ксения.

Схема проезда к пункту передержки:

 

Если вы хотите рассказать о собаке или кошке, которые ищут дом,  или просто хотите рассказать историю о питомце, пишите нам на ri_valeri.83@mail.ru с пометкой "Для блога "Зверьё мое".

Автор: Ри Валерия, вчера, в 14:50 +15
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Комментарии
VLадимир
Написано вчера, в 15:01
Лера тебя без слёз читать не получается. Я вот думаю тоже может выбросить его? Правда сразу же следом полечу,а может быть даже впереди его.
Как руки поднимаются на такое варварство. И совесть не гложет?
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+10
Ри Валерия
Написано вчера, в 15:04
VLадимир, Я пока пишу заливаюсь слезами... Не могу прямо...
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+8
Ри Валерия
Написано вчера, в 15:05
VLадимир, Выбросить! Вот насмешили))))
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+6
Натали)))
Написано вчера, в 17:24
VLадимир, такого ещё поднять надо, что бы выбросить
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+5
Еще 2 комментария
Григорий Смекалов
Написано вчера, в 15:23
Грустно это всё...
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+9
НКолчина
Написано вчера, в 16:52
бедные собачки! так жалко их
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+4
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 17:37
Некоторые после операции, всё болит, глаза стеклянные. Бедолажки.
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+5
lvista
Написано вчера, в 19:18
глаза особенные. Это точно...тоска такая..и вопрос как будто. Ты не мой хозяин?
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+4
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 23:59
Как же жалко собачек, просто нет слов... Я убеждена, что у этих, перенесших столько мучений и страданий, животных обязательно появятся добрые, любящие, заботливые и ответственные хозяева!
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+1
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