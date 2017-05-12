КофейноПенное удивительное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утречком, друзья! С новой неделей!
Сегодня Международный день семей
Международный день климата
День лакоманьяка – отмечают представительницы прекрасного пола, увлечённые маникюром и коллекционированием лаков для ногтей
И Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести
А теперь новости
Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья
В американском городе Бангор, штат Мэн, задержали владелицу клининговой компании Topless Cleaning, позволяющей вызвать на дом полуобнаженную уборщицу. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает агентство Associated Press.
Женщину поймали с поличным, когда она пыталась без оплаты вынести из магазина продающееся там нижнее белье.
Согласно посту, опубликованному на официальной странице департамента полиции Бангора в Facebook, она «украла те самые предметы одежды, которые прикрывают и поддерживают большую часть того, что обещает клиентам название ее фирмы».
Задержанной предъявлены обвинения в магазинной краже и нарушении условий освобождения под залог.
Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/12/toplesscleaning/
В Лос-Анджелесе продается черное мороженое с древесным углем
Мороженым ярких радужных цветов уже практически никого не удивишь, а что насчет мороженого черного цвета? Компания Little Damage Ice Cream Shop, занимающаяся продажей мороженого в Лос-Анджелесе, представила потребителям угольно-черное освежающее лакомство в черном вафельном рожке, которое выглядит по-настоящему готичным. Столь необычный десерт, который готовится с использованием древесного угля, уже успел произвести настоящий фурор в Instagram. Чтобы добавить мрачному мороженому хоть немного красок, его при желании можно украсить яркой посыпкой.
Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/13/v-los-andzhelese-prodaetsya-chernoe-morozhenoe-s-drevesnym-uglem/
Вопрос на сегодня:
Если бы вашим именем назвали блюдо, то какое?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это Потрясающие картины на кофейной пенке от корейского мастера
Бариста Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне в Сеуле, Южная Корея. Парень давно хотел придумать нежный и восхитительный вкус кофе. И в итоге создал Cremart, как он называет свое искусство.
Канбин выкладывает в Instagram фотографии своих потрясающих произведений. Ему по душе цветочные мотивы, животные, диснеевские персонажи и воспроизведение классических полотен знаменитых художников.
Нашла на разных сайтах
А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и легкой недели!
Всех с праздниками, и даже уклонистов, хотя с трудом верю, что в России найдутся уклонисты именно по убеждениям...
Хозяйка топлесс-клининга простая клептоманка, обычно за рубежом такие в спецсписках, в магазинах их знают и в случае оплаты украденного даже шум не поднимают. Видимо, попалась впервые.
Мороженое очень готичненько,
Подборка прекрасна, как, ну вот как у них это получается? Несколькими легкими мазками - и картинка
А блюдо... Наверное, это были б какие-нибудь "Шикарные булки от Анюты"
Подпись: Ну, и чего стоим улыбаемся? ЗАВТРАКАТЬ МЕНЯ НЕСИ!
Всем успешного понедельника!
Шедевральные рисунки на кофе!
Моим именем можно назвать пироженко - "Светик" !
Название: - "Я не сплю.. Я мЕЕЕЕдлЕЕЕЕннннООООО МОРГАЮ"!
ВСЕХ С ДНЁМ СЕМЬИ! СЧАСТЬЯ, УДАЧИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света.
Вот в Александровск-Сахалинском (А это был центр региона) площадь центральная носит имя 15 мая...Сегодня "неудобно" вспоминать , что 15 мая 1925 года официально завершилась интервенция и Северный Сахалин вернулся в нашу страну... ( а был бы колонией) Эта дата опять же официально является рождением гос.учреждений области, советских отраслей промышленности, сахалинских пограничников, областного аппарата и пр. пр.
на фото 14 мая 1925 ...центр Александровска...отправляем последних японских солдат
Анжелкин тортик звучит приятно
и салатик вкусный!
к картинке: кошачий лагерь отдыха
мороженое можно было и попробовать в соответствующей обстановке ( вечеринка в стиле.. )
С праздниками
Мороженое похоже больше на гуталин
Я вот честно не могу представить, какое блюдо можно назвать именем Анастасия
Какая расчудесная красота, я бы очень хотела, хотя бы подержать в руках такую милоту. Подборочка
К картинке: Чта? Опять в садик вставать?
Хорошего всем денечка и солнечного настроения
Ребята Вам есть чем гордиться, пограничная закалка нам помогает в жизни, а сахалинские зеленые фуражки отличают лучших воинов области! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Кто отслужил на границе, тот знает,
Легкой, простой служба там не бывает,
Долго в тревожных вам снах будет сниться
Эта черта непростая — граница.
В майское небо салюты взлетают,
Все пограничники праздник встречают,
Выдержку вашу и мужество славим,
Искренне и от души вас поздравим!
Назвала бы своим именем торт какой-нибудь вкусный с ягодками))) А ты Т.М.?))