НадДорогойПешеходное доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, друзья!
Начнем, как обычно, с дат на сегодня и выходные.
Итак, сегодня Международный день медицинской сестры
И День экологического образования
В субботу, 13 мая
Всемирный день справедливой торговли
День Черноморского флота ВМФ России
И День работников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации
А в воскресенье, 14 мая
Всероссийский день посадки леса
И День фрилансера в России
А теперь новости:
В Китае предложили странное название новому авианосцу
В Китае в результате интернет-голосование на название нового авианосца, победило имя рака-богомола, которое произносится как "Пипи ся". Речь идет об авианосце Проект-001А, ранее спущенном на воду в провинции Ляонин. Об этом пишет South China Morning Post.
Рак-богомол является популярным в Азии для употребления в пищу. За такое название проголосовали более 1,37 миллиона человек, уточняет Газета.Ru. Другими лидерами опроса стали "Тайвань" и "Сунь Укун" — герой китайской классики — царь обезьян.
При этом официальный представитель минобороны КНР Ян Юйжин заявил, что авианосец не будет называться раком-богомолом. Планируется, что официальное название судно получит после ввода в эксплуатацию в 2020 году.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2886407&cid=520
Изобретен прозрачный кофе, не оставляющий пятен на зубах
Братья Дэвид и Адам Наги, проживающие в Словакии, впервые в мире создали бесцветный кофейный напиток под названием CLR CFF. Эта необычная идея пришла в голову братьям после того, как они долгое время боролись с пятнами на зубах, вызванными избыточным потреблением кофе. Парни решили, что они должны разработать бодрящий кофейный напиток, который будет заряжать энергией, но при этом не будет окрашивать зубную эмаль. И хотя внешне кофе CLR CFF выглядит как бутылка с питьевой водой, на сайте производителей говорится, что напиток изготовлен из «высококачественных кофейных зерен Арабика с помощью методов, которые никогда не использовались ранее».
Дэвид и Адам проводили эксперименты в течение трех месяцев, чтобы разработать идеальную формулу напитка, и настаивают на том, что кофе CLR CFF имеет свежий вкус, а в его составе нет консервантов, стабилизаторов и подсластителей. При этом никакого дополнительного сахара или молока в напиток добавлять не требуется. Стоит отметить, что в одной бутылке прозрачного кофе объемом 200 мл содержится 100 мг кофеина. Стоимость двух бутылок составляет 7,6$
Источник: http://kedem.ru/news/2017/05/06/izobreten-prozrachnyj-kofe-ne-ostavlyayushchij-pyaten-na-zubah/
Вопрос на сегодня:
А какой сорт кофе вы могли бы назвать своим любимым? А может кофейный напиток?
А теперь очередь подборочки. Сегодня это красивые пешеходные переходы над автодорогой
При современной интенсивности движения надземные пешеходные переходы - не редкость. Свою функцию они, конечно, выполняют, но почти все какие-то безликие. Хотя есть и исключение...
Пешеходный переход в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Пешеходный переход в Ла-Корунья, Галисия, Испания
Пешеходный переход в Шицзячжуане, провинция Хэбэй, Китай
Круговой пешеходный переход в Шанхае, Китай
Пешеходный переход в Лиссабоне, Португалия
Пешеходный переход в Москве, Россия
Крытый пешеходный переход в Давенпорте, Айова, США
Пешеходный переход в Чикаго, США.
А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке:
Прекрасного вам дня и суперских выходных!
P.S. Не ругайте, что не сразу буду отвечать) Я нынче в отгуле)
Всех с праздниками, скопом, перечислять долго.
Министр обороны Китая абсолютно прав, как-то странно звучало б "гордый авианосец Пипи ся"
Очень хочу прозрачный кофе, а еще прозрачный чай
Кофе я люблю японческий, а еще больше - доминиканский, только раннего производства, сейчас они его уже не выращивают. А у меня небольшой запас
Какие красивые и, главное, удобные до всех категорий населения переходы
Подпись: Да я не то чтоб пить хочу... Так... Йога!
Всем доброго, но холодного дня
Кофе раньше привозили -"MOCCO" ! ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ!!!
Название: - "Пить захочешь... не так РАСКОРЯЧИШСЯ!"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)
С праздниками тех кто к ним относится.
Пипи ся
Кофе люблю лотте и мокачино
Пешеходные дорожки выглядят очень красиво, вот только по некоторым топать ёёёй как долго.
Подборочка супер
К картинке: так вот она какая буква ЗЮ.
С сегодняпятницей друзья, хорошего дня и море позитива
Авианосец "Пипи Ся"
Кофе люблю со сливками, капучино или прям совсем кофе для девочек
Подпись к картинке:
Сухо во рту,
Достал сушняк;
Выпил вчера дешевый коньяк;
Вот и во рту сушняк.
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Всем хорошего дня!)
Всех с профессиональными праздниками!
В кофе не разбираюсь, могу пить любое
Переходы классные
Подпись: Когда пятница удалась
Всем отличного настроения!!!