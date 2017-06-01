БочкоДачное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, банда! Хорошего вам дня! Прекрасного настроения!
Сегодня в России День краудфандинга. Это заумное слово означает народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют / вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации.
А теперь новости.
Мать купила сыну верблюда и три тонны песка в честь выпускного
Жительница американского города Филадельфия хотела организовать вечеринку в честь выпускного сына в Дубае, но вместо этого решила "привезти Дубай к нам". Любящая мать арендовала в честь торжественного вечера верблюда, три тонны песка и несколько дорогих автомобилей, сообщает Yahoo!.
Сын Саудии Шулер пришел на выпускной сразу с тремя девушками. В течение вечера молодой человек трижды переодевался и щеголял в разных костюмах.
Женщина нисколько не жалеет о потраченных деньгах. По словам Шулер, недавно она вылечилась от рака.
"Я сказала себе: "Если мне это удастся, я организую для сына такой выпускной, который он никогда не забудет", — заявила американка.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2895883&cid=520
Суд запретил мужчине жениться на ноутбуке
Власти американского штата Юта запретили Крису Севье жениться на своем ноутбуке. В качестве аргументов представители власти заявили, что компьютер, во-первых, слишком молод для вступления в брак, а во-вторых, не может самостоятельно дать на это согласие, сообщает UPI.
Севье упирал на то, что в штате разрешены однополые браки. По мнению американца, из этого следует, что он может вступить в союз с ноутбуком. К сожалению для Криса, это оказалось не так.
Ранее мужчина пытался оформить отношения с компьютером в других штатах, однако везде терпел Фиаско. В Теннеси Севье, имеющему диплом юриста, даже запретили заниматься адвокатской деятельностью.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2895123&cid=520
Вопрос на сегодня:
А у вас есть дача? Как часто вы там бываете? Любите сад-огород или это для вас повинность?
Ну и небольшая подборка в подсказку дачникам.
При умном использовании,когда есть идея и план реализации, бочка может превратится во много нужных и полезных вещей!
Обычная, невзрачная бочка, превратилась в красоту! Смотрите, как это!
Найдено на разных сайтах.
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Хорошего вам дня!
У меня нет дачи и я этому безумно рада, что собственно и неудивительно, если б я ее хотела, она у меня непременно была)))
Раньше была дача и это была КАТОРГА!
Название: -"Наши поезда - самые ПОЕЗДАТЫЕ в МИРЕ! Наши ноутбуки самые несгораемые!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
Всех, кто помогает больным детям и взрослым - с нашим общим праздником. Наверняка тех, кто его не празднует, мало (я имею в виду простых людей, а не представителей власти).
Маму выпускника можно понять...
Надо же, брак с ноутбуком... Хотя мой муж столько со своим компом времени проводит, что мне уже кажется, что я и комп поменялись ролями
Подборка классная. Но, помимо фантазии, для некоторых шедевров нужны и деньги немалые, для мебели, например
Подпись: Все правильно: на компьютерные курсы пришла б с ноутбуком. А это ж кулинарные
Всем отличной середины недели!
бочки шикарные, мне больше всего понравилась первая - зеленый умывальник-рукомойник-мойдодыр
название к фото - первый - самый умный (и сытый)
PS компы тоже люблю, поэтому дядьку с ноутбуком понимаю немного
Праздник замечательный, всех причастных поздравляю!!!
Мать выпускника все правильно сделала! Память на всю жизнь оставила!
Дачи своей нет, и пока к земле не особо тянет, да и времени на нее не хватает, хотя мысли иногда посещают повозиться.
Бочки классно придуманы!
Подпись к фото: сантехник перепутал курсы.
Всем добра и благополучия!!!