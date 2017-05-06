НадДорогойПешеходное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, друзья!

Начнем, как обычно, с дат на сегодня и выходные.

Итак, сегодня Международный день медицинской сестры

И День экологического образования

В субботу, 13 мая

Всемирный день справедливой торговли

День Черноморского флота ВМФ России

И День работников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации

А в воскресенье, 14 мая

Всероссийский день посадки леса

И День фрилансера в России

А теперь новости:

В Китае предложили странное название новому авианосцу

В Китае в результате интернет-голосование на название нового авианосца, победило имя рака-богомола, которое произносится как "Пипи ся". Речь идет об авианосце Проект-001А, ранее спущенном на воду в провинции Ляонин. Об этом пишет South China Morning Post.

Рак-богомол является популярным в Азии для употребления в пищу. За такое название проголосовали более 1,37 миллиона человек, уточняет Газета.Ru. Другими лидерами опроса стали "Тайвань" и "Сунь Укун" — герой китайской классики — царь обезьян.

При этом официальный представитель минобороны КНР Ян Юйжин заявил, что авианосец не будет называться раком-богомолом. Планируется, что официальное название судно получит после ввода в эксплуатацию в 2020 году.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2886407&cid=520

Изобретен прозрачный кофе, не оставляющий пятен на зубах

Братья Дэвид и Адам Наги, проживающие в Словакии, впервые в мире создали бесцветный кофейный напиток под названием CLR CFF. Эта необычная идея пришла в голову братьям после того, как они долгое время боролись с пятнами на зубах, вызванными избыточным потреблением кофе. Парни решили, что они должны разработать бодрящий кофейный напиток, который будет заряжать энергией, но при этом не будет окрашивать зубную эмаль. И хотя внешне кофе CLR CFF выглядит как бутылка с питьевой водой, на сайте производителей говорится, что напиток изготовлен из «высококачественных кофейных зерен Арабика с помощью методов, которые никогда не использовались ранее».

Дэвид и Адам проводили эксперименты в течение трех месяцев, чтобы разработать идеальную формулу напитка, и настаивают на том, что кофе CLR CFF имеет свежий вкус, а в его составе нет консервантов, стабилизаторов и подсластителей. При этом никакого дополнительного сахара или молока в напиток добавлять не требуется. Стоит отметить, что в одной бутылке прозрачного кофе объемом 200 мл содержится 100 мг кофеина. Стоимость двух бутылок составляет 7,6$

Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/06/izobreten-prozrachnyj-kofe-ne-ostavlyayushchij-pyaten-na-zubah/

Вопрос на сегодня:

А какой сорт кофе вы могли бы назвать своим любимым? А может кофейный напиток?

А теперь очередь подборочки. Сегодня это красивые пешеходные переходы над автодорогой

При современной интенсивности движения надземные пешеходные переходы - не редкость. Свою функцию они, конечно, выполняют, но почти все какие-то безликие. Хотя есть и исключение...

Пешеходный переход в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Пешеходный переход в Ла-Корунья, Галисия, Испания

Пешеходный переход в Шицзячжуане, провинция Хэбэй, Китай

Круговой пешеходный переход в Шанхае, Китай

Пешеходный переход в Лиссабоне, Португалия

Пешеходный переход в Москве, Россия

Крытый пешеходный переход в Давенпорте, Айова, США

Пешеходный переход в Чикаго, США.

Нашла тут и тут.

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:

Прекрасного вам дня и суперских выходных!

P.S. Не ругайте, что не сразу буду отвечать) Я нынче в отгуле)