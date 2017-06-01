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Утро с АСТВ
БочкоДачное доброутреннее с конкурсом)

БочкоДачное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, банда! Хорошего вам дня! Прекрасного настроения!

Сегодня в России День краудфандинга. Это заумное слово означает народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют / вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации.

 

А теперь новости. 

Мать купила сыну верблюда и три тонны песка в честь выпускного

Жительница американского города Филадельфия хотела организовать вечеринку в честь выпускного сына в Дубае, но вместо этого решила "привезти Дубай к нам". Любящая мать арендовала в честь торжественного вечера верблюда, три тонны песка и несколько дорогих автомобилей, сообщает Yahoo!.

Сын Саудии Шулер пришел на выпускной сразу с тремя девушками. В течение вечера молодой человек трижды переодевался и щеголял в разных костюмах.

Женщина нисколько не жалеет о потраченных деньгах. По словам Шулер, недавно она вылечилась от рака.

"Я сказала себе: "Если мне это удастся, я организую для сына такой выпускной, который он никогда не забудет", — заявила американка.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2895883&cid=520

Суд запретил мужчине жениться на ноутбуке

Власти американского штата Юта запретили Крису Севье жениться на своем ноутбуке. В качестве аргументов представители власти заявили, что компьютер, во-первых, слишком молод для вступления в брак, а во-вторых, не может самостоятельно дать на это согласие, сообщает UPI.

Севье упирал на то, что в штате разрешены однополые браки. По мнению американца, из этого следует, что он может вступить в союз с ноутбуком. К сожалению для Криса, это оказалось не так.

Ранее мужчина пытался оформить отношения с компьютером в других штатах, однако везде терпел Фиаско. В Теннеси Севье, имеющему диплом юриста, даже запретили заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2895123&cid=520

 

Вопрос на сегодня:

А у вас есть дача? Как часто вы там бываете? Любите сад-огород или это для вас повинность?

 

Ну и небольшая подборка в подсказку дачникам. 

При умном использовании,когда есть идея и план реализации, бочка может превратится во много нужных и полезных вещей! 

Обычная, невзрачная бочка, превратилась в красоту! Смотрите, как это!

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Найдено на разных сайтах.

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке: 

Хорошего вам дня!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:00 +7
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Комментарии
LyiraTula
Написано сегодня, в 07:10
Доброе утро, Сахалин!
У меня нет дачи и я этому безумно рада, что собственно и неудивительно, если б я ее хотела, она у меня непременно была)))
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+7
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:34
Доброе утро!
Раньше была дача и это была КАТОРГА!
Название: -"Наши поезда - самые ПОЕЗДАТЫЕ в МИРЕ! Наши ноутбуки самые несгораемые!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 08:03 Отредактированно сегодня, в 10:07
Добрейшее всем утрище, любимые со-сайтники! Дача есть у родителей, но не тянет меня пока к земле, не тянет...
Всех, кто помогает больным детям и взрослым - с нашим общим праздником. Наверняка тех, кто его не празднует, мало (я имею в виду простых людей, а не представителей власти).
Маму выпускника можно понять...
Надо же, брак с ноутбуком... Хотя мой муж столько со своим компом времени проводит, что мне уже кажется, что я и комп поменялись ролями

Подборка классная. Но, помимо фантазии, для некоторых шедевров нужны и деньги немалые, для мебели, например

Подпись: Все правильно: на компьютерные курсы пришла б с ноутбуком. А это ж кулинарные

Всем отличной середины недели!
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+6
berbajs
Написано сегодня, в 08:06
Доброе утро!
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+3
Online
Катерина90 Online
Написано сегодня, в 09:01
Доброе утро! Дачи у меня нет и сада тоже, но хотелось бы обзавестись садом с фруктовыми деревьями. Название к картинке: "Ноутбушка-раскривушка" Всем хорошего дня!
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+4
anmari
Написано сегодня, в 10:02
Дачу, сад огород люблю, всегда стеснялась об этом говорить, но оказывается что сейчас это очень модно
кто-бы мог подумать...
бочки шикарные, мне больше всего понравилась первая - зеленый умывальник-рукомойник-мойдодыр
название к фото - первый - самый умный (и сытый)

PS компы тоже люблю, поэтому дядьку с ноутбуком понимаю немного
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 10:25
Доброе утречко всем сосайтничкам!!!
Праздник замечательный, всех причастных поздравляю!!!
Мать выпускника все правильно сделала! Память на всю жизнь оставила!
Дачи своей нет, и пока к земле не особо тянет, да и времени на нее не хватает, хотя мысли иногда посещают повозиться.
Бочки классно придуманы!
Подпись к фото: сантехник перепутал курсы.
Всем добра и благополучия!!!
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+1
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 10:44
Утра доброго! Крутой мама сделала праздник сыну. Здорово просто. Жениться на ноутбуке. Это же как нужно разочароваться в жизни то,чтобы до такого додуматься. Или это просто один из способов самоутверждения и повышения самооценки? Чем бы это ни было чушь это редкая. Дача? О да! У меня свой дом и это просто кайф для меня. Кто сказа что дача это огород обязательно? Долой старые стереотипы. Дача это место отдыха. Что мешает сделать на даче райский уголок с бассейном? Поставить беседку и мангал. Натянуть гамак и просто наслаждаться покоем? Никто же не заставляет пахать га грядках. Это моя дача и как хочу так и поступаю. хочу сажаю огород не хочу не сажаю. Все просто. А у меня слива цветет. И барбарис. Всем тепла.
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0
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 10:44
А это слива.
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0
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АппетитноСолнечное доброутреннее с конкурсом)
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