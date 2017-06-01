БочкоДачное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, банда! Хорошего вам дня! Прекрасного настроения!

Сегодня в России День краудфандинга. Это заумное слово означает народное финансирование, или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют / вкладывают свои деньги, как правило через Интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации.

А теперь новости.

Мать купила сыну верблюда и три тонны песка в честь выпускного

Жительница американского города Филадельфия хотела организовать вечеринку в честь выпускного сына в Дубае, но вместо этого решила "привезти Дубай к нам". Любящая мать арендовала в честь торжественного вечера верблюда, три тонны песка и несколько дорогих автомобилей, сообщает Yahoo!.

Сын Саудии Шулер пришел на выпускной сразу с тремя девушками. В течение вечера молодой человек трижды переодевался и щеголял в разных костюмах.

Женщина нисколько не жалеет о потраченных деньгах. По словам Шулер, недавно она вылечилась от рака.

"Я сказала себе: "Если мне это удастся, я организую для сына такой выпускной, который он никогда не забудет", — заявила американка.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2895883&cid=520

Суд запретил мужчине жениться на ноутбуке

Власти американского штата Юта запретили Крису Севье жениться на своем ноутбуке. В качестве аргументов представители власти заявили, что компьютер, во-первых, слишком молод для вступления в брак, а во-вторых, не может самостоятельно дать на это согласие, сообщает UPI.

Севье упирал на то, что в штате разрешены однополые браки. По мнению американца, из этого следует, что он может вступить в союз с ноутбуком. К сожалению для Криса, это оказалось не так.

Ранее мужчина пытался оформить отношения с компьютером в других штатах, однако везде терпел Фиаско. В Теннеси Севье, имеющему диплом юриста, даже запретили заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2895123&cid=520

Вопрос на сегодня:

А у вас есть дача? Как часто вы там бываете? Любите сад-огород или это для вас повинность?

Ну и небольшая подборка в подсказку дачникам.

При умном использовании,когда есть идея и план реализации, бочка может превратится во много нужных и полезных вещей!

Обычная, невзрачная бочка, превратилась в красоту! Смотрите, как это!



















Найдено на разных сайтах.

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Хорошего вам дня!