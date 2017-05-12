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Утро с АСТВ
КофейноПенное удивительное доброутреннее с конкурсом)

КофейноПенное удивительное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья! С новой неделей!

Сегодня Международный день семей 

Международный день климата

День лакоманьяка – отмечают представительницы прекрасного пола, увлечённые маникюром и коллекционированием лаков для ногтей  

И Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести  

 

А теперь новости

Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья

В американском городе Бангор, штат Мэн, задержали владелицу клининговой компании Topless Cleaning, позволяющей вызвать на дом полуобнаженную уборщицу. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает агентство Associated Press.

Женщину поймали с поличным, когда она пыталась без оплаты вынести из магазина продающееся там нижнее белье.

Согласно посту, опубликованному на официальной странице департамента полиции Бангора в Facebook, она «украла те самые предметы одежды, которые прикрывают и поддерживают большую часть того, что обещает клиентам название ее фирмы».

Задержанной предъявлены обвинения в магазинной краже и нарушении условий освобождения под залог.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/12/toplesscleaning/

В Лос-Анджелесе продается черное мороженое с древесным углем

Мороженым ярких радужных цветов уже практически никого не удивишь, а что насчет мороженого черного цвета? Компания Little Damage Ice Cream Shop, занимающаяся продажей мороженого в Лос-Анджелесе, представила потребителям угольно-черное освежающее лакомство в черном вафельном рожке, которое выглядит по-настоящему готичным. Столь необычный десерт, который готовится с использованием древесного угля, уже успел произвести настоящий фурор в Instagram. Чтобы добавить мрачному мороженому хоть немного красок, его при желании можно украсить яркой посыпкой.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/13/v-los-andzhelese-prodaetsya-chernoe-morozhenoe-s-drevesnym-uglem/

 

Вопрос на сегодня:

Если бы вашим именем назвали блюдо, то какое?

 

 А теперь очередь подборочки. Сегодня это Потрясающие картины на кофейной пенке от корейского мастера

Бариста Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне в Сеуле, Южная Корея. Парень давно хотел придумать нежный и восхитительный вкус кофе. И в итоге создал Cremart, как он называет свое искусство.

Канбин выкладывает в Instagram фотографии своих потрясающих произведений. Ему по душе цветочные мотивы, животные, диснеевские персонажи и воспроизведение классических полотен знаменитых художников.

Потрясающие картины на кофейной пенке от корейского мастера

Нашла на разных сайтах

 

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:50 +9
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:07
Доброе всем утро! Для меня оно не очень доброе, у меня ноет все тело после вчерашней скачек с внучкой, но это и приятно, как бы то ни было

Всех с праздниками, и даже уклонистов, хотя с трудом верю, что в России найдутся уклонисты именно по убеждениям...

Хозяйка топлесс-клининга простая клептоманка, обычно за рубежом такие в спецсписках, в магазинах их знают и в случае оплаты украденного даже шум не поднимают. Видимо, попалась впервые.

Мороженое очень готичненько,
но мне не захотелось бы есть.
Подборка прекрасна, как, ну вот как у них это получается? Несколькими легкими мазками - и картинка

А блюдо... Наверное, это были б какие-нибудь "Шикарные булки от Анюты"

Подпись: Ну, и чего стоим улыбаемся? ЗАВТРАКАТЬ МЕНЯ НЕСИ!
Всем успешного понедельника!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:17
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:48
Татьяна Сергеева, и тебе доброго, а главное - спокойного дня
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+1
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:34
Доброе утро!
Шедевральные рисунки на кофе!
Моим именем можно назвать пироженко - "Светик" !
Название: - "Я не сплю.. Я мЕЕЕЕдлЕЕЕЕннннООООО МОРГАЮ"!
ВСЕХ С ДНЁМ СЕМЬИ! СЧАСТЬЯ, УДАЧИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
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+7
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:17
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 08:06
Всем привет! "Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести " это , конечно, серьезная дата... Хотя в нынешних условиях я бы отнес тему в минус...
Вот в Александровск-Сахалинском (А это был центр региона) площадь центральная носит имя 15 мая...Сегодня "неудобно" вспоминать , что 15 мая 1925 года официально завершилась интервенция и Северный Сахалин вернулся в нашу страну... ( а был бы колонией) Эта дата опять же официально является рождением гос.учреждений области, советских отраслей промышленности, сахалинских пограничников, областного аппарата и пр. пр.
на фото 14 мая 1925 ...центр Александровска...отправляем последних японских солдат
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:18
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:19
Григорий Смекалов, обнимашки)
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+2
Angela
Написано сегодня, в 08:35
Доброе утро! Оно такое солнечное и предоброе! С новым днём!
Анжелкин тортик звучит приятно
Хочу тортик в честь меня!
и салатик вкусный!
к картинке: кошачий лагерь отдыха
мороженое можно было и попробовать в соответствующей обстановке ( вечеринка в стиле.. )
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+6
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 09:19
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 09:53
Angela, а где это у вас солнышко?
колитесь! У нас тучки во все небо...
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 08:49 Отредактированно сегодня, в 08:49
Доброе утро друзья.
С праздниками

Мороженое похоже больше на гуталин
, даже не знаю хочу ли такое попробовать.
Я вот честно не могу представить, какое блюдо можно назвать именем Анастасия
, может какой нибудь салатик.
Какая расчудесная красота, я бы очень хотела, хотя бы подержать в руках такую милоту. Подборочка

К картинке: Чта? Опять в садик вставать?

Хорошего всем денечка и солнечного настроения
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 10:05
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+2
Mopsik
Написано сегодня, в 10:28
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0
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:25 Отредактированно сегодня, в 09:45
Не могу не поздравить в этот день 15 мая сахалинских пограничников...
Ребята Вам есть чем гордиться, пограничная закалка нам помогает в жизни, а сахалинские зеленые фуражки отличают лучших воинов области! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Кто отслужил на границе, тот знает,
Легкой, простой служба там не бывает,
Долго в тревожных вам снах будет сниться
Эта черта непростая — граница.

В майское небо салюты взлетают,
Все пограничники праздник встречают,
Выдержку вашу и мужество славим,
Искренне и от души вас поздравим!
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+2
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:32
Привет! Ну и холодно на улице однако((( бббррр.. Надела утром куртку ведь, потом сняла её, и надела плащ... замёрзла пока дошла до работы...(((
Назвала бы своим именем торт какой-нибудь вкусный с ягодками))) А ты Т.М.?))
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