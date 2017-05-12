КофейноПенное удивительное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком, друзья! С новой неделей!

Сегодня Международный день семей

Международный день климата

День лакоманьяка – отмечают представительницы прекрасного пола, увлечённые маникюром и коллекционированием лаков для ногтей

И Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести

А теперь новости

Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья

В американском городе Бангор, штат Мэн, задержали владелицу клининговой компании Topless Cleaning, позволяющей вызвать на дом полуобнаженную уборщицу. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает агентство Associated Press.

Женщину поймали с поличным, когда она пыталась без оплаты вынести из магазина продающееся там нижнее белье.

Согласно посту, опубликованному на официальной странице департамента полиции Бангора в Facebook, она «украла те самые предметы одежды, которые прикрывают и поддерживают большую часть того, что обещает клиентам название ее фирмы».

Задержанной предъявлены обвинения в магазинной краже и нарушении условий освобождения под залог.

Источник: https://lenta.ru/news/2017/05/12/toplesscleaning/

В Лос-Анджелесе продается черное мороженое с древесным углем

Мороженым ярких радужных цветов уже практически никого не удивишь, а что насчет мороженого черного цвета? Компания Little Damage Ice Cream Shop, занимающаяся продажей мороженого в Лос-Анджелесе, представила потребителям угольно-черное освежающее лакомство в черном вафельном рожке, которое выглядит по-настоящему готичным. Столь необычный десерт, который готовится с использованием древесного угля, уже успел произвести настоящий фурор в Instagram. Чтобы добавить мрачному мороженому хоть немного красок, его при желании можно украсить яркой посыпкой.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/13/v-los-andzhelese-prodaetsya-chernoe-morozhenoe-s-drevesnym-uglem/

Вопрос на сегодня:

Если бы вашим именем назвали блюдо, то какое?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Потрясающие картины на кофейной пенке от корейского мастера

Бариста Канбин Ли (Kangbin Lee) работает в кофейне в Сеуле, Южная Корея. Парень давно хотел придумать нежный и восхитительный вкус кофе. И в итоге создал Cremart, как он называет свое искусство.

Канбин выкладывает в Instagram фотографии своих потрясающих произведений. Ему по душе цветочные мотивы, животные, диснеевские персонажи и воспроизведение классических полотен знаменитых художников.

Нашла на разных сайтах

А прикольное название предлагаю сегодня придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и легкой недели!