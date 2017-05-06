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Утро с АСТВ
НадДорогойПешеходное доброутреннее с конкурсом)

НадДорогойПешеходное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Начнем, как обычно, с дат на сегодня и выходные.

Итак, сегодня Международный день медицинской сестры

И День экологического образования

В субботу, 13 мая

Всемирный день справедливой торговли

День Черноморского флота ВМФ России

И День работников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

А в воскресенье, 14 мая

Всероссийский день посадки леса

И День фрилансера в России

 

А теперь новости: 

В Китае предложили странное название новому авианосцу

В Китае в результате интернет-голосование на название нового авианосца, победило имя рака-богомола, которое произносится как "Пипи ся". Речь идет об авианосце Проект-001А, ранее спущенном на воду в провинции Ляонин. Об этом пишет South China Morning Post.

Рак-богомол является популярным в Азии для употребления в пищу. За такое название проголосовали более 1,37 миллиона человек, уточняет Газета.Ru. Другими лидерами опроса стали "Тайвань" и "Сунь Укун" — герой китайской классики — царь обезьян.

При этом официальный представитель минобороны КНР Ян Юйжин заявил, что авианосец не будет называться раком-богомолом. Планируется, что официальное название судно получит после ввода в эксплуатацию в 2020 году.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2886407&cid=520

Изобретен прозрачный кофе, не оставляющий пятен на зубах

Братья Дэвид и Адам Наги, проживающие в Словакии, впервые в мире создали бесцветный кофейный напиток под названием CLR CFF. Эта необычная идея пришла в голову братьям после того, как они долгое время боролись с пятнами на зубах, вызванными избыточным потреблением кофе. Парни решили, что они должны разработать бодрящий кофейный напиток, который будет заряжать энергией, но при этом не будет окрашивать зубную эмаль. И хотя внешне кофе CLR CFF выглядит как бутылка с питьевой водой, на сайте производителей говорится, что напиток изготовлен из «высококачественных кофейных зерен Арабика с помощью методов, которые никогда не использовались ранее».

Дэвид и Адам проводили эксперименты в течение трех месяцев, чтобы разработать идеальную формулу напитка, и настаивают на том, что кофе CLR CFF имеет свежий вкус, а в его составе нет консервантов, стабилизаторов и подсластителей. При этом никакого дополнительного сахара или молока в напиток добавлять не требуется. Стоит отметить, что в одной бутылке прозрачного кофе объемом 200 мл содержится 100 мг кофеина. Стоимость двух бутылок составляет 7,6$

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/06/izobreten-prozrachnyj-kofe-ne-ostavlyayushchij-pyaten-na-zubah/

 

Вопрос на сегодня: 

А какой сорт кофе вы могли бы назвать своим любимым? А может кофейный напиток?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это красивые пешеходные переходы над автодорогой

Надземный пешеходный переход (дипломный проект)

При современной интенсивности движения надземные пешеходные переходы - не редкость. Свою функцию они, конечно, выполняют, но почти все какие-то безликие. Хотя есть и исключение...

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Пешеходный переход в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Вау! Пешеходный мост gena

Пешеходный переход в Ла-Корунья, Галисия, Испания

Музыкальный мост появился в Китае. (Видео + фото) - Музыкальный мост появился в Китае. (Видео + фото)

Пешеходный переход в Шицзячжуане, провинция Хэбэй, Китай

мост-кольцо для пешеходов

Круговой пешеходный переход в  Шанхае, Китай

Пешеходный переход в Лиссабоне, Португалия

Надземный пешеходный переход на пересечении проспекта Славы и Белградской улицы. Изображение № 3.

Пешеходный переход в Москве, Россия

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Крытый пешеходный переход в Давенпорте, Айова, США

необычный мост фото (700x525, 223Kb)

Пешеходный переход в Чикаго, США.

Нашла тут и тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня и суперских выходных!

P.S. Не ругайте, что не сразу буду отвечать) Я нынче в отгуле)

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:32 +10
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:04
Всем доброе утро! Гуляешь, значит? Потому и пост не от тебя, а без автора

Всех с праздниками, скопом, перечислять долго.
Министр обороны Китая абсолютно прав, как-то странно звучало б "гордый авианосец Пипи ся"

Очень хочу прозрачный кофе, а еще прозрачный чай
зубы реально замучили. Но мне все это будет не по карману

Кофе я люблю японческий, а еще больше - доминиканский, только раннего производства, сейчас они его уже не выращивают. А у меня небольшой запас

Какие красивые и, главное, удобные до всех категорий населения переходы
те, которые пологие и без ступенек. И не нужно дорогостоящих лифтов.
Подпись: Да я не то чтоб пить хочу... Так... Йога!
Всем доброго, но холодного дня
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+13
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 14:25
НюНик_просто_Анна, я автора потом выставляю) С автором он, это ты сильно оперативна)
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0
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:20
Доброе утро!
Кофе раньше привозили -"MOCCO" ! ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ!!!
Название: - "Пить захочешь... не так РАСКОРЯЧИШСЯ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
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+9
sasch
Написано сегодня, в 07:37
Рыжова Светлана, Ишь на солнце распарило! А чукча в чуме ждёт рассвета!
Ответить
+10
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 09:23
sasch, Те, кто в таких условиях живёт, очень долго не стареют...
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+2
sasch
Написано сегодня, в 09:36 Отредактированно сегодня, в 09:37
VULKAN, Жил долго и счастливо, но.... бесполезно
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+3
Еще 2 комментария
Mopsik
Написано сегодня, в 08:09
Доброе утро друзья.
С праздниками тех кто к ним относится.
Пипи ся
, без коментариев

Кофе люблю лотте и мокачино
, жаль молока нет, счаз бы сварила..... эх
Пешеходные дорожки выглядят очень красиво, вот только по некоторым топать ёёёй как долго.
Подборочка супер

К картинке: так вот она какая буква ЗЮ.
С сегодняпятницей друзья, хорошего дня и море позитива
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+8
фeрм
Написано сегодня, в 08:18
ну а тот новый авианосец надеюсь, не очередная китайская подделка бгг
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+7
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 09:26
фeрм, Неужели, а мне напомнило проблемы с водой в городе Владивостоке...
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 08:56
Доброе утро! Всех причастных к праздникам поздравляю
счастья радости желаю.

Авианосец "Пипи Ся"
шикарно, чё!
Теперь архитекторы-проектировщики могут смело мериться... Чем? Прально

Кофе люблю со сливками, капучино или прям совсем кофе для девочек
с зефирками
Подборочка классная. Больше всего понравился переход в Чикаго.
Подпись к картинке:
Сухо во рту,
Достал сушняк;
Выпил вчера дешевый коньяк;
Вот и во рту сушняк.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+9
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:06 Отредактированно сегодня, в 09:06
Всех мед сестричек с праздником...
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+4
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 09:08
Привет! Кофе не пью! А ты Т.М.?)
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+3
Online
Войтович Online
Написано сегодня, в 09:45
К картинке: Имидж ничто! Жажда все!
Всем хорошего дня!)
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+2
Катерина90
Написано сегодня, в 11:29
Всем здрям!)) С праздничками! Кофе нравится арабика, кофейный напиток предпочитаю капучино, но больше нравится бразильский кофе оооочень вкусно, советую попробовать!
Подборка с пешеходными дорожками класс! Название к картинке: "Долой сушняк! откройте кран!")) Всем хорошего дня и отличного настроения!)
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+3
Натали)))
Написано сегодня, в 12:09
Всем доброго дня!!!
Всех с профессиональными праздниками!
В кофе не разбираюсь, могу пить любое

Переходы классные
в России бы по ним ночью машины гоняли

Подпись: Когда пятница удалась

Всем отличного настроения!!!
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+1
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